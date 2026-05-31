Συναγερμός για εξαφάνιση 15χρονου – Η ανακοίνωση του «Χαμογέλου του Παιδιού»

Το «Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώνει για την εξαφάνιση του 15χρονου Αχμεντ Χουσσεϊν που βρισκόταν στην Αθήνα.

Η περιγραφή που δόθηκε είναι ότι το αγόρι έχει ύψος, 1.80, καστανά μαλλιά, ενώ την ημέρα της εξαφάνισης φορούσε μαύρα ρούχα, σαγιονάρες και κρατούσε μαύρο σακίδιο.

Το «Χαμόγελου του Παιδιού» κάνει έκκληση σε όποιον γνωρίζει κάτι να καλέσει είτε στο 100 είτε στο 116000.

Διαβάστε επίσης:

Καιρός: Όλοι οι δρόμοι οδηγούν στις παραλίες – Νέα άνοδος της θερμοκρασίας με 32άρια, πού θα βρέξει το απόγευμα

Πέθανε ο Δημήτρης Δασκαλόπουλος – Τα Συλλυπητήρια δήλωση από τη Λίνα Μενδώνη

Συγκινεί η κόρη του Παρασκευά Άντζα: «Πάλεψε όσο λίγοι, πληγώθηκε, αλλά ποτέ δεν κράτησε κακία»



