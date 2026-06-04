«Ντροπιαστικό»: Πολιτική πίεση στον Μερτς μετά την αποτυχία της Γερμανίας να κερδίσει μια έδρα στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ

Η άνευ προηγουμένου αποτυχία της Γερμανίας να κερδίσει μία από τις εκ περιτροπής έδρες στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ προκάλεσε έναν έντονο γύρο ενδοσκόπησης στο Βερολίνο και έθεσε ερωτήματα σχετικά με τις αξιώσεις της για διεθνή ηγεσία υπό τον Φρίντριχ Μερτς.

Η ψηφοφορία στο Συμβούλιο την Τετάρτη, η οποία εξέλεξε την Αυστρία και την Πορτογαλία σε διετή θητεία μαζί με το Τρινιντάντ και Τομπάγκο και τη Ζιμπάμπουε, ήταν ένα πλήγμα για την κυβέρνηση του Μερτς, η οποία επιδίωξε να τοποθετηθεί ως ηγετική ευρωπαϊκή φωνή στην παγκόσμια σκηνή.

Σε μια αμήχανη αντιπαλότητα μεταξύ των εταίρων της ΕΕ, η Πορτογαλία έλαβε 134 ψήφους και η Αυστρία 131, ενώ η Γερμανία συγκέντρωσε μόλις 104, σημαντικά λιγότερες από τις απαιτούμενες 127 ψήφους, παρά την εκπεφρασμένη πεποίθηση του Βερολίνου λίγες ώρες πριν ότι θα επικρατούσε.

Και οι δύο νικητές θεωρήθηκε ότι εκπροσωπούν τα συμφέροντα μικρότερων χωρών, ενώ η Αυστρία θα μπορούσε να επωφεληθεί από την ουδετερότητά της ως μη μέλος του ΝΑΤΟ και η Πορτογαλία επικαλέστηκε τους ισχυρούς δεσμούς της στην Αφρική και τη Λατινική Αμερική.

Ο Γερμανός υπουργός Εξωτερικών, Γιόχαν Βάντεφουλ, ο οποίος είχε ασκήσει έντονες πιέσεις για την έδρα, απέδωσε την «πικρή ήττα» στον ενεργό ρόλο της Γερμανίας στην υποστήριξη της Ουκρανίας και στην ένθερμη υποστήριξή της προς το Ισραήλ.

«Πάντα κρατούσαμε σαφή στάση σε ορισμένα ζητήματα, και αυτές είναι θέσεις που δεν συμμερίζονται όλα τα κράτη μέλη», δήλωσε ο Βάντεφουλ στους δημοσιογράφους. Χαρακτήρισε «μη μυστικό» ότι η Ρωσία είχε συσπειρώσει χώρες κατά της Γερμανίας, η οποία είναι πλέον ο μεγαλύτερος εθνικός πάροχος στρατιωτικής βοήθειας του Κιέβου.

«Υπάρχει η σταθερή μας υποστήριξη προς την Ουκρανία. Το γεγονός ότι η Ρωσία, που είναι [μόνιμο μέλος], δεν θέλει μια τέτοια φωνή στο συμβούλιο ασφαλείας», είπε.

«Το γεγονός ότι η Γερμανία πρέπει πάντα να αναλαμβάνει μια ειδική ευθύνη για το Ισραήλ στη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή μπορεί επίσης να έχει κοστίσει ψήφους», πρόσθεσε, αναφερόμενος στην υποστήριξη της Γερμανίας προς το Ισραήλ ως βασικό στοιχείο της εξωτερικής της πολιτικής την επανόρθωση για το Ολοκαύτωμα.

Ο Βάντεφουλ δήλωσε ότι η Γερμανία θα σταθεί στο πλευρό του Ισραήλ ακόμη και αν αυτό ασκήσει κριτική στις ενέργειες της κυβέρνησής του στη Γάζα, στους οικισμούς της Δυτικής Όχθης και στις στρατιωτικές επιθέσεις στον Λίβανο.

Ο ίδιος ο Μερτς, του οποίου η δημοτικότητα έχει καταρρεύσει κατακόρυφα κατά τον πρώτο χρόνο της θητείας του, συνεχάρη τους νικητές της μυστικής ψηφοφορίας για πέντε έδρες στο 15μελές συμβούλιο και δήλωσε ότι η δέσμευση του Βερολίνου στον ΟΗΕ θα παραμείνει ακλόνητη.

Η Γερμανία, η δεύτερη μεγαλύτερη χώρα που συνεισφέρει στον ΟΗΕ, παραμένει ένας «αξιόπιστος πυλώνας», είπε, «ενεργώντας με αποφασιστικότητα και αίσθημα ευθύνης».

Από τότε που ο Μερτς ανέλαβε τα καθήκοντά του τον περασμένο Μάιο στο τιμόνι μιας κυβέρνησης συνασπισμού, προσπάθησε να επαναφέρει τη μεγαλύτερη οικονομική δύναμη της Ευρώπης σε ισχύ, κάνοντας παράλληλα τη φωνή του Βερολίνου να ακουστεί σε παγκόσμια ζητήματα, υποστηριζόμενη από μια απότομη αύξηση των στρατιωτικών δαπανών.

