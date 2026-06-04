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ΚΟΣΜΟΣ

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04.06.2026 20:15

Χάος στις Βρυξέλλες: Φωτιές και επεισόδια στο κέντρο της πόλης κατά τις φοιτητικές κινητοποιήσεις (Videos)

04.06.2026 20:15
brussels

Περισσότεροι από 1.000 διαδηλωτές, κυρίως φοιτητές και νέοι, συγκεντρώθηκαν την Πέμπτη, 4/6, έξω από τον Κεντρικό Σταθμό των Βρυξελλών, εκφράζοντας την αντίθεσή τους στις σχεδιαζόμενες εκπαιδευτικές μεταρρυθμίσεις της Γαλλόφωνης Ομοσπονδίας Βαλλονίας-Βρυξελλών (FWB). Η συγκέντρωση συνοδεύτηκε από εκτεταμένες εντάσεις και επεισόδια σε διάφορα σημεία της βελγικής πρωτεύουσας.

Η ένταση κορυφώθηκε όταν ομάδες διαδηλωτών άναψαν φωτιές σε κιγκλιδώματα, ποδήλατα και άλλα αντικείμενα που βρίσκονταν στον δρόμο κοντά στον σταθμό, ενώ παράλληλα σημειώθηκαν ρίψεις πυροτεχνημάτων.

Στο σημείο έσπευσαν ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις και πυροσβέστες, με τις Αρχές να προχωρούν στο κλείσιμο της πλειονότητας των εξόδων του σταθμού Brussels-Central, αφήνοντας ανοιχτό μόνο ένα σημείο πρόσβασης.

Επεισόδια σε όλες τις Βρυξέλλες

Σύμφωνα με την Ομοσπονδιακή Αστυνομία, καταγράφηκαν περιστατικά σε όλη την έκταση των Βρυξελλών, «αλλά κυρίως στο κέντρο της πόλης», γεγονός που προκάλεσε προβλήματα και σε τμήματα του δικτύου του μετρό.

Προηγουμένως, είχαν σημειωθεί επεισόδια και στον σταθμό Saint-Guidon του μετρό στο Άντερλεχτ. Όπως μετέδωσε δημοσιογράφος του Belga, ομάδες νεαρών φέρεται να τοποθέτησαν μπάρες στις γραμμές και να πέταξαν πυροσβεστήρες πάνω στις αποβάθρες.

Ορισμένοι από τους συμμετέχοντες υποστήριξαν ότι κινούνταν προς το Κοινοβούλιο της Γαλλικής Κοινότητας, καθώς η αντίδραση στα μέτρα για την εκπαίδευση έχει ενταθεί τις τελευταίες εβδομάδες.

Οι κινητοποιήσεις πραγματοποιήθηκαν ως απάντηση στις μεταρρυθμίσεις που έχει προτείνει η κυβέρνηση της Γαλλόφωνης Ομοσπονδίας Βαλλονίας-Βρυξελλών.

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