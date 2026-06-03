Κουβέιτ: Ένας νεκρός, τραυματίες και ζημιές μετά την ιρανική επίθεση στο αεροδρόμιο – Η Τεχεράνη κατηγορεί τις ΗΠΑ για παραβίαση της εκεχειρίας

Ένας νεκρός, πολλοί τραυματίες και σοβαρές ζημιές στο αεροδρόμιο του Κουβέιτ, είναι ο μέχρι τώρα απολογισμός της ιρανικής επίθεσης με drones, σύμφωνα με το υπουργείο Εξωτερικών της χώρας.

Ζημιές υπέστησαν και εγκαταστάσεις διπλωματικών αποστολών που στεγάζονται στο αεροδρόμιο.

«Το Υπουργείο Εξωτερικών εκφράζει την καταδίκη και την έντονη αντίδραση του Κράτους του Κουβέιτ, με τον πιο κατηγορηματικό τρόπο, έναντι των βίαιων και συνεχιζόμενων ιρανικών επιθέσεων με τη χρήση βαλλιστικών πυραύλων και μη επανδρωμένων αεροσκαφών, η τελευταία εκ των οποίων σημειώθηκε σήμερα τα ξημερώματα, με στόχο για άλλη μια φορά πολιτικές και ζωτικές εγκαταστάσεις, συμπεριλαμβανομένου του Διεθνούς Αεροδρομίου του Κουβέιτ, με αποτέλεσμα τον θάνατο ενός ατόμου, τον τραυματισμό άλλων και τη πρόκληση ζημιών σε ζωτικές εγκαταστάσεις, μεταξύ των οποίων και διπλωματικές αποστολές», ανέφερε το υπουργείο στο X.

Η χώρα διατηρεί το «πλήρες και εγγενές δικαίωμά» της να λάβει τα κατάλληλα μέτρα ως απάντηση στις «αμαρτωλές και επαναλαμβανόμενες ιρανικές επιθέσεις», πρόσθεσε.

بيان صادر عن وزارة الخارجية

الأربعاء 3 يونيو 2026



تعرب وزارة الخارجية عن إدانة واستنكار دولة الكويت وبأشد العبارات الإعتداءات الإيرانية الغاشمة والمتواصلة بالصواريخ البالستية والطائرات المسيرة والتي كان آخرها فجر اليوم، والتي استهدفت مجدداً المنشآت المدنية والحيوية، ومنها مطار… pic.twitter.com/dR3FZbvkXl — وزارة الخارجية (@MOFAKuwait) June 3, 2026

Destruction at Kuwait International Airport after today's missile strikes by the Islamic regime of Iran, in which multiple civilians were injured.



They are deliberately targeting civilian infra while strengthening themselves behind peace talks.



Decisive action is required pic.twitter.com/0hoOValDaT June 3, 2026

Ιράν: Παραβίαση της συμφωνίας εκεχειρίας από τις ΗΠΑ

Την ίδια ώρα, το Ιράν καταδίκασε τις αμερικανικές επιθέσεις σε τάνκερ και εγκαταστάσεις του, χαρακτηρίζοντάς τες παραβίαση της συμφωνίας εκεχειρίας και του διεθνούς δικαίου, επιρρίπτοντας «άμεση και σαφή ευθύνη» στο Κουβέιτ και το Μπαχρέιν για την υποστήριξη στρατιωτικών επιχειρήσεων των ΗΠΑ κατά της χώρας.

Το υπουργείο Εξωτερικών του Ιράν ανέφερε ότι οι επιθέσεις πραγματοποιήθηκαν χρησιμοποιώντας έδαφος και εγκαταστάσεις του Κουβέιτ και του Μπαχρέιν για την υποστήριξη αμερικανικών στρατιωτικών επιχειρήσεων. Η Τεχεράνη δήλωσε ότι διατηρεί το δικαίωμα αυτοάμυνας και ότι θα χρησιμοποιήσει όλα τα διαθέσιμα μέσα για να απαντήσει, περιλαμβανομένης της στόχευσης της πηγής τυχόν μελλοντικών επιθέσεων.

Παράλληλα, η Κίνα κάλεσε Ιράν και ΗΠΑ να τηρήσουν την εκεχειρία και εξέφρασε ανησυχία για την κατάσταση στη Μέση Ανατολή μετά τα σημερινά πυρά από το Ιράν και τις ΗΠΑ.

Σε καθημερινή ενημέρωση Τύπου, εκπρόσωπος του κινεζικού υπουργείου Εξωτερικών κάλεσε όλα τα μέρη να τηρήσουν την εκεχειρία και προέτρεψε Τεχεράνη και Ουάσινγκτον να διατηρήσουν τη δυναμική των διαπραγματεύσεών τους.

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