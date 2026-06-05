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05.06.2026 01:09

Τραμπ: Δεν χρειαζόμαστε συμφωνία με το Ιράν για να πάρουμε το ουράνιο, αν σκοτώσουν Αμερικανούς στρατιώτες θα ξαναρχίσει ο πόλεμος

05.06.2026 01:09
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Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε σε δημοσιογράφους ότι η Ουάσινγκτον δεν χρειάζεται μια συμφωνία με το Ιράν για να πάρει το εμπλουτισμένο ουράνιο από τη χώρα.

«Θα μπορούσαμε να το πάρουμε αυτή τη στιγμή. Δεν νομίζω ότι θα μας σταματούσαν αν το θέλαμε, αλλά δεν υπάρχει λόγος. Είναι θαμμένο», εξήγησε.

Είπε επίσης ότι «δεν θέλει» να συναντηθεί με τον ανώτατο ηγέτη, τον Μοτζταμπά Χαμενεΐ. «Θα μπορούσαμε να συναντηθούμε εάν επρόκειτο να κάνουμε μια συμφωνία», ανέφερε, προσθέτοντας ότι σε μια τέτοια περίπτωση «θα έδειχνε σεβασμό» και επαναλαμβάνοντας ότι το Ιράν δεν πρέπει να αποκτήσει πυρηνικά όπλα.

Αναφερόμενος στην πιθανότητα επανέναρξης των συγκρούσεων, ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος είπε ότι αν οι Ιρανοί σκότωναν Αμερικανούς στρατιώτες, «αυτός θα ήταν ένας καλός λόγος για να ξαναρχίσει» ο πόλεμος.

«Τα Στενά του Ορμούζ θα ανοίξουν αμέσως»

Όταν ρωτήθηκε για τους όρους μιας συμφωνίας, απάντησε «θα δείτε ποια είναι η συμφωνία», προσθέτοντας ότι «τα κύρια μέρη είναι ότι τα Στενά του Ορμούζ θα ανοίξουν αμέσως».

«Με στρατιωτικά μέσα ή σε επίπεδο διπλωματίας, θα νικήσουμε», διαβεβαίωσε.

Σχετικά με τον Λίβανο, ο Τραμπ ότι πιστεύει πως επιτυγχάνεται πρόοδος μεταξύ του Ισραήλ και του Λιβάνου και ότι η Βηρυτός «δικαιούται να έχει ειρήνη», επαναλαμβάνοντας ότι «μίλησε με τη Χεζμπολάχ» για το θέμα αυτό.

«Νομίζω ότι θα γίνουν πράγματα εκεί πέρα», πρόσθεσε.

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ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 05.06.2026 01:12
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ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: Δεν χρειαζόμαστε συμφωνία με το Ιράν για να πάρουμε το ουράνιο, αν σκοτώσουν Αμερικανούς στρατιώτες θα ξαναρχίσει ο πόλεμος

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