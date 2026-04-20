ΟΠΕΚΕΠΕ: «Το έκανα και θα το ξανακάνω», λέει ο Αθανασίου, άρση ασυλίας ζήτησε ο Χατζηβασιλείου – «Ναι» από την Επιτροπή της Βουλής

Ενέκρινε η Επιτροπή Δεοντολογίας της Βουλής τις άρσεις ασυλίας των βουλευτών Χαράλαμπου Αθανασίου και Τάσου Χατζηβασιλείου, μετά από σχεδόν ημίωρη συνεδρίαση κεκλεισμένων των θυρών.

Σύμφωνα με πληροφορίες, και οι δύο «γαλάζιοι» βουλευτές ζήτησαν την άρση της ασυλίας τους. Έτσι, πλέον, η Ολομέλεια της Βουλής καλείται την Τετάρτη να αποφασίσει την άρση ασυλίας για συνολικά 13 βουλευτές της ΝΔ.

Η υπόθεσή τους, υπενθυμίζεται, αφορά δικογραφία στο πλαίσιο της έρευνας της ευρωπαϊκής εισαγγελίας για τον ΟΠΕΚΕΠΕ η οποία όμως στάλθηκε στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών και όχι απευθείας στη Βουλή.

Κι αυτό διότι, όπως περιγράφεται στο σχετικό διαβιβαστικό τα αιτήματα των δύο δεν ολοκληρώθηκαν και δεν ικανοποιήθηκαν και έτσι «δεν στοιχειοθετείται το αδίκημα της απάτης σε βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ούτε σε τετελεσμένη μορφή, ούτε σε μορφή απόπειρας».

Ο πρώην υπουργός Χαράλαμπος Αθανασίου προσερχόμενος στην Επιτροπή δήλωσε: «Πρώτα θα ανακοινώσω μέσα στη συνεδρίαση τι θα κανω. Δεν υπάρχει αδίκημα. Απορώ πως την έστειλε τη δικογραφία. Το έχω κάνει πολλές φορές και θα το ξανακάνω το ίδιο πράγμα, αυτή είναι η δουλειά του βουλευτή. Δεν νομίζω να έχει πολιτική χροιά η ευρωπαϊκή εισαγγελία».

Όσο για τον πρώην υφυπουργό Τάσο Χατζηβασιλείου με γραπτή του δήλωση ζητάει «την άρση ασυλίας του» δηλώνοντας επιπλέον ότι «ελέγχεται για πράξη που δεν έγινε και για αδίκημα που δεν συντελέστηκε».

Η δήλωση του Τάσου Χατζηβασιλείου

«Αξιότιμε κ. Πρόεδρε,

Σχετικά με το υπ’ αριθμόν 475Β/16.04.2026 έγγραφό σας, σύμφωνα με τα άρθρα 62 του Συντάγματος και 43Α και 83 του Κανονισμού της Βουλής, δηλώνω ότι στη σχετική εισερχόμενη προς εμένα τηλεφωνική επικοινωνία, κινήθηκα αποκλειστικά στα όρια των κοινοβουλευτικών μου καθηκόντων και υποχρεώσεων.

Σε καμία περίπτωση δεν αποπειράθηκα, δεν σχεδίασα και δεν εκτέλεσα ουδεμία παράνομη πράξη, ούτε στράφηκα εναντίον των συμφερόντων του Δημοσίου ή της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Πρόκειται για υπόθεση μεταβίβασης αγροτικών δικαιωμάτων μεταξύ συζύγων, για λόγους ανωτέρας βίας (εγκυμοσύνης της συζύγου). Το ανωτέρω νόμιμο αίτημα κατατέθηκε από τους ενδιαφερομένους σύμφωνα με την προβλεπόμενη διαδικασία και, τελικώς, απορρίφθηκε από τις αρμόδιες υπηρεσίες. Έτερον ουδέν.

Επιπλέον, στο ίδιο το κείμενο της σχετικής δικογραφίας που διαβιβάστηκε στη Βουλή, αναφέρεται επί λέξει ότι δεν στοιχειοθετείται, έστω και σε μορφή απόπειρας, αδίκημα σε βάρος των οικονομικών συμφερόντων, ενώ προκύπτει ξεκάθαρα ότι δεν έχω ουδεμία σχέση με τις παράνομες ενέργειες που είχαν λάβει χώρα στον ΟΠΕΚΕΠΕ και τις οποίες διερευνά η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.

Παρ’ όλα αυτά, δηλώνω απερίφραστα την επιθυμία μου να αρθεί άμεσα η ασυλία μου, προκειμένου να κλείσει αυτή η υπόθεση. Δηλώνω κατηγορηματικά ότι δεν υφίσταται ζήτημα ηθικής αυτουργίας σε παράβαση καθήκοντος, με αφορμή μία πράξη που δεν συντελέστηκε.

Με δεδομένη την εγκυμοσύνη της αιτούσας και την κατάθεση όλων των σχετικών νομίμων ιατρικών πιστοποιητικών στην αρμόδια υπηρεσία, σύμφωνα με τις διατάξεις, είναι σαφές ότι τα γεγονότα μιλούν από μόνα τους. Έχω πλήρη εμπιστοσύνη στην ελληνική Δικαιοσύνη και τους λειτουργούς της.

