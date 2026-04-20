ΔΕΥΤΕΡΑ 20.04.2026 20:48
20.04.2026 19:13

Βορίδης για τις άρσεις ασυλίας για τον ΟΠΕΚΕΠΕ: Θα τις απέρριπτα όλες, αλλά ίσως δεν πρέπει να στεναχωρήσω όσους το ζητούν

makis_voridis_2606-2048×1365-1

Ανοιχτό το ενδεχόμενο να καταψηφίσει και τις 13 άρσεις ασυλίας άφησε ο Μάκης Βορίδης, ενόψει της σχετικής ψηφοφορίας στη Βουλή για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, χωρίς ωστόσο να έχει λάβει οριστική απόφαση, όπως είπε.

Ο πρώην υπουργός, μιλώντας στο Open και στην εκπομπή «10 Παντού», ξεκαθάρισε πως αν αξιολογούσε το ζήτημα αποκλειστικά με νομικούς όρους, η στάση του θα ήταν απορριπτική σε όλες τις περιπτώσεις. Παρ’ όλα αυτά, υπογράμμισε ότι η υπόθεση δεν είναι πλέον μόνο νομική, αλλά έχει αποκτήσει έντονα πολιτικά χαρακτηριστικά, γεγονός που τον κρατά επιφυλακτικό.

«(Δεν θα ψήφιζα) Κανένα. Μηδέν. Θα τα απέρριπτα όλα», δήλωσε χαρακτηριστικά ο κ. Βορίδης, εξηγώντας πως η υπόθεση σχετίζεται με τα πολιτικά καθήκοντα και τη δραστηριότητα των βουλευτών.

Ωστόσο, εμφανίστηκε προβληματισμένος ως προς την τελική του στάση, σημειώνοντας ότι οι ίδιοι οι βουλευτές επιθυμούν να οδηγηθούν στη Δικαιοσύνη, ώστε να μην υπάρχει καμία σκιά γύρω από τα ονόματά τους. «Η καρδιά μου, σας ξαναλέω, είναι πιο κοντά στη νομική μου υπόσταση… Από την άλλη μεριά, καταλαβαίνω τους συναδέλφους μου. Μπορεί να μην πρέπει να τους στεναχωρήσω, δεν ξέρω θα το σκεφτώ», είπε.

«Δεν αποκλείω τα 13 όχι, αν έθετα αμιγώς νομικά κριτήρια. Με προβληματίζει που έρχονται εκείνοι και ζητάνε… είναι πολιτικό θέμα», πρόσθεσε κλείνοντας.

Διαβάστε επίσης:

Σύγκρουση ΝΔ – ΠΑΣΟΚ και για το βιογραφικό του Καββαδά

Χάρης Δούκας: Η Αθήνα έχει αλλάξει σελίδα και έχει εξελιχθεί σε αυτόνομο και ισχυρό προορισμό

Βέλη Ηλιόπουλου κατά ΠΑΣΟΚ για την υποψηφιότητα στελεχών του στο συνέδριο της ΓΣΕΕ με τον Γιάννη Παναγόπουλο





google_news_icon

macron_mitsotakis_new
Ελιζέ: Η επίσκεψη Μακρόν στην Αθήνα θα αναδείξει τους ιστορικούς δεσμούς ανάμεσα στη Γαλλία και την Ελλάδα

D4vd
Ο τραγουδιστής D4vd κατηγορείται για τη δολοφονία 14χρονης που βρέθηκε διαμελισμένη στο αυτοκίνητό του

genethlia paok thessaloniki – new
100 χρόνια ΠΑΟΚ: Το… ασπρόμαυρο ποτάμι στην Αριστοτέλους για το πάρτι γενεθλίων του δικέφαλου του Βορρά (Photos/Video)

jennifer-lopez
Η Τζένιφερ Λόπεζ στο πλευρό της Άννας Βίσση στο ΟΑΚΑ; Το μεγάλο στοίχημα της παραγωγής

Xaidari (1)
Χαϊδάρι: Τέσσερις ώρες διήρκησε η επέμβαση στην 13χρονη που έπεσε από την κουπαστή του σχολείου – «Από θαύμα σώθηκε», λένε οι γιατροί 

dimitris_markopoulos_new
Το ΕΑΠ... «καθαρίζει» τον Μαρκόπουλο: Έχει πτυχίο στον Ελληνικό Πολιτισμό

oropos_lewforeio
510: Σκάλα Ωρωπού - Ζηρίνειο σε 1 ώρα, φωτογραφίες και βίντεο από το πρώτο δρομολόγιο της νέας λεωφορειακής γραμμής

benitez
Ο Ράφα δεν μένει πια εδώ: Προς διαζύγιο Παναθηναϊκός και Μπενίτεθ – Η ήττα από τον Ολυμπιακό αποτέλεσμα ή καταλύτης της ρήξης;

syrigos portosalte (1)
Συρίγος σε Αναστασοπούλου: «Σταυρό κουβαλάς με τον Πορτοσάλτε» - «Αγωνιστικούς χαιρετισμούς» (Video)

kovesi
Τετ α τετ με νόημα και... αγωνία, Φλωρίδη – Κοβέσι την Τετάρτη

