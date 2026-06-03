Επίθεση Νετανιάχου στους Ευρωπαίους ηγέτες: «Δεν έχουν τα κότσια» να αντισταθούν στους «βαρβάρους» – «Ντροπή το πώς φροντίζουν τις ισλαμικές μειονότητες»

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου επιτέθηκε στους Ευρωπαίους ηγέτες, όπως ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν, οι οποίοι έχουν επικρίνει τις στρατιωτικές ενέργειες του Ισραήλ, σε συνέντευξη που παραχώρησε στο CNBC.

«Ο τρόπος με τον οποίο οι Ευρωπαίοι ηγέτες φροντίζουν τις ριζοσπαστικές ισλαμικές μειονότητες στις χώρες τους είναι ντροπιαστικός», δήλωσε ο Νετανιάχου.

«Ξέρουν ότι τους προστατεύουμε κι αυτούς, αλλά δεν έχουν τα κότσια να σταθούν και να συμμαχήσουν με το σωστό που θα σώσει τον πολιτισμό μας από αυτούς τους βαρβάρους».

Ο Νετανιάχου απέρριψε μια ερώτηση σχετικά με τον Τραμπ που τον έβρισε κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής κλήσης αυτή την εβδομάδα, και ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ είπε ότι ο Νετανιάχου θα ήταν στη φυλακή αν δεν ήταν αυτός.

Q: Trump called you "fucking crazy."



Netanyahu: Sometimes, as in the best of families, we have these tactical disagreements. We always find a way to work them out.



We can disagree in the morning, and we have a common action by the afternoon. pic.twitter.com/fNedBpFm3l — Clash Report (@clashreport) June 3, 2026

«Δεν πρόκειται να επεκταθώ σε λεπτομέρειες», είπε ο Νετανιάχου όταν ρωτήθηκε για τον Τραμπ που φέρεται να τον αποκάλεσε “τρελό”.

Ο Νετανιάχου υποβάθμισε κάθε υπόνοια ρήξης με τον Τραμπ, λέγοντας ότι ενώ μερικές φορές έχουν «τακτικές διαφωνίες», «συμφωνούν στα κύρια πράγματα».

Αυτά περιλαμβάνουν την αποτροπή του Ιράν από το να αποκτήσει πυρηνικά όπλα και την απειλή του Ισραήλ με αυτό, είπε.

«Μερικές φορές, όπως στις καλύτερες οικογένειες, έχουμε αυτές τις τακτικές διαφωνίες», είπε. Αλλά «πάντα βρίσκουμε έναν τρόπο να τις λύσουμε και το κάνουμε ως σπουδαίοι φίλοι».

«Μπορούμε να διαφωνούμε το πρωί» και να βρίσκουμε κοινό έδαφος μέχρι το απόγευμα, είπε.

Το Ιράν «είναι ένας εχθρός που θέλει να καταστρέψει τη χώρα μας και τη χώρα σας»

Ο Νετανιάχου είπε κατά τη διάρκεια της συνέντευξης: «Πολεμάμε για τους καλούς» ενάντια στο Ιράν, το οποίο αποτελεί υπαρξιακή απειλή τόσο για το Ισραήλ όσο και για τις ΗΠΑ.

«Είμαστε αντιμέτωποι με έναν εχθρό που θέλει να καταστρέψει τη χώρα μας, που θέλει να καταστρέψει τη χώρα σας, που θέλει να καταστρέψει τις ελεύθερες δημοκρατίες παντού και να εξαπλώσει το τρομοκρατικό του είδος σε όλο τον κόσμο», είπε.

«Έτσι, όταν πολεμάμε το Ιράν και τους πληρεξούσιούς του, δεν πολεμάμε μόνο τον πόλεμό μας, πολεμάμε τον πόλεμό σας και, ειλικρινά, και τον πόλεμο της Ευρώπης», είπε ο Νετανιάχου.

Ο Νετανιάχου, όταν ρωτήθηκε αν υπάρχει πράγματι εκεχειρία με το Ιράν, είπε: «Νομίζω ότι παίζεται ένα τακτικό παιχνίδι».

«Και το Ιράν σίγουρα γνωρίζει τι έχει πει [ο Τραμπ], ότι εάν χρειαστεί, θα υπάρξει πλήρης επιστροφή σε στρατιωτική δράση», είπε ο Νετανιάχου. «Είναι απόφαση ενός προέδρου, το Ισραήλ είναι έτοιμο και οι αμερικανικές δυνάμεις είναι έτοιμες».

«Νομίζω ότι το Ιράν πρέπει να το λάβει αυτό υπόψη», είπε. «Νομίζω ότι λαμβάνουν υπόψη ότι παίζουν με τη φωτιά, αυτό είναι σαφές».

BREAKING: NETANYAHU SAYS ISRAELI/US FORCES ARE READY & IRAN IS PLAYING WITH FIRE pic.twitter.com/8nuufdvCiL — Sulaiman Ahmed (@ShaykhSulaiman) June 3, 2026

Ο Νετανιάχου προτιμά «ένα κακό άρθρο παρά μια θετική νεκρολογία»

Ο Νετανιάχου είπε ότι «θα προτιμούσε να λάβει ένα κακό κύριο άρθρο παρά μια θετική νεκρολογία».

Σημείωσε ότι στους προηγούμενους αιώνες, οι Εβραίοι «δυσφημούνταν», με αποκορύφωμα το Ολοκαύτωμα.

«Εξακολουθούν να μας δυσφημούν. Αλλά όταν έρχονται να μας σφάξουν, εμείς αντεπιτιθέμεθα», είπε ο Νετανιάχου για την προσέγγισή του στη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή.

Το Ισραήλ δίνει μάχη ενάντια σε «φρικτά άδικα και δόλια ψέματα», δήλωσε ο Νετανιάχου.

Απαντώντας στην παγκόσμια κριτική για τον πόλεμο, ο Νετανιάχου επιτέθηκε σε ορισμένους δυτικούς τηλεοπτικούς σταθμούς και μέσα κοινωνικής δικτύωσης, προσθέτοντας ότι η χώρα πρέπει να «βελτιωθεί» στη μάχη που αποκάλεσε «μάχη της ψηφιακής πληροφορίας».

«Το ερώτημα είναι, υποκύπττουμε στα ψέματα; Όχι, προστατεύω τον λαό μου», είπε. «Μας μισούν επειδή αμυνόμαστε. Τι κάνουμε; Να σταματήσουμε να αμυνόμαστε; Φυσικά και όχι — πρέπει να πολεμήσουμε».

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