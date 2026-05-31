Ήταν όλοι… Σάλιβαν: Το απίστευτο ρεκόρ Γκίνες που γράφτηκε στην Ιρλανδία

Σχεδόν 2.000 άνθρωποι με το επώνυμο Σάλιβαν ή Ο’Σάλιβαν συνέρρευσαν χθες Σάββατο στην κομητεία Κορκ της Ιρλανδίας, προκειμένου να κερδίσουν μια θέση στο Βιβλίο των Ρεκόρ Γκίνες.

Ύστερα από τον απαιτούμενο έλεγχο ταυτοτήτων, οι διοργανωτές μέτρησαν 1.848 παρευρισκόμενους με το επώνυμο Σάλιβαν ή Ο’Σάλιβαν, ανακοινώνοντας ένα νέο παγκόσμιο ρεκόρ για τη μεγαλύτερη συγκέντρωση ανθρώπων με το ίδιο επώνυμο, κάτι που πιστοποίησε εκπρόσωπος της επιτροπής των Ρεκόρ Γκίνες.

WANTED all O'Sullivans/Sullivans globally to gather in Castletownbere, Co. Cork, Ireland on the June Bank Holiday weekend 2026 to make a new world record. See link below. Reposts/shares appreciated. https://t.co/fyYctEmfue @C103Cork @SouthernStarIRL @RTECountryWide @rte pic.twitter.com/OxOg3b0pD6 — Helen O Sullivan (@HelenRuralVoice) March 22, 2025

Το προηγούμενο ρεκόρ κατείχαν οι Γκάλαχερ – ένα άλλο κοινό ιρλανδικό επώνυμο – που είχαν συγκεντρώσει 1.488 συνεπώνυμους, το 2007, στην κομητεία Ντονεγκάλ της βορειοδυτικής Ιρλανδίας.

Το επώνυμο Σάλιβαν ή Ο’Σάλιβαν είναι κοινό στη νοτιοδυτική Ιρλανδία, καθώς και στην ιρλανδική διασπορά στη Βόρεια Αμερική.

#OSullivan #Sullivan World Record Gathering May 2026! #Castletownbere – read of cultural survival of the O'Sullivan Beres, their history and lore with the bould Mithim. Available in the bookshops online and all over Ireland. @HelenRuralVoice @jdmccafferty pic.twitter.com/Y9R15CZvL8 May 28, 2026

«Στη Βοστώνη, όπου μένω, υπάρχουν πολλοί Σάλιβαν. Αλλά αυτό είναι απίστευτο!», δήλωσε ο Κέβιν Σάλιβαν, ένας 75χρονος συνταξιούχος. «Όλοι όσοι βλέπω εδώ είναι Σάλιβαν ή Ο’Σάλιβαν. Είναι απίστευτο συναίσθημα», συμπλήρωσε.

Σύμφωνα με τη βρετανική βάση γενεαλογικών δεδομένων Forebears, υπάρχουν παγκοσμίως περισσότεροι από 500.000 άνθρωποι με το επώνυμο Σάλιβαν ή Ο’Σάλιβαν, οι περισσότεροι εκ των οποίων βρίσκονται στις ΗΠΑ.

Διαβάστε επίσης:

Παρίσι: Άγρια επεισόδια μετά την κατάκτηση του Champions League από την Παρί (Video)

ΠΟΥ: Οι συστάσεις για τις θεραπείες και τα υποψήφια εμβόλια για τον Έμπολα στο Κονγκό

Συμφωνία Ιράν-ΗΠΑ: Γιατί καθυστερεί η οριστικοποίησή της – Τα ανοιχτά ζητήματα και τα σημεία-«κλειδιά»