Τα αποτελέσματα στο εσωτερικό και στο εξωτερικό ήταν ανάμεικτα, ακόμη και προκαλώντας εικασίες τις τελευταίες ημέρες ότι ο Μερτς θα μπορούσε να αντικατασταθεί ως καγκελάριος από έναν συντηρητικό συντηρητικό, τον Χέντρικ Βουστ, τον πρωθυπουργό της Βόρειας Ρηνανίας-Βεστφαλίας, εάν δεν καταφέρει να διορθώσει την κατάσταση.

Ενώ ένα τέτοιο σενάριο εξακολουθεί να φαίνεται εξαιρετικά απίθανο, επικριτές από όλο το πολιτικό φάσμα δήλωσαν ότι ο Μερτς και οι σύμμαχοί του ήταν οι ίδιοι υπεύθυνοι για το τελευταίο φιάσκο.

Οι Πράσινοι της αντιπολίτευσης το χαρακτήρισαν «ντροπιαστική ήττα», με την αναπληρώτρια επικεφαλής της κοινοβουλευτικής ομάδας τους, Agnieszka Brugger, να επικρίνει την αποτυχία «να υποστηριχθεί αυτή η προσπάθεια με σύγχρονες ιδέες» σχετικά με την ηγεσία στην προστασία του κλίματος, τη διεθνή τάξη που βασίζεται σε κανόνες και την αναπτυξιακή βοήθεια.

Η Alice Weidel, συμπρόεδρος του ακροδεξιού κόμματος Εναλλακτική για τη Γερμανία, που τώρα προηγείται στις γερμανικές δημοσκοπήσεις και σφοδρή αντίπαλος της υποστήριξης του Βερολίνου προς το Κίεβο, δήλωσε σε μια καυστική ανάρτηση στο X ότι επιβεβαίωσε μια αφήγηση εθνικής παρακμής.

«Η μία αμηχανία διαδέχεται την επόμενη: ενώ ο Μερτς είχε σκοπό να επαναφέρει τη χώρα μας «στη διεθνή σκηνή» στην αρχή της καγκελαρίας του, η Γερμανία βρίσκεται τώρα χωρίς έδρα στο συμβούλιο ασφαλείας του ΟΗΕ», είπε.

Οι Σοσιαλδημοκράτες, μικρότεροι εταίροι στον κυβερνώντα συνασπισμό, συμμετείχαν στην κριτική, λέγοντας ότι η ψηφοφορία «δεν ήταν απλώς ένα πρόβλημα, αλλά ένα προειδοποιητικό σημάδι».

Ο εκπρόσωπος εξωτερικής πολιτικής τους, Adis Ahmetović, δήλωσε ότι το Βερολίνο πληρώνει το τίμημα για την υποτιθέμενη υποκρισία με την αυτοσυγκράτησή του στην κριτική συμμάχων, συμπεριλαμβανομένου του Ισραήλ και των ΗΠΑ. «Όποιος ισχυρίζεται ότι είναι ο θεματοφύλακας της διεθνούς τάξης που βασίζεται σε κανόνες δεν πρέπει να εφαρμόζει διπλά μέτρα και σταθμά όσον αφορά το διεθνές δίκαιο», δήλωσε στο περιοδικό Spiegel.

Ο Μερτς αρχικά απέφυγε να κρίνει τις στρατιωτικές επιθέσεις του Ντόναλντ Τραμπ στη Βενεζουέλα και το Ιράν και τη συμμόρφωσή τους με το διεθνές δίκαιο, προτού προκαλέσει την οργή του προέδρου των ΗΠΑ λέγοντας ότι οι Αμερικανοί «ταπεινώθηκαν» από την Τεχεράνη με την κακώς προετοιμασμένη εκστρατεία τους.

Λόγω του μιλιταριστικού παρελθόντος της Γερμανίας και των φόβων για την ανανεωμένη κυριαρχία της στην Ευρώπη, κατά το μεγαλύτερο μέρος της μεταπολεμικής περιόδου η χώρα αξιοποίησε την εξουσία της εντός των διεθνών θεσμών με «διπλωματία του βιβλιαρίου επιταγών», καθιστώντας το πάγωμα στον ΟΗΕ ιδιαίτερα επώδυνο.

Η Γερμανία έχει υπηρετήσει έξι φορές στο συμβούλιο, πιο πρόσφατα το 2019-20.

Ο Manuel Fröhlich, πολιτικός επιστήμονας στο Πανεπιστήμιο του Τρίερ, στη δυτική Γερμανία, δήλωσε ότι η υψηλού προφίλ εκστρατεία για την κατάκτηση της έδρας μέχρι το τέλος θα αποτελούσε περαιτέρω τροχοπέδη στην προσπάθεια του Μερτς για επιστροφή.

«Η κυβέρνηση σίγουρα θα το είχε γιορτάσει ως επιτυχία και, υπό αυτή την έννοια, αναμφίβολα θα πρέπει να αναλάβει την ευθύνη για αυτήν την ήττα», δήλωσε στον δημόσιο ραδιοτηλεοπτικό φορέα Phoenix. «Υπό αυτή την έννοια, πρόκειται για μια σημαντική οπισθοδρόμηση».

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