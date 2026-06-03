search
ΤΕΤΑΡΤΗ 03.06.2026 15:47
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

03.06.2026 14:46

Υπόθεση σοκ στη Φινλανδία: Άνδρας κατηγορείται για σεξουαλική κακοποίηση εις βάρος 361 παιδιών μέσω social

03.06.2026 14:46
pornografia.png

Εισαγγελείς στην Φινλανδία απήγγειλαν κατηγορίες σε έναν άνδρα για σεξουαλική κακοποίηση 361 παιδιών μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης και διανομή παιδικής πορνογραφίας, ανακοίνωσε σήμερα η εισαγγελία.

Τα θύματα ήταν μεταξύ 9 και 15 ετών κατά τη στιγμή των αδικημάτων, τα οποία έλαβαν χώρα μεταξύ 2019 και 2022.

Η φινλανδική αστυνομία δήλωσε τον Δεκέμβριο ότι διερευνά την υπόθεση και υποψιάζεται ότι ένας 27χρονος άνδρας διέπραξε 364 σεξουαλικά αδικήματα κατά παιδιών.

Η εισαγγελία αποφάσισε να μην ασκήσει δίωξη σε τρεις από αυτές τις υποθέσεις.

Χιλιάδες βίντεο και εικόνες αγνώστων παιδιών ανακαλύφθηκαν στο κινητό τηλέφωνο του άνδρα το 2022, όταν η αστυνομία το έψαξε στο πλαίσιο ξεχωριστής ποινικής έρευνας, σύμφωνα με την αστυνομία.

Ο άνδρας είχε έρθει σε επαφή με τα παιδιά μέσω της πλατφόρμας Snapchat, ζητώντας τους να τραβήξουν και να του στείλουν φωτογραφίες τους ή βίντεο ελάχιστα ντυμένα ή γυμνά.

Τους είχε επίσης ζητήσει να εκτελέσουν σεξουαλικές πράξεις, σύμφωνα με την αστυνομία.

Σύμφωνα με τον εισαγγελέα, οι κύριες κατηγορίες αφορούν διακεκριμένη σεξουαλική βία εις βάρος παιδιών και διανομή εικόνων που απεικονίζουν παιδιά σε καταστάσεις σεξουαλικής φύσης.

Ο άνδρας παραδέχτηκε εν μέρει τις πράξεις του κατά τη διάρκεια της έρευνας. Η δίκη του αναμένεται να ξεκινήσει τον Σεπτέμβριο.

Διαβάστε επίσης:

Τραμπ: «Το Ιράν έχει ήδη συμφωνήσει ότι δεν θα αποκτήσει πυρηνικό όπλο – Αν δεν ήμουν εγώ, τώρα δεν θα υπήρχε το Ισραήλ» (video)

Ουκρανικά drones έπληξαν την Αγία Πετρούπολη λίγο πριν ξεκινήσει το διεθνές οικονομικό φόρουμ

Κουβέιτ: Ένας νεκρός, τραυματίες και ζημιές μετά την ιρανική επίθεση στο αεροδρόμιο – Η Τεχεράνη κατηγορεί τις ΗΠΑ για παραβίαση της εκεχειρίας

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
ee-ellada
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Κομισιόν: Η Ελλάδα δεν έχει οικονομικές ανισορροπίες- Ρήτρα διαφυγής για δαπάνες στην ενέργεια συστήνει η Επιτροπή

nestle
ΕΛΛΑΔΑ

Πρόστιμο 3 εκατ. στη Nestlé Hellas για υπέρβαση του επιτρεπόμενου περιθωρίου κέρδους

1
ADVERTORIAL

Grand οpening για το νέο κατάστημα της Allwyn στο Σύνταγμα – Ολοήμερο πάρτι με χορηγούς τους ραδιοφωνικούς σταθμούς Pepper και Happy το Σάββατο 6 Ιουνίου

Tsipras-Famellos
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Στην πρόταση για ενωτικό ψηφοδέλτιο θα επιμείνει ο Φάμελλος στην Κεντρική Επιτροπή με το βλέμμα στον Τσίπρα

ukraine_troops_3012_1920-1080_new
ΚΟΣΜΟΣ

Η Γερμανία βλέπει ανοιχτό παράθυρο για συνομιλίες μεταξύ Ευρώπης και Ρωσίας

Δείτε όλες τις ειδήσεις
paralia-new
TRAVEL

Ποια ελληνική παραλία αναδείχθηκε η δεύτερη καλύτερη στον κόσμο (Video)

kalxass-2347
ΚΑΛΧΑΣ

Εντυπώσεις από Pulse και… Σκάι, ο Σαμαράς, η δημοσκοπική ταραχή στο ΠΑΣΟΚ και το φλερτ με Κασσελάκη, το δράμα της ΝΕΑΡ και η καχύποπτη Λατινοπούλου

pylones deh ipsili tasi – new
ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Κρήτη: Οργή για ΑΔΜΗΕ –  «Φυτεύουν» 267 πυλώνες 33 μέτρων σε 100 χιλιόμετρα με παρθένα βουνά και αρχαιολογικούς χώρους

pyravlos-aeroplanoforo
ΚΟΣΜΟΣ

Τρομακτικές οι απώλειες των ΗΠΑ στον πόλεμο με το Ιράν – Ο πραγματικός λόγος που ο Τραμπ σταμάτησε την επίθεση

Neutral-mirror-glaze-6
CUCINA POVERA

Σπιτικό διάφανο γλάσο καθρέπτη, χωρίς ζελατίνη

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΕΤΑΡΤΗ 03.06.2026 15:46
ee-ellada
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Κομισιόν: Η Ελλάδα δεν έχει οικονομικές ανισορροπίες- Ρήτρα διαφυγής για δαπάνες στην ενέργεια συστήνει η Επιτροπή

nestle
ΕΛΛΑΔΑ

Πρόστιμο 3 εκατ. στη Nestlé Hellas για υπέρβαση του επιτρεπόμενου περιθωρίου κέρδους

1
ADVERTORIAL

Grand οpening για το νέο κατάστημα της Allwyn στο Σύνταγμα – Ολοήμερο πάρτι με χορηγούς τους ραδιοφωνικούς σταθμούς Pepper και Happy το Σάββατο 6 Ιουνίου

1 / 3