Παρακαλώ όπως αποδεχθείτε αυτή τη δήλωση, προκειμένου να επιταχυνθεί η προβλεπόμενη διαδικασία».

Ένταση με Κωνσταντοπούλου

Κατά τη διάρκεια της κλειστής συνεδρίασης προκλήθηκε ένταση μεταξύ της Ζωής Κωνσταντοπούλου και του προέδρου της Επιτροπής Γιώργου Γεωργαντά. Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας επέμεινε να απευθύνει ερωτήσεις στον Χαράλαμπο Αθανασίου ο οποίος έδωσε το «παρών» δια ζώσης με τον πρόεδρο της Επιτροπής να προσπαθεί να κλείσει τη συνεδρίαση. Αναλυτικά οι διάλογοι μεταξύ των δύο έχουν ως εξής:

Ζωή Κωνσταντοπούλου: Έχω και άλλες ερωτήσεις. θα εμποδίσετε τις ερωτήσεις;

Γιώργος Γεωργαντάς: Έρχεται ο ίδιος και ζητάει την άρση ασυλίας του. Τι άλλο θέλετε; Δεν είμαστε δικαστήριο!

Ζωή Κωνσταντοπούλου: Δεν κατάλαβα, να ζητήσουμε και συγνώμη που είναι εμπλεκόμενος; Το καθήκον μας να πάρουμε και κάποια τηλεφωνάκια;;; Είναι ανεπίτρεπτο αυτό που κάνετε, προστατεύετε υπόλογο! Με τραμπουκισμούς…Εμποδίζετε την εξέταση του!

Σε δηλώσεις της στις τηλεοπτικές κάμερες, στο περιστύλιο της Βουλής, η Ζωή Κωνσταντοπούλου αναφέρθηκε πιο αναλυτικά στην αφορμή της έντασης, κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης που προκλήθηκε όταν προσπάθησε να εξετάσει τον κ. Αθανασίου. Σύμφωνα με τη δήλωσή της «ο κ. Αθανασίου που εμφανίστηκε στην επιτροπή, κατ’ ουσίαν δεν έδωσε κανένα στοιχείο, δεν έκανε καν τοποθέτηση, είπε ότι είναι διαθέσιμος για τις ερωτήσεις μας αλλά όταν άρχισε να δέχεται ερωτήσεις από εμένα αρνείτο πεισματικά να απαντήσει, ενώ τον προστάτευαν με παρεμβάσεις τους τραμπούκικου τύπου οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας με προεξάρχοντα τον κύριο Υψηλάντη που απηύθυνε ύβρεις χειρονομίες και φωνασκίες».

Η ίδια, μεταξύ άλλων δήλωσε: «Σήμερα στην επιτροπή κοινοβουλευτικής Δεοντολογίας επιβεβαιώθηκε σαφέστατα η εντολή Μητσοτάκη προς τους ελεγχόμενους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας να μην εμφανίζονται στην Επιτροπή. Το επιβεβαίωσε εμμέσως πλην εναργέστατά ο κύριος Χαράλαμπος Αθανασίου πρώην δικαστής, πρώην πρόεδρος της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων πρώην υπουργός Δικαιοσύνης που όταν ερωτήθηκε για το αν υπάρχει τέτοια εντολή Μητσοτάκη απάντησε “εγώ δεν παίρνω εντολές από κανέναν και το έχω αποδείξει”, ο κύριος Χατζηβασιλείου επέλεξε και να μην εμφανιστεί και έστειλε ένα μονοσέλιδό φερόμενο υπόμνημα.

Το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ είναι μία εκτεταμένη εμπεδωμένη εγκληματική μεθοδολογία και δράση που εμπλέκει στελέχη της Νέας Δημοκρατίας. Δεν πρόκειται για κάποια απρόσωπη παθογένεια του ΟΠΕΚΕΠΕ πρόκειται για μία εγκληματική κακουργηματικού τύπου χρήση του οργανισμού και των ευρωπαϊκών κονδυλίων αλλά και των δυνατοτήτων που παρέχει από το κόμμα της νέας Δημοκρατίας υπό την διεύθυνση του Κυριάκου Μητσοτάκη είναι σαφές ότι η ευρωπαΐκή εισαγγελία στοχοποιείται αυτή τη στιγμή από την κυβέρνηση Μητσοτάκη για αυτόν τον λόγο ακριβώς είναι σαφές ότι επιχειρείται μία απονομιμοποίηση της διαβίβασης των ποινικών δικογραφιών ακριβώς για να προστατευτούν τα υπόλογα μέλη της κοινοβουλευτικής ομάδας».

Διαβάστε επίσης

ΠΑΣΟΚ: Αποχώρησε η αναπληρώτρια τομεάρχης Δικαιοσύνης – «Οι θέσεις που εκφράζω δεν συγκροτούν την κεντρική κατεύθυνση στο ΠΑΣΟΚ»

Ο Αθανάσιος Καββαδάς ο νέος υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης

Συνταγματική αναθεώρηση: Οι κυβερνητικές προτάσεις για άρθρα 86, 16, εκλογικό νόμο, δικαιοσύνη και μονιμότητα στο δημόσιο