Ο Αθανάσιος Καββαδάς ο νέος υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης

Ο Αθανάσιος Καββαδάς είναι ο νέος υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης.

Την ανακοίνωση έκανε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος

«Μετά από απόφαση του πρωθυπουργού, υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων αναλαμβάνει ο βουλευτής Λευκάδας Αθανάσιος Καββαδάς. Θα υπάρξει νεότερη ανακοίνωση για την ορκωμοσία του νέου υφυπουργού», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Υπενθυμίζεται ότι ο κ. Λαζαρίδης υπέβαλε την παραίτησή του το περασμένο Σάββατο, έπειτα από τον ντόρο που υπήρξε αναφορικά με το «πτυχίο» του, έπειτα από και τις δηλώσεις της Ντόρας Μπακογιάννη που στένεψαν αφόρητα τα περιθώρια παραμονής στο κυβερνητικό σχήμα.

Ποιος ειναι ο Αθανάσιος Καββαδάς

Γεννήθηκε και μεγάλωσε στο Κατωχώρι Λευκάδας. Είναι πατέρας δύο παιδιών, του Γιάννη και της Εμμέλειας.

Αποφοίτησε από τη Σχολή Τεχνικών Υπαξιωματικών Αεροπορίας (Σ.Τ.Υ.Α.) το 1983, ενώ είναι κάτοχος τίτλου Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Φιλοσοφία και Διοίκηση-Management από το Τμήμα Φιλοσοφίας και το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Από το 1983 έως και το 2006 υπηρέτησε από θέσεις ευθύνης στην Πολεμική Αεροπορία και αποστρατεύτηκε ως αξιωματικός.

Το 1987 δημιούργησε την επιχείρηση «Εμπόριο Ποτών Καββαδάς».

Την περίοδο 2006 – 2010 διετέλεσε πρόεδρος της ομάδας μπάσκετ ανδρών «Δόξα Λευκάδας», επιτυγχάνοντας, μαζί με τους συνεργάτες του, την άνοδό της στην Α2 Εθνική.

Το 2010, στην πρώτη του υποψηφιότητα σε δημοτικές εκλογές, εξελέγη πρώτος δημοτικός σύμβουλος από τον συνδυασμό των «Ενεργών Πολιτών».

Κατά τα έτη 2011 – 2014 διετέλεσε Αντιπρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Λευκάδας.

Από το 2013 έως και το 2021 κατείχε την θέση του Αντιπρόεδρου της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Πρέβεζας-Λευκάδας.

Το 2014 στις δημοτικές εκλογές, επανεκλέγεται πρώτος σε ψήφους από όλους τους συνδυασμούς και τον Ιανουάριος 2015 θέτει για πρώτη φορά υποψηφιότητα στις Εθνικές Εκλογές.

Τον Σεπτέμβριο του 2015 εκλέγεται για πρώτη φορά Βουλευτής, όντας μάλιστα ο μοναδικός Βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας στην περιφέρεια Ιονίων Νήσων.

Το 2016 ανακηρύσσεται τακτικό μέλος της Αεροπορικής Ακαδημίας Ελλάδος

Την περίοδο 2016 – 2019 ήταν Αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας της Κοινοβουλευτικής Ομάδας.

Συμμετείχε ως μέλος στη:

Διαρκή Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων

Διαρκή Επιτροπή Εθνικής Άμυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων

Ειδική Μόνιμη Επιτροπή Οδικής Ασφάλειας

Ειδική Επιτροπή Εξοπλιστικών Προγραμμάτων και Συμβάσεων.

Τον Ιούλιο του 2019 στις εθνικές εκλογές, επανεκλέγεται διπλασιάζοντας τους σταυρούς προτίμησης σε σχέση με τις εκλογές του Ιανουαρίου 2015.

Σε αυτή την τετραετία (2019-2023) διετέλεσε Αντιπρόεδρος της Διαρκούς Επιτροπής Οικονομικών Υποθέσεων.

Συμμετείχε ως μέλος στη:

Διαρκή Επιτροπή Εθνικής Άμυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων

Ειδική Διαρκή Επιτροπή του απολογισμού και του γενικού ισολογισμού του Κράτους

Ειδική Μόνιμη Επιτροπή Περιφερειών, και Νησιωτικών και Ορεινών Περιοχών.

Έχει διατελέσει επίσης Αντιπρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Ομάδας Φιλίας με τη Δανία και μέλος στις Ομάδες Φιλίας με την Αυστραλία, τις ΗΠΑ, τη Ρωσία, το Αζερμπαϊτζάν, την Ιταλία.

Κατά το παρελθόν συμμετείχε στις ομάδες Κοινοβουλευτικής Φιλίας με την Κούβα και τη Σερβία.

Θητεία στην Ελληνική Πολεμική Αεροπορία

1981: 123 Πτέρυγα Τεχνικής Εκπαίδευσης (ΠΤΕ Τατόι).\

1981-1983:128 Σμηναρχία Εκπαίδευσης Τηλεπικοινωνιακών-Ηλεκτρονικών (ΣΕΤΗ Καβούρι).

1983-1998: 4η Μοίρα Σταθμού Ελέγχου και Προειδοποιήσεως (ΜΣΕΠ Λευκάδα).

1993: Μετάλλιο Ευδοκίμου Υπηρεσίας Β΄Τάξης από ΕΔΥΕΘΑ 51/1993.

1996: Μετάλλιο Ευδοκίμου Υπηρεσίας Α΄Τάξης από ΕΔΥΕΘΑ 59/1996.

1998: 110 Πτέρυγα Μάχης (Λάρισα) – Πιστοποίηση MARCONI S.p.A (Equipments and NetworkMonitoringSystem of CentralGreece), Εξειδίκευση Τηλεπικοινωνιών Κεντρικής Ελλάδας.

1998-2000: 117 Πτέρυγα Μάχης (Ανδραβίδα).

2000-2006: 4η Μοίρα Σταθμού Ελέγχου και Προειδοποιήσεως (ΜΣΕΠ Λευκάδα) απ΄ όπου και συνταξιοδοτήθηκα.

Το 2016 ανακηρύχθηκα Τακτικό Μέλος της Αεροπορικής Ακαδημίας Ελλάδος.

Διαβάστε επίσης

Συνταγματική αναθεώρηση: Οι κυβερνητικές προτάσεις για άρθρα 86, 16, εκλογικό νόμο, δικαιοσύνη και μονιμότητα στο δημόσιο

Αδωνις Γεωργιάδης: Προαναγγέλει μήνυση και αγωγή κατά του Μάριου Σαλμά για τα περί ευρωπαϊκής εισαγγελίας στο υπ. Υγείας

Παραμένουν στην Κύπρο οι ελληνικές δυνάμεις λόγω πολέμου – Η «Έλλη» αντικατέστησε τις φρεγάτες «Κίμων» και «Ψαρά»