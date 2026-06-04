Χάος στις Βρυξέλλες: Φωτιές και επεισόδια στο κέντρο της πόλης κατά τις φοιτητικές κινητοποιήσεις (Videos)

Περισσότεροι από 1.000 διαδηλωτές, κυρίως φοιτητές και νέοι, συγκεντρώθηκαν την Πέμπτη, 4/6, έξω από τον Κεντρικό Σταθμό των Βρυξελλών, εκφράζοντας την αντίθεσή τους στις σχεδιαζόμενες εκπαιδευτικές μεταρρυθμίσεις της Γαλλόφωνης Ομοσπονδίας Βαλλονίας-Βρυξελλών (FWB). Η συγκέντρωση συνοδεύτηκε από εκτεταμένες εντάσεις και επεισόδια σε διάφορα σημεία της βελγικής πρωτεύουσας.

Η ένταση κορυφώθηκε όταν ομάδες διαδηλωτών άναψαν φωτιές σε κιγκλιδώματα, ποδήλατα και άλλα αντικείμενα που βρίσκονταν στον δρόμο κοντά στον σταθμό, ενώ παράλληλα σημειώθηκαν ρίψεις πυροτεχνημάτων.

URGENT — Quelles images hallucinantes !



À Bruxelles-Central, des escalators sont incendiés, des barricades sont érigées, des abribus sont vandalisés et des feux d’artifice sont tirés en direction des services d’urgence, entre autres actes de violence.



C’est inimaginable. Il… pic.twitter.com/0p3Qcn96Ky — AES Alerte (@Aesalerte) June 4, 2026

Στο σημείο έσπευσαν ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις και πυροσβέστες, με τις Αρχές να προχωρούν στο κλείσιμο της πλειονότητας των εξόδων του σταθμού Brussels-Central, αφήνοντας ανοιχτό μόνο ένα σημείο πρόσβασης.

Wat is dit nu weer? Brussel Centraal volledig afgesloten, vol militairen en politie. Grote rookpluim. pic.twitter.com/Osr5WMZzlO — Barbara Bonte (@Barbarabonte) June 4, 2026

Brussels faces renewed unrest as videos show fires, burning carts, heavy smoke, and clashes involving migrants, police, and firefighters, raising fresh concerns over security and public order in Belgium's capital. pic.twitter.com/RgvdzXPn1D June 4, 2026

Επεισόδια σε όλες τις Βρυξέλλες

Σύμφωνα με την Ομοσπονδιακή Αστυνομία, καταγράφηκαν περιστατικά σε όλη την έκταση των Βρυξελλών, «αλλά κυρίως στο κέντρο της πόλης», γεγονός που προκάλεσε προβλήματα και σε τμήματα του δικτύου του μετρό.

Dit is #Brussel. Dit is allochtoon tuig. Dit is crapuleus. Ze vernielen puur om te vernielen. En wie draait er keer op keer voor op? De brave burger. Mijn maag keert ervan om. Gaat de regering-De Wever nog écht reageren? Of kan de totale neergang van onze hoofdstad hen werkelijk… pic.twitter.com/9TjbRtrsTZ June 4, 2026

Προηγουμένως, είχαν σημειωθεί επεισόδια και στον σταθμό Saint-Guidon του μετρό στο Άντερλεχτ. Όπως μετέδωσε δημοσιογράφος του Belga, ομάδες νεαρών φέρεται να τοποθέτησαν μπάρες στις γραμμές και να πέταξαν πυροσβεστήρες πάνω στις αποβάθρες.

Ορισμένοι από τους συμμετέχοντες υποστήριξαν ότι κινούνταν προς το Κοινοβούλιο της Γαλλικής Κοινότητας, καθώς η αντίδραση στα μέτρα για την εκπαίδευση έχει ενταθεί τις τελευταίες εβδομάδες.

🔴🇧🇪 FLASH | Des violences et dégradations ont éclaté à Bruxelles lors de la manifestation contre la réforme de l’enseignement, organisée à l’appel de syndicats et de partis de gauche.



Elles ressemblent étrangement à celles qui ont fait suite à la victoires du PSG… pic.twitter.com/Zn6IMZIODV — French Report (@french_report78) June 4, 2026

Οι κινητοποιήσεις πραγματοποιήθηκαν ως απάντηση στις μεταρρυθμίσεις που έχει προτείνει η κυβέρνηση της Γαλλόφωνης Ομοσπονδίας Βαλλονίας-Βρυξελλών.

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