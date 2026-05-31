Ο Τραμπ έστειλε στην Τεχεράνη νέα πρόταση εκεχειρίας με αυστηρότερους όρους – Οι αλλαγές της τελευταίας στιγμής

Ο Ντόναλντ Τραμπ έστειλε πίσω στο Ιράν μια νέα, με αυστηρότερους όρους, πρόταση εκεχειρίας, ενώ τις τελευταίες μέρες μια συμφωνία μεταξύ Ουάσινγκτον και Τεχεράνης για τον τερματισμό του πολέμου διαφαινόταν να φτάνει στην ολοκλήρωσή της, τόνισαν χθες αμερικανικά μέσα ενημέρωσης.

Σύμφωνα με τους New York Times, που επικαλούνται αξιωματούχους με γνώση των συνομιλιών, ο πρόεδρος των ΗΠΑ σκλήρυνε ορισμένους από τους όρους της προηγούμενης πρότασης.

Οι NYT δεν μπόρεσαν να προσδιορίσουν τις αλλαγές που έκανε ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος στους όρους μιας συμφωνίας. Ωστόσο, σύμφωνα με το Axios, θέλει να ενισχύσει τη θέση της Ουάσιγκτον σε πολλά ζητήματα που ο ίδιος θεωρεί σημαντικά, όπως η τύχη των πυρηνικών υλικών της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

Ο Τραμπ έχει επανειλημμένα δηλώσει ότι η Τεχεράνη δεν μπορεί να αποκτήσει πυρηνικά όπλα και απαιτεί την καταστροφή των ιρανικών αποθεμάτων ουρανίου υψηλού εμπλουτισμού.

Τα κύρια σημεία τριβής

Το πυρηνικό ζήτημα είναι ένα από τα κύρια σημεία τριβής στις διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό του πολέμου που ξεκίνησε στις 28 Φεβρουαρίου με την ισραηλινο-αμερικανική επίθεση κατά της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

Μεταξύ άλλων προτεραιοτήτων του προέδρου είναι το άνοιγμα και η αποναρκοθέτηση των Στενών του Ορμούζ από το Ιράν, που το τελευταίο έχει κλείσει επί της ουσίας από την έναρξη του πολέμου.

Οι νέοι όροι του Τραμπ σε αυτή την νέα πρόταση ενδέχεται να παρατείνουν περαιτέρω τις διαπραγματεύσεις.

Αμερικανικές πηγές είπαν στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι ο ένοικος του Λευκού Οίκου δεν πήρε μια απόφαση για να υπογράψει μια πρόταση που βρισκόταν στο γραφείο του την Παρασκευή μετά από συνάντηση στο Situation Room (σ.σ.: Αίθουσα Επιχειρήσεων του Λευκού Οίκου).

Αργότερα το ίδιο βράδυ, ένας αξιωματούχος του Λευκού Οίκου δήλωσε ότι ο Τραμπ θα υπογράψει συμφωνία με το Ιράν μόνο σε περίπτωση που τηρηθούν οι «κόκκινες γραμμές» που έχει θέσει.

Με πυραυλική επίθεση Hellfire εντείνουν οι ΗΠΑ τον αποκλεισμό του Ιράν

Στο μεταξύ, ο αμερικανικός στρατός ακινητοποίησε με πύραυλο Hellfire το πέμπτο πλοίο που «επιχείρησε παραβίαση του αποκλεισμού του Ιράν».

Το πλοίο M/V Lian Star με σημαία Γκάμπιας δέχτηκε σε διεθνή ύδατα πλήγμα από πύραυλο Hellfire στο μηχανοστάσιο, «αφού το πλήρωμά του δεν συμμορφώθηκε με τις 20 προειδοποιητικές βολές και παραβίασε τον αμερικανικό ναυτικό αποκλεισμό», όπως ανακοίνωσε η Centcom.

»Ένα αμερικανικό αεροσκάφος έθεσε το πλοίο εκτός λειτουργίας, εκτοξεύοντας έναν πυραυλο Hellfire στο μηχανοστάσιό του. Το πλοίο δεν πλέει πλέον προς το Ιράν».

Μέχρι στιγμής δεν έχει διευκρινιστεί αν υπάρχουν θύματα στο πλοίο.

H Centcom υποστηρίζει ότι οι αμερικανικές δυνάμεις «έθεσαν πέντε εμπορικά πλοία εκτός λειτουργίας» και αναχαίτισαν άλλα 116, εφαρμόζοντας τον αποκλεισμό των ιρανικών λιμένων ενώ παραμένει σε ισχύ η κατάπαυση του πυρός με το Ιράν.

Συναγερμός από ναυτική νάρκη στα Στενά του Ορμούζ

Tο Υπουργείο Άμυνας του Ομάν σήμανε συναγερμό μετά τον εντοπισμό ύποπτης ναυτικής νάρκης στα χωρικά του ύδατα στα Στενά του Ορμούζ.

