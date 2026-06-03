Διπλωματικό πλήγμα για το Βερολίνο – Εκτός Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ η Γερμανία

Η Γερμανία δεν κατάφερε να εξασφαλίσει έδρα στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ, όπως γνωστοποίησε την Τετάρτη, 3/6, η πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης του Οργανισμού, Αναλένα Μπέρμποκ.

Για την εκλογή απαιτούνταν ενισχυμένη πλειοψηφία δύο τρίτων από τα 193 κράτη-μέλη των Ηνωμένων Εθνών.

Τελικά, η εκπροσώπηση της περιφερειακής ομάδας «Δυτικοευρωπαϊκών και άλλων κρατών» στο ισχυρότερο όργανο του ΟΗΕ θα περάσει σε Πορτογαλία και Αυστρία. Στην εν λόγω ομάδα αντιστοιχούν δύο έδρες, ενώ αυτή τη φορά τρεις χώρες διεκδίκησαν την είσοδό τους.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα που ανακοίνωσε η Αναλένα Μπέρμποκ, η Πορτογαλία συγκέντρωσε 134 ψήφους, η Αυστρία 131 και η Γερμανία 104. Η υποψηφιότητα του Βερολίνου, όπως επισημαίνεται, θα έπρεπε να είχε αποσυρθεί εξαρχής, καθώς «δεν ήταν η σειρά του», ωστόσο κατατέθηκε κανονικά παρότι υπήρχε γνώση των άλλων δύο υποψηφιοτήτων.

Η αποτυχία αυτή συνιστά σημαντικό πλήγμα για τη διεθνή εικόνα της Γερμανίας και του καγκελάριου Φρίντριχ Μερτς, την ώρα που το Βερολίνο επιδιώκει ηγετικό ρόλο στην ευρωπαϊκή πτέρυγα του ΝΑΤΟ, καθώς και στις εξελίξεις στην Ουκρανία και τη Μέση Ανατολή.

Σημειώνεται ότι αρκετά κράτη ήταν αντίθετα με τη γερμανική υποψηφιότητα, επικαλούμενα τη στάση ανοχής έναντι του Ισραήλ για ιστορικούς λόγους. Παράλληλα, η Γερμανία δεν προχώρησε σε αναγνώριση του «παλαιστινιακού κράτους» και απείχε από τη Διάσκεψη του ΟΗΕ για το Παλαιστινιακό. Επιπλέον, της αποδίδεται ότι αντέδρασε με ήπιους τόνους στην επίθεση των ΗΠΑ και του Ισραήλ στο Ιράν, αλλά και στην αμερικανική επέμβαση στη Βενεζουέλα.

Ο ρόλος και η λειτουργία του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ

Το Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών συγκαταλέγεται στα κεντρικά όργανα του ΟΗΕ, με κύρια αποστολή τη διατήρηση της διεθνούς ειρήνης και ασφάλειας. Στο πλαίσιο αυτό, έχει τη δυνατότητα να λαμβάνει αποφάσεις που περιλαμβάνουν διπλωματικές παρεμβάσεις, επιβολή κυρώσεων ή την ανάπτυξη ειρηνευτικών αποστολών σε περιοχές κρίσης.

Το Συμβούλιο Ασφαλείας αποτελείται από 15 μέλη συνολικά: Πέντε μόνιμα -Κίνα, Γαλλία, Ρωσία, Ηνωμένο Βασίλειο και ΗΠΑ- και δέκα μη μόνιμα, τα οποία εκλέγονται για θητεία δύο ετών.

Τα πέντε μόνιμα μέλη διαθέτουν δικαίωμα βέτο, που τους επιτρέπει να εμποδίζουν την υιοθέτηση κρίσιμων αποφάσεων του Συμβουλίου.

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