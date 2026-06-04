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04.06.2026 18:58

Τα επεισόδια μετά τη νίκη της Παρί Σεν Ζερμέν «βούτυρο στο ψωμί» των ακροδεξιών υποψηφίων

04.06.2026 18:58
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Τα επεισόδια και οι ταραχές που σημειώθηκαν στη Γαλλία μετά την κατάκτηση του ευρωπαϊκού τροπαίου από την Παρί Σεν Ζερμέν τονώνουν τη δημοτικότητα των ακροδεξιών υποψηφίων. Αυτό προκύπτει από τα αποτελέσματα δημοσκόπησης που πραγματοποιήθηκε κατά το διάστημα 31 Μαΐου – 2 Ιουνίου και την οποία δημοσιεύει σήμερα η γαλλική εφημερίδα Le Figaro.

Ειδικότερα, απαντώντας στο ερώτημα «ποια προσωπικότητα θα θέλατε να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο τους επόμενους μήνες και έτη» το 47% των ερωτηθέντων αναφέρει τον πρόεδρο του ακροδεξιού Εθνικού Συναγερμού Ζορντάν Μπαρντελά, ενώ το 40% αναφέρει την παραδοσιακή αρχηγό του κόμματος Μαρίν Λεπέν. Πριν από ένα μήνα τα αντίστοιχα ποσοστά ήταν στο 41% και στο 36%. Αύξηση της δημοτικότητας γνωρίζουν επίσης και άλλες προσωπικότητες της γαλλικής ακροδεξιάς όπως η Μαριόν Μαρεσάλ, ο Ερίκ Σιοτί και ο Ρομπέρ Μενάρ.

Σε ό,τι αφορά τους άλλους δυνάμει υποψήφιους για τις προεδρικές εκλογές του 2027, την τρίτη και την τέταρτη θέση καταλαμβάνουν οι πρώην πρωθυπουργοί του προέδρου Μακρόν Εντουάρ Φιλίπ (29%) και Γκαμπριέλ Ατάλ (28%). Οι κεντροδεξιοί δυνάμει υποψήφιοι Μπρουνό Ρεταϊγιό και Ζεράλντ Νταρμανέν βρίσκονται στο 24% και στο 22% αντιστοίχως ενώ στο 19% βρίσκεται ο προσκείμενος στο Σοσιαλιστικό Κόμμα Ραφαέλ Γκλουκσμάν.

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