Κάηκε το Παρίσι μετά τη νίκη της Παρί Σεν Ζερμέν: Ολονύχτιες συγκρούσεις με την Αστυνομία και 416 προσαγωγές (Photos/Videos)

Βίαια επεισόδια αμαύρωσαν χθες Σάββατο τους πανηγυρισμούς στη Γαλλία μετά τη νίκη της Παρί Σεν Ζερμέν επί της Άρσεναλ στον τελικό του Champions League.

Όπως ανακοίνωσε ο υπουργός Εσωτερικών, Λοράν Νουνιέζ, η αστυνομία προχώρησε σε 416 προσαγωγές υπόπτων, συμπεριλαμβανομένων 283 στην ευρύτερη περιοχή του Παρισιού.

Επτά αστυνομικοί τραυματίστηκαν, ένας εκ των οποίων σοβαρά στην πόλη Αζέν της νοτιοδυτικής Γαλλίας, ανέφερε ο υπουργός Εσωτερικών, ο οποίος καταδίκασε τις «απολύτως απαράδεκτες» ταραχές.

🇫🇷 More cars are getting torched as PSG fans celebrate the Champions League win.



Street battles with riot police are breaking out in multiple spots.UCL final vibes turned full chaos real quick.pic.twitter.com/6LWRzjUzFX https://t.co/vFc8m3pTKn — Mario Nawfal (@MarioNawfal) May 30, 2026

Οδοφράγματα και συγκρούσεις γύρω από το Παρκ ντε Πρενς

Η ένταση δεν περιορίστηκε μόνο στο ιστορικό κέντρο της γαλλικής πρωτεύουσας. Βίαιες συγκρούσεις καταγράφηκαν και στο 16ο διαμέρισμα.

Περίπου 1.000 άτομα συγκεντρώθηκαν έξω από το στάδιο της Παρί Σεν Ζερμέν, το Παρκ ντε Πρενς, όπου έστησαν οδοφράγματα χρησιμοποιώντας ακόμη και ενοικιαζόμενα ποδήλατα.

❗️🇫🇷 #Paris has turned into a warzone.



Thousands of #PSG fans are currently ravaging through the city – bizarrely, this is them celebrating because their team won. Smoke grenades, flares, & all out chaos in the city of love. pic.twitter.com/LUeoOm1Yxd — World Wide Leak (@leaklive1) May 30, 2026

Η αστυνομία χρησιμοποίησε δακρυγόνα για να απωθήσει το πλήθος, ενώ περίπου 150 άτομα προσπάθησαν να παραβιάσουν μια από τις πύλες του γηπέδου χωρίς επιτυχία.

Σύμφωνα με τις αναφορές των Αρχών, τουλάχιστον 4.000 με 5.000 άτομα ενεπλάκησαν στις άγριες συγκρούσεις γύρω από το στάδιο, προκαλώντας ζημιές σε ένα αρτοποιείο και ένα εστιατόριο της περιοχής.

Για το ενδεχόμενο πιθανών ταραχών είχαν επιστρατευτεί συνολικά 22.000 αστυνομικοί σε όλη τη χώρα, με τους 8.000 από αυτούς να βρίσκονται στους δρόμους του Παρισιού.

Η τεράστια αστυνομική παρουσία δεν στάθηκε ικανή να αποτρέψει τις καταστροφές. Λόγω της έκρυθμης κατάστασης, ο περιφερειακός δρόμος του Παρισιού αποκλείστηκε, οι γραμμές του τραμ σταμάτησαν τη λειτουργία τους και πολλοί σταθμοί του μετρό έκλεισαν για την ασφάλεια του επιβατικού κοινού.

