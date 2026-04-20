Βορίδης για τις άρσεις ασυλίας για τον ΟΠΕΚΕΠΕ: Θα τις απέρριπτα όλες, αλλά ίσως δεν πρέπει να στεναχωρήσω όσους το ζητούν

Ανοιχτό το ενδεχόμενο να καταψηφίσει και τις 13 άρσεις ασυλίας άφησε ο Μάκης Βορίδης, ενόψει της σχετικής ψηφοφορίας στη Βουλή για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, χωρίς ωστόσο να έχει λάβει οριστική απόφαση, όπως είπε.

Ο πρώην υπουργός, μιλώντας στο Open και στην εκπομπή «10 Παντού», ξεκαθάρισε πως αν αξιολογούσε το ζήτημα αποκλειστικά με νομικούς όρους, η στάση του θα ήταν απορριπτική σε όλες τις περιπτώσεις. Παρ’ όλα αυτά, υπογράμμισε ότι η υπόθεση δεν είναι πλέον μόνο νομική, αλλά έχει αποκτήσει έντονα πολιτικά χαρακτηριστικά, γεγονός που τον κρατά επιφυλακτικό.

«(Δεν θα ψήφιζα) Κανένα. Μηδέν. Θα τα απέρριπτα όλα», δήλωσε χαρακτηριστικά ο κ. Βορίδης, εξηγώντας πως η υπόθεση σχετίζεται με τα πολιτικά καθήκοντα και τη δραστηριότητα των βουλευτών.

Ωστόσο, εμφανίστηκε προβληματισμένος ως προς την τελική του στάση, σημειώνοντας ότι οι ίδιοι οι βουλευτές επιθυμούν να οδηγηθούν στη Δικαιοσύνη, ώστε να μην υπάρχει καμία σκιά γύρω από τα ονόματά τους. «Η καρδιά μου, σας ξαναλέω, είναι πιο κοντά στη νομική μου υπόσταση… Από την άλλη μεριά, καταλαβαίνω τους συναδέλφους μου. Μπορεί να μην πρέπει να τους στεναχωρήσω, δεν ξέρω θα το σκεφτώ», είπε.

«Δεν αποκλείω τα 13 όχι, αν έθετα αμιγώς νομικά κριτήρια. Με προβληματίζει που έρχονται εκείνοι και ζητάνε… είναι πολιτικό θέμα», πρόσθεσε κλείνοντας.

Διαβάστε επίσης:

