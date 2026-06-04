Έτοιμος για συμβιβασμούς δηλώνει ο Πούτιν, περιμένει υποχωρήσεις κι από το Κίεβο για να τελειώσει πόλεμος

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν υποστήριξε την Πέμπτη ότι η Ρωσία μπορεί να αποκτήσει τον έλεγχο του Ντονμπάς και ταυτόχρονα να επιτευχθεί μια ειρηνευτική συμφωνία, καθώς το ένα δεν αναιρεί το άλλο ενώ πρόσθεσε πως «οι ρωσικές δυνάμεις προωθούνται στην Ουκρανία».

Μιλώντας με ξένους ανταποκριτές στην Αγία Πετρούπολη στο πλαίσιο του οικονομικού φόρουμ, ο Πούτιν είπε πως «το πρόβλημα του ουκρανικού στρατού είναι η καταστροφική έλλειψη προσωπικού. Η Ουκρανία χάνει εδάφη. Η Ρωσία ελέγχει πλήρως την περιοχή του Λουχάνσκ» και πρόσθεσε: «η Ρωσία κατέλαβε πρόσφατα περίπου 2.440 τετραγωνικά χιλιόμετρα στην Ουκρανία. Πάνω από το 85% της περιφέρειας του Ντονέτσκ βρίσκεται υπό ρωσικό έλεγχο ενώ η Ρωσία ελέγχει και το 80% της περιφέρειας της Ζαπορίζια».

Putin meets foreign media editors at St. Petersburg Economic forum https://t.co/VnOxNYKP5t — Reuters (@Reuters) June 4, 2026

Ο Πούτιν δήλωσε ότι η Ρωσία δεν έχει αρνηθεί τον διάλογο για την ουκρανική σύγκρουση και είναι έτοιμη να συνομιλήσει εάν οι ευρωπαϊκές χώρες το κρίνουν σκόπιμο, προσθέτοντας ότι η Μόσχα «δεν επιβάλλει τίποτα». Οποιεσδήποτε συνομιλίες, είπε, «πρέπει να περιλαμβάνουν άτομα που εμπνέουν εμπιστοσύνη».

«Ποιος άλλος, αν όχι ο πρώην καγκελάριος της Γερμανίας» Γκέρχαρντ Σρέντερ θα μπορούσε να είναι ο μεσολαβητής για τις συνομιλίες μεταξύ της Ρωσίας και της Ευρώπης; διερωτήθηκε ο Πούτιν.

Ο Σρέντερ, τον οποίο χαρακτήρισε «αξιόπιστο», «έχει τις δικές του απόψεις και είναι έτοιμος να τις υποστηρίξει», πρόσθεσε, τονίζοντας: «Δεν είναι φίλος μου, είναι Γερμανός αξιωματούχος».

Παρ’ όλ’ αυτά, η Μόσχα δεν προσπαθεί να υπαγορεύσει στην Ευρώπη ποιον θα επιλέξει για να συνομιλεί με τη Ρωσία, είπε.

Η Ρωσία διαθέτει ολοκληρωμένη αεροπορική και αεροπορική ικανότητα, την οποία θα συνεχίσει να ενισχύει, ενώ η Ουκρανία «δεν διαθέτει σύστημα αεράμυνας», δήλωσε ο Πούτιν. Πρόσθεσε ότι το Κίεβο δεν διαθέτει επίσης το είδος των επιθετικών συστημάτων που διαθέτει η Ρωσία, παρά το γεγονός ότι λαμβάνει «πολυάριθμα μη επανδρωμένα αεροσκάφη» από δυτικούς χορηγούς.

Οι ρωσικές ένοπλες δυνάμεις προελαύνουν σε ολόκληρη τη γραμμή επαφής, τόνισε ο Πούτιν, προσθέτοντας ότι «δεν υπάρχει μέρος που να μην προελαύνουμε». Το πρόβλημα για τις ένοπλες δυνάμεις της Ουκρανίας είναι η κρίσιμη έλλειψη στρατιωτικών: ο αριθμός έχει μειωθεί κατά 100.000 άτομα, ισχυρίστηκε.

«Μηνιαίως χάνουν περίπου 40.000 άτομα», δήλωσε ο πρόεδρος, προσθέτοντας ότι οι Ουκρανοί αξιωματικοί συλλαμβάνουν ανθρώπους στους δρόμους σαν ζώα.

Παράλληλα, υποστήριξε ότι η Ρωσία δεν έχει χρησιμοποιήσει ακόμη τον υπερηχητικό πύραυλο «Ορέσνικ» εναντίον της Ουκρανίας σε πραγματικές συνθήκες μάχης, αλλά τον δοκίμασε μόνο για να παρατηρήσει τα αποτελέσματα. Ο Πούτιν είπε στους δημοσιογράφους ότι αυτό ήταν σημαντικό, προκειμένου να ληφθούν αποφάσεις σχετικά με τη μελλοντική χρήση του «Ορέσνικ» σε πλήρη κλίμακα, συμπεριλαμβανομένων των αστικών στόχων. Ο «Ορέσνικ», τον οποίο η Ρωσία εκτόξευσε για πρώτη φορά εναντίον της Ουκρανίας το 2024, είναι ένας πύραυλος με πυρηνική ικανότητα και βεληνεκές άνω των 5.000 χλμ. Ο Πούτιν έχει δηλώσει στο παρελθόν ότι είναι αδύνατο να αναχαιτιστεί, αν και δυτικοί εμπειρογνώμονες έχουν αμφισβητήσει τον ισχυρισμό αυτό.

«Υπάρχει διαφορά μεταξύ της συμμετοχής σε διαπραγματεύσεις και της διαμεσολάβησης. Η Ευρώπη είναι ουσιαστικά μέρος της σύγκρουσης και δεν μπορεί να μεσολαβήσει», είπε ο Ρώσος πρόεδρος.

«Είμαστε σίγουρα έτοιμοι και πρόθυμοι να καταλήξουμε σε συμφωνία με την Ουκρανία στη βάση που συζητήσαμε με τον Τραμπ στο Άνκορατζ». Στη συνέχεια, είπε, είναι δυνατοί συμβιβασμοί από ρωσική πλευρά, όπως ο Τραμπ είχε ζητήσει από τη Ρωσία, με τη Μόσχα να είναι έτοιμη, σύμφωνα με τον Ρώσο πρόεδρο. Τότε η σύγκρουση θα τερματιστεί γρήγορα, πρόσθεσε, ξεκαθαρίζοντας πως θα πρέπει και η Ουκρανία να κάνει συμβιβασμούς.

Οι πολιτικές ελίτ της Ουκρανίας δεν είναι έτοιμες να συνάψουν ειρήνη, επειδή αυτό θα οδηγούσε σε εσωτερικές συγκρούσεις, δήλωσε ο Πούτιν.

Οι Ευρωπαίοι, ωστόσο, θα πρέπει να βοηθήσουν όχι με προμήθειες όπλων, αλλά με εποικοδομητικές προτάσεις για διάλογο.

🇩🇪🇷🇺 Putin says Russia could resume gas supplies to Germany ‘tomorrow’ and urges Berlin to make the decisionpic.twitter.com/PzV3WGLfzs — U.S.A.I. 🇺🇸 (@researchUSAI) June 4, 2026

Απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με την προμήθεια φυσικού αερίου στη Γερμανία, ο Πούτιν δήλωσε πως η Ρωσία θα μπορούσε να «ανοίξει τις στρόφιγγες αύριο» και προέτρεψε το Βερολίνο να λάβει την απόφαση. «Το μόνο που χρειάζεται να κάνετε είναι να πατήσετε ένα κουμπί για να ξεκινήσει η ροή του φυσικού αερίου, αλλά αυτό απαιτεί απόφαση από την ηγεσία της χώρας», προειδοποίησε ο πρόεδρος.

Αναφερόμενος στη θητεία του Ουκρανού προέδρου Ζελένσκι, ο Βλαντιμίρ Πούτιν είπε «Η θητεία του έχει λήξει εδώ και δύο χρόνια. Έχουν γίνει πολλές συζητήσεις για εκλογές στην Ουκρανία, αλλά τα πράγματα είναι πλέον ήρεμα εκεί». «Θα γίνουν εκλογές ή όχι;» ρώτησε ο Πούτιν.

Επίσης πρόσθεσε ότι το ουκρανικό σύνταγμα δεν επιτρέπει επανεκλογή για άλλα πέντε χρόνια.

«Εάν υπάρχει η επιθυμία να τερματιστεί η σύγκρουση, και η Μόσχα όντως έχει τέτοια επιθυμία , η Ρωσία θα βρει κάποιον να υπογράψει συμφωνία», τόνισε ο πρόεδρος.

Απαντώντας σε ερωτήσεις του Reuters, για τις προσπάθειες του Τραμπ κι αν πιστεύει ότι το Ιράν τον έχει αποσπάσει από την Ουκρανία καθώς επίσης αν σχεδιάζει ο Ρώσος ηγέτης να παραμείνει στο αξίωμα μέχρι το 2036, είπε μόνο «Μόνο ο Θεός ξέρει».

Ο Τραμπ επιδιώκει ειλικρινά μια διευθέτηση στην Ουκρανία, δήλωσε ο Πούτιν. Σημείωσε ότι ο ίδιος ο επικεφαλής του Λευκού Οίκου είχε πει ότι δεν περίμενε πόσο δύσκολο θα ήταν. Η Ρωσία κατανοεί ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι αναγκασμένες να αντιμετωπίσουν την κατάσταση στη Μέση Ανατολή. Ωστόσο, οι προτάσεις του Τραμπ θα μπορούσαν να αποτελέσουν τη βάση για μια μελλοντική διευθέτηση· η ουκρανική πλευρά χρειάζεται μόνο να πειστεί.

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