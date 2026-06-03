Δεν θα υπάρξει συμφωνία στην οποία θα αγνοείται ο Λίβανος, λέει η Τεχεράνη – Προτείνει 4 στάδια για την εφαρμογή της

To Ιράν μοιράστηκε μια πρόταση συμφωνίας 4 σταδίων με τις ΗΠΑ, όπως μεταδίδει το Fars.

Το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Fars ανέφερε ότι οι διαπραγματεύσεις συνεχίζονται και δεν έχει ληφθεί τελική απόφαση. Σύμφωνα με ένα μέλος της διαπραγματευτικής ομάδας της Τεχεράνης, η πρώτη φάση των συνομιλιών στην Ισλαμαμπάντ σταμάτησε επειδή το Ιράν αρνήθηκε να συμμετάσχει σε διαπραγματεύσεις για τα πυρηνικά.

Η πηγή ανέφερε επίσης ότι το Ιράν δεν θα αποδεχθεί μια συμφωνία που αγνοεί τον Λίβανο. Εάν τελικά επιτευχθεί συμφωνία, ένα μνημόνιο κατανόησης (MOU) μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν θα ακολουθήσει μια διαδικασία εφαρμογής τεσσάρων σταδίων.

ΣΤΑΔΙΟ 1: Πλήρης κατάπαυση πυρός σε όλα τα μέτωπα

ΣΤΑΔΙΟ 2: Ανοιγμα του Στενού του Ορμούζ και χαλάρωση των κυρώσεων

ΣΤΑΔΙΟ 3: Ευρύτερες συνομιλίες για το πυρηνικό πρόγραμμα

ΣΤΑΔΙΟ 4: Παρακολούθηση της συμμόρφωσης από όλα τα μέρη

Πηγές της Τεχεράνης αναφέρουν κάποια θετικά σημάδια στις συνομιλίες, παρά τις πρόσφατες επιθέσεις.

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