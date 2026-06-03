search
ΤΕΤΑΡΤΗ 03.06.2026 17:42
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

03.06.2026 17:37

Ο πυρηνικός κίνδυνος του Ιράν είναι μεγαλύτερος από ό,τι ήταν πριν τις επιθέσεις Τραμπ, υποστηρίζει ο ΔΟΑΕ

03.06.2026 17:37
iran-doriforoi-88-new

Ο κίνδυνος ότι το Ιράν επιδιώκει κρυφά την κατασκευή πυρηνικών όπλων είναι υψηλότερος σήμερα από ό,τι πριν οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ εξαπολύσουν τις πρώτες στρατιωτικές επιθέσεις τους στην Ισλαμική Δημοκρατία πριν από ένα χρόνο, σύμφωνα με δυτικούς αξιωματούχους που επικαλέστηκαν νέα στοιχεία που κυκλοφόρησαν από τον ατομικό φορέα των Ηνωμένων Εθνών.

Ο Διεθνής Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας προειδοποίησε τα κράτη μέλη για τους νέους κινδύνους πυρηνικής διάδοσης που θέτει το μεγάλο απόθεμα ουρανίου του Ιράν, σχεδόν κατάλληλο για βόμβες, σύμφωνα με ένα εμπιστευτικό έγγραφο που είδε το Bloomberg. Πριν από την αεροπορική επίθεση του Ιουνίου 2025 που ξεκίνησε έναν 12ήμερο πόλεμο, το υλικό αυτό υπόκειτο σε εβδομαδιαία επιθεώρηση της ΔΟΑΕ για να διασφαλιστεί ότι δεν θα χρησιμοποιούνταν για όπλα. Αυτό δεν ισχύει πλέον.

Η έκθεση της ΔΟΑΕ υπογραμμίζει πώς ο πόλεμος ΗΠΑ-Ισραήλ κατά του Ιράν έχει δημιουργήσει νέα πυρηνικά διλήμματα που δεν υπήρχαν προηγουμένως, σύμφωνα με δύο ανώτερους διπλωμάτες που γνωρίζουν την έκθεση, οι οποίοι ζήτησαν να μην κατονομαστούν καθώς συζητούν ευαίσθητα δεδομένα. Όσο περισσότερο παραμένει το υλικό εκτός των διασφαλίσεων της ΔΟΑΕ, τόσο αυξάνονται οι κίνδυνοι να εκτραπεί για μη ειρηνικές χρήσεις, ανέφεραν.

Τώρα, ο Οργανισμός «δεν μπορεί να εξαγάγει κανένα συμπέρασμα σχετικά με αυτό το πυρηνικό υλικό», αναφέρει το 119σέλιδο έγγραφο που κυκλοφόρησε τον περασμένο μήνα στη Βιέννη. «Αυτό δημιουργεί ανησυχία για τον πολλαπλασιασμό, καθώς αυτό το πυρηνικό υλικό, το οποίο ο οργανισμός δεν μπόρεσε να επαληθεύσει, περιλαμβάνει μεγάλη ποσότητα ουρανίου υψηλού εμπλουτισμού».

Η εξάλειψη των πυρηνικών φιλοδοξιών του Ιράν ήταν ο βασικός στόχος του Τραμπ και η έκθεση της ΔΟΑΕ δημοσιεύθηκε καθώς οι αγορές διστάζουν λόγω των αποτυχημένων προσπαθειών για την επίτευξη συμφωνίας. Η προειδοποίηση τόνισε ότι ακόμη και αν τηρηθεί μια παρατεταμένη εκεχειρία, η πορεία προς μια διαρκή πυρηνική συμφωνία παραμένει μακρά, δύσκολη και ευάλωτη σε κατάρρευση – μετριάζοντας τις ελπίδες ότι η διπλωματία θα σταθεροποιήσει γρήγορα τις ενεργειακές ροές μέσω του Στενού του Ορμούζ.

Οι επιθεωρήσεις μειώθηκαν κατακόρυφα κατά περισσότερο από το μισό πέρυσι, αφότου το Ιράν επέβαλε νέους περιορισμούς μετά τον 12ήμερο πόλεμο. Οι παρατηρητές δεν έχουν ακόμη επιστρέψει στις κατεστραμμένες τοποθεσίες στο Φορντόου, το Ισφαχάν και το Νατάνζ, όπου εντοπίστηκαν για τελευταία φορά τα 440,9 κιλά και τα 8.599,6 κιλά υλικού χαμηλότερου εμπλουτισμού του Ιράν.

Ενώ ο Λευκός Οίκος υποστηρίζει ότι το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν έχει εξαλειφθεί, επιδιώκει να διαπραγματευτεί την πρόσβαση στο ουράνιο. Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ έχει εναλλακτικά υπονοήσει ότι το υλικό θα μπορούσε να εξαχθεί από το Ιράν ή να καταστεί αδρανές στην εγχώρια αγορά υπό την επίβλεψη του ΔΟΑΕ.

Ωστόσο, οι αξιωματούχοι έχουν ανησυχήσει ότι η αποτυχία της κυβέρνησης των ΗΠΑ να εμπλέξει τον ΔΟΑΕ στους πιο πρόσφατους γύρους συνομιλιών μπορεί να δημιουργήσει νέους κινδύνους και να εγείρει μη ρεαλιστικές προσδοκίες.

