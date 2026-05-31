Παρίσι: Άγρια επεισόδια μετά την κατάκτηση του Champions League από την Παρί (Video)

Βίαια επεισόδια ξέσπασαν στο Παρίσι μετά την κατάκτηση του Champions League από την Παρί Σεν Ζερμέν.

Η ατμόσφαιρα στη γαλλική πρωτεύουσα άρχισε να μυρίζει μπαρούτι, καθώς οι πανηγυρισμοί των φιλάθλων γρήγορα μετατράπηκαν σε επεισόδια, με την ένταση να αυξάνεται σταδιακά και τις συγκρούσεις με τις αστυνομικές δυνάμεις να είναι σφοδρές.

Στους δρόμους έχουν στηθεί οδοφράγματα από εκατοντάδες ηλεκτρικά ποδήλατα, έχουν ξεσπάσει φωτιές σε κάδους απορριμμάτων και καταγράφονται συμπλοκές με τις αστυνομικές δυνάμεις, δημιουργώντας ένα σκηνικό αναταραχής που προμηνύει μια δύσκολη και επεισοδιακή νύχτα.

Δείτε βίντεο από τα επεισόδια στο Παρίσι:

ALERTE – La situation dégénère à Paris après la victoire de la Ligue des champions.

Des feux sont en cours par endroits, une policière a été blessée et des dizaines d'individus interpellés.pic.twitter.com/WrC2Ek5ej4 — Infos Françaises (@InfosFrancaises) May 30, 2026

