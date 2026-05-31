search
ΚΥΡΙΑΚΗ 31.05.2026 09:46
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

31.05.2026 08:35

Κάηκε το Παρίσι μετά τη νίκη της Παρί Σεν Ζερμέν: Ολονύχτιες συγκρούσεις με την Αστυνομία και 416 προσαγωγές (Photos/Videos)

31.05.2026 08:35
epeisodia_main

Βίαια επεισόδια αμαύρωσαν χθες Σάββατο τους πανηγυρισμούς στη Γαλλία μετά τη νίκη της Παρί Σεν Ζερμέν επί της Άρσεναλ στον τελικό του Champions League.

Όπως ανακοίνωσε ο υπουργός Εσωτερικών, Λοράν Νουνιέζ, η αστυνομία προχώρησε σε 416 προσαγωγές υπόπτων, συμπεριλαμβανομένων 283 στην ευρύτερη περιοχή του Παρισιού.

Επτά αστυνομικοί τραυματίστηκαν, ένας εκ των οποίων σοβαρά στην πόλη Αζέν της νοτιοδυτικής Γαλλίας, ανέφερε ο υπουργός Εσωτερικών, ο οποίος καταδίκασε τις «απολύτως απαράδεκτες» ταραχές.

Οδοφράγματα και συγκρούσεις γύρω από το Παρκ ντε Πρενς

Η ένταση δεν περιορίστηκε μόνο στο ιστορικό κέντρο της γαλλικής πρωτεύουσας. Βίαιες συγκρούσεις καταγράφηκαν και στο 16ο διαμέρισμα.

Περίπου 1.000 άτομα συγκεντρώθηκαν έξω από το στάδιο της Παρί Σεν Ζερμέν, το Παρκ ντε Πρενς, όπου έστησαν οδοφράγματα χρησιμοποιώντας ακόμη και ενοικιαζόμενα ποδήλατα.

Η αστυνομία χρησιμοποίησε δακρυγόνα για να απωθήσει το πλήθος, ενώ περίπου 150 άτομα προσπάθησαν να παραβιάσουν μια από τις πύλες του γηπέδου χωρίς επιτυχία.

Σύμφωνα με τις αναφορές των Αρχών, τουλάχιστον 4.000 με 5.000 άτομα ενεπλάκησαν στις άγριες συγκρούσεις γύρω από το στάδιο, προκαλώντας ζημιές σε ένα αρτοποιείο και ένα εστιατόριο της περιοχής.

Για το ενδεχόμενο πιθανών ταραχών είχαν επιστρατευτεί συνολικά 22.000 αστυνομικοί σε όλη τη χώρα, με τους 8.000 από αυτούς να βρίσκονται στους δρόμους του Παρισιού.

Η τεράστια αστυνομική παρουσία δεν στάθηκε ικανή να αποτρέψει τις καταστροφές. Λόγω της έκρυθμης κατάστασης, ο περιφερειακός δρόμος του Παρισιού αποκλείστηκε, οι γραμμές του τραμ σταμάτησαν τη λειτουργία τους και πολλοί σταθμοί του μετρό έκλεισαν για την ασφάλεια του επιβατικού κοινού.

Διαβάστε επίσης:

«Είναι σαν να παίζεις με τη φωτιά»: Ανησυχία ΔΟΑΕ για το ρήγμα μετά την επίθεση στον πυρηνικό σταθμό της Ζαπορίζια

Ο Τραμπ έστειλε στην Τεχεράνη νέα πρόταση εκεχειρίας με αυστηρότερους όρους – Οι αλλαγές της τελευταίας στιγμής

Ήταν όλοι… Σάλιβαν: Το απίστευτο ρεκόρ Γκίνες που γράφτηκε στην Ιρλανδία

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
taxitzis de niro (1)
ΠΟΝΤΙΚΙ ART

Ο Ταξιτζής: 50 χρόνια από το κινηματογραφικό αριστούργημα που «έφτιαξε» τους Μάρτιν Σκορσέζε και Ρόμπερτ Ντε Νίρο

gynaika-ilektroniko-tsigaro
ΥΓΕΙΑ

Παγκόσμια Ημέρα Κατά του Καπνίσματος: Η «γενιά χωρίς καπνό» και το παράδειγμα της Βρετανίας

votanikos_pao_2910_1920-1080_new
BUSINESS

ΕΚΤΕΡ: Νέο έργο 33,6 εκατ. για τον Βοτανικό, πάνω από 200 εκατ. το ανεκτέλεστο

nosokomeio meth 8870- new
ΕΛΛΑΔΑ

Ρόδος: Υπέκυψε στα τραύματα του 17χρονος 8 μήνες μετά από σοβαρό τροχαίο με δίκυκλα

raptis
LIFESTYLE

Ράπτης για Ουγγαρέζο: «Είχε πάει στον διευθυντή να του πει ότι “το παιδί δεν κάνει, ας φύγει”»

Δείτε όλες τις ειδήσεις
xristopoulou
LIFESTYLE

Χριστοπούλου μετά το τέλος του Real View: «Εγώ δεν είμαι η Μουτίδου κι έχω περάσει πολύ καλά αυτή τη σεζόν» (Video)

tsouros_germanou
LIFESTYLE

Γερμανού για Κώστα Τσουρό: «Τον ξέσκισαν»

fei-skorda-new
MEDIA

Τηλεθέαση: «Ξέφυγε» η Σκορδά το πρωί της Παρασκευής

EFORIA DOY
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Νέος φόρος για τα αναδρομικά: Η εφορία στέλνει δεύτερο λογαριασμό σε χιλιάδες φορολογούμενους

antzas_2505_1920-1080_new
ΕΛΛΑΔΑ

Συγκινεί η κόρη του Παρασκευά Άντζα: «Πάλεψε όσο λίγοι, πληγώθηκε, αλλά ποτέ δεν κράτησε κακία»

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΚΥΡΙΑΚΗ 31.05.2026 09:42
taxitzis de niro (1)
ΠΟΝΤΙΚΙ ART

Ο Ταξιτζής: 50 χρόνια από το κινηματογραφικό αριστούργημα που «έφτιαξε» τους Μάρτιν Σκορσέζε και Ρόμπερτ Ντε Νίρο

gynaika-ilektroniko-tsigaro
ΥΓΕΙΑ

Παγκόσμια Ημέρα Κατά του Καπνίσματος: Η «γενιά χωρίς καπνό» και το παράδειγμα της Βρετανίας

votanikos_pao_2910_1920-1080_new
BUSINESS

ΕΚΤΕΡ: Νέο έργο 33,6 εκατ. για τον Βοτανικό, πάνω από 200 εκατ. το ανεκτέλεστο

1 / 3