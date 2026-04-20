Σάκης Αρναούτογλου προς Κομισιόν: «Ζήτημα ζωής και θανάτου η εναέρια ορεινή διάσωση – γιατί καθυστερεί το σύστημα HEMS στην Ελλάδα;»

Ο ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ Σάκης Αρναούτογλου κατέθεσε ερώτηση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σχετικά με την καθυστέρηση στην πλήρη επιχειρησιακή ανάπτυξη συστήματος εναέριας ορεινής διάσωσης (HEMS) στην Ελλάδα, αναδεικνύοντας τις σοβαρές ελλείψεις που εξακολουθούν να υπάρχουν στην ταχεία αεροδιακομιδή και διάσωση σε ορεινές, απομακρυσμένες και νησιωτικές περιοχές.

Η Ελλάδα, με το έντονο ορεινό ανάγλυφο και τη μεγάλη νησιωτική της γεωγραφία, αντιμετωπίζει συχνά περιστατικά ατυχημάτων και δυστυχημάτων σε περιοχές όπου η πρόσβαση είναι εξαιρετικά δύσκολη και η έγκαιρη εναέρια επέμβαση αποτελεί κυριολεκτικά ζήτημα ζωής και θανάτου.

Παρά τη θεσμοθέτηση εθνικού σχεδίου για την εναέρια διάσωση και τις αεροδιακομιδές, εξακολουθούν να υπάρχουν σοβαρά ερωτήματα για τη διαθεσιμότητα των μέσων, τη γεωγραφική κάλυψη και τον συντονισμό των εμπλεκόμενων υπηρεσιών.

Με την ερώτησή του, ο Σάκης Αρναούτογλου ζητά από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αξιολογήσει την ετοιμότητα της Ελλάδας στον τομέα της εναέριας ορεινής διάσωσης στο πλαίσιο των ευρωπαϊκών στόχων για την πρόληψη και την ετοιμότητα στην πολιτική προστασία.

Παράλληλα, καλεί την Επιτροπή να διευκρινίσει ποια ευρωπαϊκά χρηματοδοτικά εργαλεία, τεχνική συνδρομή ή επιχειρησιακή υποστήριξη μπορούν να αξιοποιηθούν ώστε να επιταχυνθεί η ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου και διαλειτουργικού συστήματος HEMS στη χώρα.

Ο ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ θέτει επίσης το ζήτημα της ανάγκης διαμόρφωσης κοινών ευρωπαϊκών κατευθύνσεων ή ελάχιστων προτύπων για την εναέρια ορεινή διάσωση, ειδικά σε ό,τι αφορά τους χρόνους ετοιμότητας, την εκπαίδευση των πληρωμάτων και τον συντονισμό μεταξύ πολιτικής προστασίας, υγειονομικών υπηρεσιών και αεροπορικών μέσων.

Όπως επισημαίνει ο κ. Αρναούτογλου, η πραγματικότητα δείχνει ότι η Ελλάδα εξακολουθεί να παρουσιάζει σημαντικά κενά στην επιχειρησιακή ανάπτυξη του συστήματος εναέριας διάσωσης, παρά τις επανειλημμένες Κυβερνητικές εξαγγελίες των τελευταίων ετών.

«Δεν είναι δυνατόν μια χώρα με τόσο δύσκολη γεωγραφία να καθυστερεί στη δημιουργία ενός πλήρως λειτουργικού συστήματος εναέριας διάσωσης. Κάθε χαμένη ώρα σε ένα ατύχημα στο βουνό ή σε ένα απομακρυσμένο νησί μπορεί να κοστίσει ανθρώπινες ζωές», τονίζει.

Ο ίδιος ασκεί κριτική στην Κυβέρνηση για την καθυστέρηση στην υλοποίηση των σχεδίων, σημειώνοντας ότι η πολιτική προστασία δεν μπορεί να λειτουργεί με αποσπασματικές λύσεις και επικοινωνιακές εξαγγελίες.

Όπως υπογραμμίζει, απαιτείται ολοκληρωμένος σχεδιασμός, επαρκής χρηματοδότηση και ουσιαστικός συντονισμός των υπηρεσιών ώστε να διασφαλιστεί ότι κάθε πολίτης, είτε βρίσκεται σε ορεινή περιοχή είτε σε νησί, θα έχει πρόσβαση σε άμεση και αποτελεσματική διάσωση.

«Η προστασία της ανθρώπινης ζωής δεν μπορεί να περιμένει. Η Ελλάδα χρειάζεται ένα σύγχρονο, πλήρως επιχειρησιακό σύστημα εναέριας διάσωσης που να ανταποκρίνεται στις πραγματικές ανάγκες της χώρας και στα ευρωπαϊκά πρότυπα ετοιμότητας», καταλήγει ο ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ.

