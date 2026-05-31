Εφημερίδες: Οι τίτλοι από τα πρωτοσέλιδα της Κυριακής (Video)

Πολλά και διαφορετικά είναι τα θέματα που φιλοξενούν στα πρωτοσέλιδά τους οι κυριακάτικες εφημερίδες.

ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΗ ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ: “Νέος “τιμοκατάλογος” για κληρονομιές, δωρεές, γονικές παροχές”

ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ: “ΣΚΙΑΧΤΡΑ ΚΑΙ ΦΑΝΤΑΣΜΑΤΑ”

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ της Κυριακής: “Η μάχη της Ν.Δ. για αυτοδυναμία και ο “πόλεμος” για τη δεύτερη θέση”

ΕΣΤΙΑ: “Σαμαράς για το νέο κόμμα: “Alea jacta est” “

Η ΑΥΓΗ της Κυριακής: “800 εκατομμύρια ευρώ υπερκέρδη στο α’ τρίμηνο έναντι 130 εκατ. το αντίστοιχο περσινό αυξημένα κατά 515%”

Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ: “Στα “άβατα” της Δυτικής Αττικής”

ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ: “ΞΕΚΙΝΗΣΕ ΤΟ ΠΑΡΤΥ στην αντιπολίτευση”

ΤΟ ΒΗΜΑ της Κυριακής: “Πολιτικό survivor”

ΤΟ ΠΑΡΟΝ της Κυριακής: “ΜΕ ΣΥΝΤΑΓΗ ΑΝΔΡΕΑ Ο ΤΣΙΠΡΑΣ”

Documento: “Ο σύμβουλος του Τσίπρα σε μισθοδοσία βρετανικών υπηρεσιών”

REAL NEWS: “Καυτός Ιούνιος στο Αιγαίο!”

ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΗ ΚONTRA: “Αρχίζει η “μάχη των μαχών” στη Δεξιά πολυκατοικία”

