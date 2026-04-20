Βέλη Ηλιόπουλου κατά ΠΑΣΟΚ για την υποψηφιότητα στελεχών του στο συνέδριο της ΓΣΕΕ με τον Γιάννη Παναγόπουλο

Με το ΠΑΣΟΚ «τα βάζει» ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Αριστεράς, Νάσος Ηλιόπουλος, με αφορμή το συνέδριο της ΓΣΕΕ και τη συμμετοχή των στελεχών του ΠΑΣΟΚ στο ίδιο ψηφοδέλτιο, μετά τη διαγραφή Παναγόπουλου.

Σε ανάρτησή του στα social media, ο κ. Ηλιόπουλος αρχικά υπενθυμίζει την προσπάθεια της κυβέρνησης «να κρυφτεί πίσω από τον Παναγόπουλο για να επιτεθεί στο ΠΑΣΟΚ» για το τελευταίο σκάνδαλο που αφορούσε προγράμματα κατάρτισης, επισημαίνοντας από την πλευρά του «τις ευθύνες της κυβέρνησης και των στελεχών του Υπουργείου».

Όπως σημειώνει στη συνέχεια «το ΠΑΣΟΚ προχώρησε στην διαγραφή Παναγόπουλου και στην συνέχεια στο συνέδριο του Εργατικού Κέντρου Αθήνας, στελέχη του ΠΑΣΟΚ κατέβασαν αντιπαραθετικό ψηφοδέλτιο» ενώ στη συνέχεια, στο συνέδριο της ΓΣΕΕ «όλοι βρέθηκαν μαζί στο ίδιο ψηφοδέλτιο».

Σύμφωνα με τον ίδιο, υπάρχουν δύο ενδεχόμενα: «είτε ο Ανδρουλάκης έχασε εντελώς τον έλεγχο σε όλα τα συνδικαλιστικά στελέχη, τα οποία στήριξαν Παναγόπουλο ή ξεχάστηκε το σκάνδαλο και η διαγραφή γιατί σημασία έχουν τα “κουκιά”».

«Σε κάθε περίπτωση ενώ είχαν την δυνατότητα οριοθέτησης απέναντι σε πρακτικές παρακμής και σαπίσματος επέλεξαν να μην το κάνουν. Αυτό αποτελεί ένα ισχυρό σήμα για το πως κατανοεί το ΠΑΣΟΚ την σύγκρουση με παραδείγματα λεηλασίας των δημοσίων πόρων» καταλήγει.

Αναλυτικά η ανάρτηση του Νάσου Ηλιόπουλου

«Στο ΠΑΣΟΚ όλα καλά;

Όταν έσκασε το τελευταίο σκάνδαλο που αφορούσε προγράμματα κατάρτισης η κυβέρνηση προσπάθησε να κρυφτεί πίσω από τον Παναγόπουλο για να επιτεθεί στο ΠΑΣΟΚ.

Από την μεριά μας επιλέξαμε να μην κάνουμε την χάρη στην ΝΔ και να εστιάσουμε στις ευθύνες της κυβέρνησης και των στελεχών του Υπουργείου που σχεδίασαν αυτά τα προγράμματα και έκαναν μια σειρά από συμβάσεις για την υλοποίηση τους.

Το ΠΑΣΟΚ προχώρησε στην διαγραφή Παναγόπουλου και στην συνέχεια στο συνέδριο του Εργατικού Κέντρου Αθήνας, στελέχη του ΠΑΣΟΚ κατέβασαν αντιπαραθετικό ψηφοδέλτιο.

Μέχρι που φτάσαμε στο συνέδριο της ΓΣΕΕ και εκεί έγινε κάτι μαγικό…

Σαν να μην υπάρχει σκάνδαλο κατάρτισης, σαν να μην έχει γίνει η διαγραφή Παναγόπουλου, όλοι βρέθηκαν μαζί στο ίδιο ψηφοδέλτιο.

Δύο ενδεχόμενα υπάρχουν:

Ο Ανδρουλάκης έχασε εντελώς τον έλεγχο σε όλα τα συνδικαλιστικά στελέχη, τα οποία στήριξαν Παναγόπουλο.

Ξεχάστηκε το σκάνδαλο και η διαγραφή γιατί σημασία έχουν τα “κουκιά”.

Σε κάθε περίπτωση ενώ είχαν την δυνατότητα οριοθέτησης απέναντι σε πρακτικές παρακμής και σαπίσματος επέλεξαν να μην το κάνουν. Αυτό αποτελεί ένα ισχυρό σήμα για το πως κατανοεί το ΠΑΣΟΚ την σύγκρουση με παραδείγματα λεηλασίας των δημοσίων πόρων.

ΥΓ Δεν αναφέρομαι καν στην πολιτική στάση της ΓΣΕΕ σε παραδείγματα όπως το 13ωρο, που επέλεξε να μην προχωρήσει σε απεργιακή κινητοποίηση.»

