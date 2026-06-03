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03.06.2026 18:45

Ζελένσκι: Οι επιθέσεις σε ρωσικό έδαφος θα επιτρέψουν στην Ουκρανία να διαπραγματευτεί επί ίσοις όροις

03.06.2026 18:45
zelensky

Η εντατικοποίηση των επιθέσεων εναντίον στόχων εντός της Ρωσίας, θα επιτρέψει στο Κίεβο να διαπραγματευτεί για τον τερματισμό του πολέμου επί ίσοις όροις, δήλωσε σήμερα, Τετάρτη 3/6, ο Ουκρανός πρόεδρος, Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Μιλώντας σε δημοσιογράφους και έχοντας δίπλα του τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, στο Κίεβο, ο Ζελένσκι πρόσθεσε ότι είναι μόνο θέμα χρόνου για την Ουκρανία να αυξήσει την κλίμακα παρόμοιων επιθέσεων, με τη δήλωσή του να έρχεται σε συνέχεια των ουκρανικών πληγμάτων στην Αγία Πετρούπολη.

Από την πλευρά του ο ΓΓ του ΝΑΤΟ, σημείωσε κατά τη διάρκεια της κοινή συνέντευξης Τύπου με τον Ουκρανό πρόεδρο ότι η Ρωσία γίνεται «ολοένα και πιο απελπισμένη» στον πόλεμο κατά της Ουκρανίας, η οποία «συνεχίζει να στέκεται ακλόνητη» περισσότερα από τέσσερα χρόνια μετά την έναρξη της ρωσικής εισβολής.

«Καθώς η Ουκρανία συνεχίζει να στέκεται ακλόνητη, να καινοτομεί και να πετυχαίνει νίκες στο πεδίο της μάχης, η Ρωσία είναι όλο και πιο απελπισμένη», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Ρούτε.

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