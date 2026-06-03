Η Γερμανία βλέπει ανοιχτό παράθυρο για συνομιλίες μεταξύ Ευρώπης και Ρωσίας

Ένα παράθυρο διαλόγου ανοίγει σιγά σιγά μεταξύ Ρωσίας και Ευρώπης για την Ουκρανία, αν και είναι πιθανό να χρειαστούν μήνες μέχρι να ξεκινήσουν οι συνομιλίες, δήλωσε Γερμανός κυβερνητικός αξιωματούχος σε ενημέρωση την Τετάρτη.

Ο αξιωματούχος, ο οποίος ζήτησε να μην κατονομαστεί, δήλωσε ότι είναι απαραίτητο να δημιουργηθεί μια αποτελεσματική μορφή διαλόγου που οι Ευρωπαίοι θα θεωρούν νόμιμη.

Δεν ήταν επίσης σαφές ποιος θα ηγηθεί τέτοιων συνομιλιών, αν και ο αξιωματούχος είπε ότι υπάρχουν ισχυρές ενδείξεις ότι η Ομάδα E3 – Γερμανία, Γαλλία και Βρετανία – θα συνεχίσει να διαδραματίζει σημαντικό ρόλο σε αυτό το θέμα.

Οι προελάσεις των ρωσικών δυνάμεων έχουν επιβραδυνθεί φέτος και τα ουκρανικά στρατεύματα αυξάνουν την πίεση στο πεδίο της μάχης και μέσω μιας εντατικής εκστρατείας επιθέσεων μεγάλης εμβέλειας εντός της Ρωσίας, συμπεριλαμβανομένης της Αγίας Πετρούπολης την Τετάρτη ενόψει του ετήσιου οικονομικού φόρουμ του Προέδρου Βλαντιμίρ Πούτιν.

Ο αρχηγός του επιτελείου του Ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι η επίτευξη συμφωνίας για τον τερματισμό του πολέμου μέχρι τον χειμώνα ήταν ένα «ρεαλιστικό» αποτέλεσμα.

Ο Γερμανός αξιωματούχος δήλωσε ότι οι πρόσφατες μάχες δείχνουν ότι είναι πιθανό να χρειαστούν μήνες, αντί για εβδομάδες, για να φτάσουμε σε ένα σημείο όπου θα μπορούσαν να ξεκινήσουν συνομιλίες και ότι ήταν κλειδί να διασφαλιστεί ότι θα διεξαχθούν σε πλήρη συμφωνία με την Ουκρανία.

Ο συντονισμός – αντί του ανταγωνισμού – με τις Ηνωμένες Πολιτείες, των οποίων οι διαμεσολαβούμενες συνομιλίες έχουν βαλτώσει καθώς η Ουάσινγκτον επικεντρώνεται στο Ιράν, πρέπει επίσης να παραμείνει κατευθυντήρια αρχή, δήλωσε ο αξιωματούχος, όπως και η στενή ομαδική εργασία με τους Ευρωπαίους.

Η Γερμανία και οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις απέρριψαν την πρόταση του Πούτιν ότι ο πρώην Γερμανός καγκελάριος Γκέρχαρντ Σρέντερ θα μπορούσε να τις εκπροσωπήσει σε πιθανές μελλοντικές συνομιλίες με τη Μόσχα.

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