Αραβικά μέσα περιγράφουν ιρανικής κατασκευής νάρκη τύπου Mahan 3, βάρους 300 κιλών με ακουστικούς αισθητήρες που ανιχνεύουν διερχόμενα πλοία.

🇮🇷🇴🇲 That object floating off the Omani coast is almost certainly an Iranian Mahan 3, a 300-kilogram moored mine with acoustic sensors that detects passing ships by their sound signature.



Iran has been deploying them across the Strait since March alongside the Mahan 7 limpet… https://t.co/OItj0cUhiw pic.twitter.com/B7kKT6AN8F — Mario Nawfal (@MarioNawfal) May 30, 2026

«Αυτό δεν είναι νίκη»

Στο μεταξύ, ο πρώην πρωθυπουργός του Ισραήλ Ναφτάλι Μπένετ επέκρινε τον πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου, μετά τις επανειλημμένες ρίψεις ρουκετών και drone από τη Χεζμπολάχ στο βόρειο Ισραήλ.

«Η κυβέρνηση μας επιστρέφει στην αξιοθρήνητη πολιτική της συγκράτησης και της ομαλοποίησης μιας ανυπόφορης και απαράδεκτης κατάστασης», ανέφερε ο Μπένετ, σύμφωνα με το The Times of Israel.

«Κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου, σειρήνες ακούγονταν κάθε 20 λεπτά σε ολόκληρο το βορρά, και οι άνθρωποι αναγκάζονταν να αναζητήσουν καταφύγιο. Αυτό δεν είναι νίκη».

Mε …στόχο τη Χεζμπολάχ

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε σήμερα ότι η χερσαία επιχείρησή του εναντίον της Χεζμπολάχ «επεκτείνεται σε άλλες περιοχές», δύο μέρες μετά την ανακοίνωση ότι ισραηλινοί στρατιώτες διέσχισαν τον ποταμό Λιτάνι στον νότιο Λίβανο.

Ο στρατός «διέσχισε το Λιτάνι και επεκτείνει τις επιχειρήσεις του εναντίον στόχων της Χεζμπολάχ βόρεια του ποταμού. Η επιχείρηση επεκτείνεται σε άλλες περιοχές», υπογραμμίζει ανάρτηση των ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων στο X.

Την Παρασκευή, ο Νετανιάχου δήλωσε ότι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις διέσχισαν τον ποταμό Λιτάνι, περίπου 30 χιλιόμετρα βόρεια των συνόρων με το Ισραήλ, και προωθούνται σε στρατηγικής σημασίας τομείς. Προηγουμένως, είχε πει ότι ο στρατός κήρυξε μεγάλο μέρος του νότιου Λιβάνου «ζώνη μάχης» παρά την εκεχειρία που θεωρητικά είναι σε ισχύ από τις 17 Απριλίου.

Σήμερα, ο ισραηλινός στρατός -τόνισε- ξεκίνησε μια επίθεση «πριν από λίγες ημέρες» στην κορυφογραμμή Μπόφορτ και Ουάντι αλ Σαλούκι του νότιου Λιβάνου, (…) με στόχο την εξάλειψη άμεσων απειλών σε περιοχές βόρεια της Γαλιλαίας και της Μετούλα, και στο πλαίσιο των συνεχιζόμενων προσπαθειών για την ενίσχυση του επιχειρησιακού ελέγχου στο νότιο Λίβανο.

«Ένας σημαντικός αριθμός ισραηλινών στρατιωτών έχει ξεκινήσει επιθετικές επιχειρήσεις με στόχο την επέκταση της προκεχωρημένης γραμμής άμυνας», πρόσθεσε.

Χθες, ο πρωθυπουργός του Λιβάνου, Ναουάφ Σαλάμ, καταδίκασε «την επικίνδυνη και άνευ προηγουμένου κλιμάκωση» του Ισραήλ, λέγοντας ότι ο ισραηλινός στρατός διεξάγει πολιτική «καμένης γης και συλλογικής τιμωρίας», ότι «καταστρέφει πόλεις και χωριά και ωθεί στην έξοδο τους κατοίκους τους», τονίζοντας ότι αυτό «δεν θα του φέρει ούτε ασφάλεια, ούτε σταθερότητα».

Εννέα νεκροί από ισραηλινή επιδρομή – Μεταξύ τους και 6 παιδιά

Το Υπουργείο Υγείας του Λιβάνου αναφέρει ότι η χθεσινή ισραηλινή αεροπορική επιδρομή στον δήμο Αντλούν του νότιου Λιβάνου, στην περιφέρεια της Σιδώνας, είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο εννέα μελών της ίδιας συριακής οικογένειας, μεταξύ των οποίων έξι παιδιά.

Η ανακοίνωση με τον τελικό απολογισμό των θυμάτων μεταδόθηκε από το επίσημο Εθνικό Πρακτορείο Ειδήσεων του Λιβάνου.