«Δεν είμαστε μέρος αυτής της διαπραγμάτευσης. Συμμετείχαμε μέχρι τον τελευταίο γύρο που ολοκληρώθηκε τον Φεβρουάριο», δήλωσε ο Γενικός Διευθυντής του ΔΟΑΕ Ραφαέλ Μαριάνο Γκρόσι στο Al Jazeera σε συνέντευξή του την Τρίτη. «Κάτι που δεν είναι επαληθεύσιμο θα οδηγήσει σε μια κακή συμφωνία».

Με μια κρίσιμη συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου του ΔΟΑΕ να έχει προγραμματιστεί για τις 8 Ιουνίου στην αυστριακή πρωτεύουσα, οι αγορές παρακολουθούν στενά νέες πληροφορίες σχετικά με το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν. Οι ΗΠΑ και το Ισραήλ επιτέθηκαν στο Ιράν, πυροδοτώντας τον τρέχοντα πόλεμο, λιγότερο από 24 ώρες μετά την έκθεση του οργανισμού στις 27 Φεβρουαρίου που υπoδήλωνε δραστηριότητα κοντά σε βομβαρδισμένες πυρηνικές εγκαταστάσεις.

Οι επιθέσεις του περασμένου Ιουνίου πραγματοποιήθηκαν μια ημέρα αφότου το διοικητικό συμβούλιο της ΔΟΑΕ επέκρινε το Ιράν για την παρεμπόδιση των επιθεωρητών του.

Διαβάστε επίσης:

Ανατροπή στην υπόθεση θανάτου του ιδρυτή της Mango: Ο δικαστής αναζητά περισσότερους υπόπτους

Η ΕΕ προτείνει η επιχείρηση Aspides να αναλάβει «πρωταρχικό ρόλο» στον καθαρισμό των ναρκών στο Στενό του Ορμούζ

Υπόθεση σοκ στη Φινλανδία: Άνδρας κατηγορείται για σεξουαλική κακοποίηση εις βάρος 361 παιδιών μέσω social

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
agios-dimitrios
ΕΛΛΑΔΑ

Δολοφονία 27χρονου στον Άγιο Δημήτριο: Να ερευνηθεί η συνέργεια για τον 18χρονο που συνόδεψε τον δράστη στο πάρκο ζήτησε η εισαγγελέας

iran-doriforoi-88-new
ΚΟΣΜΟΣ

Ο πυρηνικός κίνδυνος του Ιράν είναι μεγαλύτερος από ό,τι ήταν πριν τις επιθέσεις Τραμπ, υποστηρίζει ο ΔΟΑΕ

elikoptero
ΕΛΛΑΔΑ

Χωρίς ενεργό μέτωπο η φωτιά στον Ασπρόπυργο – Παραμένουν στο σημείο οι δυνάμεις (Video)

diamantopoulou 112- new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Διαμαντοπούλου: Δεν παρακαλάμε κανέναν για συνεργασία

alain_delon
LIFESTYLE

O «πόλεμος των Ντελόν» συνεχίζεται μετά τον θάνατο του διάσημου πατέρα τους – Η διαρροή ηχογραφημένης συνομιλίας και τα πρόστιμα

Δείτε όλες τις ειδήσεις
paralia-new
TRAVEL

Ποια ελληνική παραλία αναδείχθηκε η δεύτερη καλύτερη στον κόσμο (Video)

kalxass-2347
ΚΑΛΧΑΣ

Εντυπώσεις από Pulse και… Σκάι, ο Σαμαράς, η δημοσκοπική ταραχή στο ΠΑΣΟΚ και το φλερτ με Κασσελάκη, το δράμα της ΝΕΑΡ και η καχύποπτη Λατινοπούλου

pylones deh ipsili tasi – new
ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Κρήτη: Οργή για ΑΔΜΗΕ –  «Φυτεύουν» 267 πυλώνες 33 μέτρων σε 100 χιλιόμετρα με παρθένα βουνά και αρχαιολογικούς χώρους

pyravlos-aeroplanoforo
ΚΟΣΜΟΣ

Τρομακτικές οι απώλειες των ΗΠΑ στον πόλεμο με το Ιράν – Ο πραγματικός λόγος που ο Τραμπ σταμάτησε την επίθεση

Neutral-mirror-glaze-6
CUCINA POVERA

Σπιτικό διάφανο γλάσο καθρέπτη, χωρίς ζελατίνη

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΕΤΑΡΤΗ 03.06.2026 17:42
agios-dimitrios
ΕΛΛΑΔΑ

Δολοφονία 27χρονου στον Άγιο Δημήτριο: Να ερευνηθεί η συνέργεια για τον 18χρονο που συνόδεψε τον δράστη στο πάρκο ζήτησε η εισαγγελέας

iran-doriforoi-88-new
ΚΟΣΜΟΣ

Ο πυρηνικός κίνδυνος του Ιράν είναι μεγαλύτερος από ό,τι ήταν πριν τις επιθέσεις Τραμπ, υποστηρίζει ο ΔΟΑΕ

elikoptero
ΕΛΛΑΔΑ

Χωρίς ενεργό μέτωπο η φωτιά στον Ασπρόπυργο – Παραμένουν στο σημείο οι δυνάμεις (Video)

1 / 3