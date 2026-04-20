ΔΕΥΤΕΡΑ 20.04.2026 13:16
20.04.2026 11:23

Αδωνις Γεωργιάδης: Προαναγγέλει μήνυση και αγωγή κατά του Μάριου Σαλμά για τα περί ευρωπαϊκής εισαγγελίας στο υπ. Υγείας

Μήνυση και αγωγή κατά του ανεξάρτητου βουλευτή Μάριου Σαλμά προανήγγειλε ότι θα καταθέσει ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης.

Αφορμή τα όσα είπε ο κ. Σαλμάς στο ΚΡΗΤΗ TV ότι αναμένονται δικογραφίες από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και για την Υγεία.

«Δεν μπορεί να μου απαντήσει ο κύριος Γεωργιάδης και δεν μπορεί να απαντήσει γιατί ξέρω ακριβώς τι συμβαίνει στα νοσοκομεία και πώς δίδονται οι δουλειές.

Άρα πρέπει να είναι πιο προσεκτικός. Γιατί καμία φορά οι δικογραφίες μπορούν να αφορούν και την υγεία. Άρα μέχρι εκεί.

Σ’ αυτό που είπα κρατήστε ότι δεν θα μου απαντήσει», είπε χαρακτηριστικά ο Μάριος Σαλμάς.

