Τα σκοτεινά σημεία πίσω από τον θάνατο της 19χρονης Μυρτώς στην Κεφαλονιά – Στο μικροσκόπιο νέα πρόσωπα και αποκαλύψεις

Καταιγιστικές είναι οι εξελίξεις γύρω από την υπόθεση θανάτου της 19χρονης Μυρτώς στο Αργοστόλι, μια υπόθεση που συνεχίζει να συγκλονίζει την τοπική κοινωνία της Κεφαλονιάς αλλά και την κοινή γνώμη σε ολόκληρη τη χώρα. Οι τρεις νεαροί που συνελήφθησαν για την υπόθεση έχουν ήδη οδηγηθεί στη φυλακή, καθώς κρίθηκαν προφυλακιστέοι με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση διά παραλείψεως, ενώ η έρευνα των Αρχών όχι μόνο δεν κλείνει, αλλά φαίνεται να διευρύνεται.

Στο επίκεντρο βρίσκεται πλέον ο 66χρονος άνδρας, ο οποίος φέρεται να ήταν από τα τελευταία άτομα που επικοινώνησαν με τη νεαρή κοπέλα πριν την το θάνατό της. Σύμφωνα με τα στοιχεία που εξετάζονται, είχε προηγηθεί βιντεοκλήση μεταξύ τους, ενώ αμέσως μετά της μετέφερε το ποσό των 220 ευρώ μέσω ηλεκτρονικής συναλλαγής. Λίγες ώρες αργότερα η Μυρτώ θα έφευγε από τη ζωή έχοντας κάνει χρήση κοκαϊνής, ενώ οι τοξικολογικές εξετάσεις σε περίπου δέκα ημέρες θα αποκαλύψουν και εάν είχε πάρει και κάποια άλλη ουσία ή είχε καταναλώσει αλκοόλ. Οι συνθήκες αυτής της επικοινωνίας με τον 66χρονο αλλά και η φύση της σχέσης τους, παραμένουν αδιευκρίνιστες, με τις Αρχές να προσπαθούν να «δέσουν» τα κομμάτια του παζλ.

Στοιχεία για οργανωμένο κύκλωμα

Την ίδια ώρα, νέα στοιχεία που έρχονται στο φως ενισχύουν τα σενάρια περί ύπαρξης οργανωμένου κυκλώματος εκμετάλλευσης γυναικών. Ήδη ο πατέρας της Μυρτώς, Μπάμπης Κοτσορός σε δηλώσεις του έκανε λόγο για πιθανό σχέδιο εμπλοκής της 19χρονης σε κύκλωμα πορνείας, το οποίο δεν πρόλαβε να υλοποιηθεί λόγω της τραγικής κατάληξης. Στο πλαίσιο αυτό, οι ερευνητές εξετάζουν και την παρουσία μιας ακόμη κοπέλας, 18 ετών, που φέρεται να βρισκόταν σε διπλανό δωμάτιο από εκείνο της Μυρτούς το μοιραίο βράδυ.

Ο δικηγόρος της οικογένειας Παναγής Δρακουλόγκωνας σε δηλώσεις του στο topontiki άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο εμπλοκής και άλλων προσώπων, επισημαίνοντας ότι τα μέχρι στιγμής δεδομένα οδηγούν προς αυτή την κατεύθυνση. «Η οικογένεια της Μυρτώς είναι αποφασισμένη να μάθει όλη την αλήθεια για ό,τι συνέβησαν στο δωμάτιο που ήταν το παιδί τους. Θέλουν να τιμωρηθούν όλοι οι ένοχοι. Θεωρούμε ότι τις επόμενες ημέρες θα υπάρξουν νέα στοιχεία που πιθανόν να εμπλέκουν και άλλα άτομα. Έχουμε εμπιστοσύνη στις Αρχές και το μόνο που ζητάνε οι γονείς είναι να μάθουν όλη την αλήθεια και στη συνέχεια η Δικαιοσύνη να κάνει τη δουλειά της ώστε όλο οι ένοχοι να τιμωρηθούν».

Ο «Δημήτρης» και ο 66χρονος

Οι Αρχές επιχειρούν να συνθέσουν το παζλ και όλα όσα έγιναν τις μοιραίες ώρες στο δωμάτιο που ήταν η 19χρονη με τους κατηγορούμενους, αλλά και πριν από αυτό όταν συνομίλησε με τον 66χρονο και την απότομη διακοπή της βιντεοκλήσης εξαιτίας ενός προσώπου με το όνομα «Δημήτρης», το οποίο φέρεται να ακούστηκε λίγο πριν διακοπεί η επικοινωνία αυτή.

Με κάθε νέο στοιχείο που έρχεται στο φως, τα ερωτήματα πληθαίνουν, ενώ η οικογένεια της Μυρτούς ζητά δικαίωση, επιμένοντας πως η αλήθεια για το τι πραγματικά συνέβη εκείνο το βράδυ δεν έχει ακόμη αποκαλυφθεί.

Διαβάστε επίσης:

