Ανατροπή στην υπόθεση θανάτου του ιδρυτή της Mango: Ο δικαστής αναζητά περισσότερους υπόπτους

Η δικαστική έρευνα για τον θάνατο του Ισάκ Άντικ, ιδρυτή του γίγαντα της μόδας Mango, έχει πάρει νέα τροπή.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της ισπανικής εφημερίδας «El País», ο δικαστής στο Μαρτορέλ που χειρίζεται την υπόθεση διεύρυνε την έρευνα για να διαπιστώσει εάν εμπλέκονταν τρίτα μέρη σε ό,τι συνέβη, και όχι μόνο ο γιος του επιχειρηματία, Τζόναθαν Άντικ, ο οποίος παραμένει ο κύριος ύποπτος για φερόμενη ανθρωποκτονία.

Σύμφωνα με δικαστική απόφαση που δημοσιοποιήθηκε την Τετάρτη, ο δικαστής πιστεύει ότι είναι απαραίτητο να διευκρινιστεί ο πιθανός ρόλος άλλων ατόμων στον κύκλο του Τζόναθαν Άντικ, μεταξύ των οποίων και ένας οικογενειακός θεραπευτής που αναγνωρίστηκε ως J.L., ο οποίος, σύμφωνα με την έρευνα, μπορεί να συμμετείχε ή να επηρέασε τα σχέδια του γιου του επιχειρηματία να εξασφαλίσει μια κληρονομιά όσο ο πατέρας του ήταν ακόμα ζωντανός.

Ο δικαστής ενέκρινε επίσης νέες εντολές για την ανάλυση τηλεφωνικών κλήσεων και μηνυμάτων που συνδέονται με τον Τζόναθαν Άντικ, ιδίως κατά τη διάρκεια ενός ταξιδιού στο Κίτο (Ισημερινός) τον Μάρτιο του 2025. Οι ερευνητές θέλουν να διαπιστώσουν εάν υπήρχαν σημαντικές επαφές που θα μπορούσαν να βοηθήσουν στην αναπαράσταση των γεγονότων πριν και μετά τον θάνατο του ιδρυτή της Mango.

Ο Τζόναθαν Άντικ αρνήθηκε οποιαδήποτε εμπλοκή στον θάνατο του πατέρα του και υποστηρίζει ότι το θανατηφόρο ατύχημα ήταν αποτέλεσμα ατυχήματος. Ο Ισάκ Άντικ πέθανε τον Δεκέμβριο του 2024 αφού έπεσε σε χαράδρα ενώ έκανε πεζοπορία στα βουνά του Μοντσερά, ένα περιστατικό που αρχικά αντιμετωπίστηκε ως ατύχημα. Ωστόσο, η εμφάνιση νέων στοιχείων οδήγησε τους ερευνητές να ανοίξουν ξανά την υπόθεση και να επικεντρώσουν τις υποψίες στον γιο του ιδρυτή της Mango.

Τον Μάιο, ο Τζόναθαν Άντικ συνελήφθη από την Mossos d’Esquadra ως ύποπτος για τον θάνατο του πατέρα του. Παρόλο που αφέθηκε ελεύθερος αφού κατέβαλε εγγύηση ενός εκατομμυρίου ευρώ, εξακολουθεί να υπόκειται σε περιοριστικά μέτρα, συμπεριλαμβανομένης της κατάσχεσης του διαβατηρίου του και της υποχρέωσης τακτικής εμφάνισης στο δικαστήριο.

Ο δικαστής υποστηρίζει ότι υπάρχουν ενδείξεις που υποδηλώνουν πιθανή ενεργή και προμελετημένη εμπλοκή του Τζόναθαν Άντικ στον θάνατο του πατέρα του. Μεταξύ των παραγόντων που εξετάστηκαν είναι οι οικογενειακές εντάσεις, οι οικονομικές διαφορές και η επιμονή του γιου να λάβει μέρος της κληρονομιάς του πριν από τον θάνατο του επιχειρηματία.

Η υπεράσπιση κάνει λόγο για «λαϊκά δικαστήρια»

Η στρατηγική υπεράσπισης του Τζόναθαν έχει ξεπεράσει τα δικαστήρια και έχει περάσει στην αρένα της κοινής γνώμης. Ο δικηγόρος του, Κριστομπάλ Μαρτέλ, υποστηρίζει ότι οι διαρροές από την έρευνα, η δημοσίευση λεπτομερειών της υπόθεσης και η εικόνα του Άντικ με χειροπέδες κατά τη σύλληψή του έχουν συμβάλει στη δημιουργία αυτού που αποκαλεί «πρόωρη δημόσια καταδίκη» πριν από την έκδοση οποιασδήποτε δικαστικής απόφασης. Η υπεράσπιση το θεωρεί ιδιαίτερα ανησυχητικό επειδή, εάν η υπόθεση οδηγηθεί σε δίκη, θα κριθεί από ένα σώμα ενόρκων που αποτελείται από απλούς πολίτες.

Τις τελευταίες εβδομάδες, όσοι βρίσκονται κοντά στον Τζόναθαν έχουν ξεκινήσει μια δημόσια εκστρατεία για να υπερασπιστούν την εκδοχή του ότι ο θάνατος του πατέρα του ήταν ατύχημα. Μεταξύ άλλων πρωτοβουλιών, έχουν κυκλοφορήσει μια προσωπική επιστολή, έχουν υποβάλει εναλλακτικές εκθέσεις εμπειρογνωμόνων και έχουν αμφισβητήσει τις ενέργειες της Mossos d’Esquadra και ορισμένα από τα στοιχεία που συγκεντρώθηκαν κατά τη διάρκεια της έρευνας.

Η οικογένεια Άντικ έχει συσπειρωθεί δημόσια γύρω από τον Τζόναθαν Άντικ από τη σύλληψή του και επιμένει ότι είναι αθώος. Όσοι βρίσκονται κοντά του υποστηρίζουν ότι δεν υπάρχουν αδιάσειστα στοιχεία που να τον συνδέουν με τον θάνατο του πατέρα του και ζητούν να γίνει σεβαστό το τεκμήριο αθωότητάς του όσο συνεχίζεται η έρευνα.

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