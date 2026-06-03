Ο πυρηνικός κίνδυνος του Ιράν είναι μεγαλύτερος από ό,τι ήταν πριν τις επιθέσεις Τραμπ, υποστηρίζει ο ΔΟΑΕ

Ο κίνδυνος ότι το Ιράν επιδιώκει κρυφά την κατασκευή πυρηνικών όπλων είναι υψηλότερος σήμερα από ό,τι πριν οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ εξαπολύσουν τις πρώτες στρατιωτικές επιθέσεις τους στην Ισλαμική Δημοκρατία πριν από ένα χρόνο, σύμφωνα με δυτικούς αξιωματούχους που επικαλέστηκαν νέα στοιχεία που κυκλοφόρησαν από τον ατομικό φορέα των Ηνωμένων Εθνών.

Ο Διεθνής Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας προειδοποίησε τα κράτη μέλη για τους νέους κινδύνους πυρηνικής διάδοσης που θέτει το μεγάλο απόθεμα ουρανίου του Ιράν, σχεδόν κατάλληλο για βόμβες, σύμφωνα με ένα εμπιστευτικό έγγραφο που είδε το Bloomberg. Πριν από την αεροπορική επίθεση του Ιουνίου 2025 που ξεκίνησε έναν 12ήμερο πόλεμο, το υλικό αυτό υπόκειτο σε εβδομαδιαία επιθεώρηση της ΔΟΑΕ για να διασφαλιστεί ότι δεν θα χρησιμοποιούνταν για όπλα. Αυτό δεν ισχύει πλέον.

Η έκθεση της ΔΟΑΕ υπογραμμίζει πώς ο πόλεμος ΗΠΑ-Ισραήλ κατά του Ιράν έχει δημιουργήσει νέα πυρηνικά διλήμματα που δεν υπήρχαν προηγουμένως, σύμφωνα με δύο ανώτερους διπλωμάτες που γνωρίζουν την έκθεση, οι οποίοι ζήτησαν να μην κατονομαστούν καθώς συζητούν ευαίσθητα δεδομένα. Όσο περισσότερο παραμένει το υλικό εκτός των διασφαλίσεων της ΔΟΑΕ, τόσο αυξάνονται οι κίνδυνοι να εκτραπεί για μη ειρηνικές χρήσεις, ανέφεραν.

Τώρα, ο Οργανισμός «δεν μπορεί να εξαγάγει κανένα συμπέρασμα σχετικά με αυτό το πυρηνικό υλικό», αναφέρει το 119σέλιδο έγγραφο που κυκλοφόρησε τον περασμένο μήνα στη Βιέννη. «Αυτό δημιουργεί ανησυχία για τον πολλαπλασιασμό, καθώς αυτό το πυρηνικό υλικό, το οποίο ο οργανισμός δεν μπόρεσε να επαληθεύσει, περιλαμβάνει μεγάλη ποσότητα ουρανίου υψηλού εμπλουτισμού».

Η εξάλειψη των πυρηνικών φιλοδοξιών του Ιράν ήταν ο βασικός στόχος του Τραμπ και η έκθεση της ΔΟΑΕ δημοσιεύθηκε καθώς οι αγορές διστάζουν λόγω των αποτυχημένων προσπαθειών για την επίτευξη συμφωνίας. Η προειδοποίηση τόνισε ότι ακόμη και αν τηρηθεί μια παρατεταμένη εκεχειρία, η πορεία προς μια διαρκή πυρηνική συμφωνία παραμένει μακρά, δύσκολη και ευάλωτη σε κατάρρευση – μετριάζοντας τις ελπίδες ότι η διπλωματία θα σταθεροποιήσει γρήγορα τις ενεργειακές ροές μέσω του Στενού του Ορμούζ.

Οι επιθεωρήσεις μειώθηκαν κατακόρυφα κατά περισσότερο από το μισό πέρυσι, αφότου το Ιράν επέβαλε νέους περιορισμούς μετά τον 12ήμερο πόλεμο. Οι παρατηρητές δεν έχουν ακόμη επιστρέψει στις κατεστραμμένες τοποθεσίες στο Φορντόου, το Ισφαχάν και το Νατάνζ, όπου εντοπίστηκαν για τελευταία φορά τα 440,9 κιλά και τα 8.599,6 κιλά υλικού χαμηλότερου εμπλουτισμού του Ιράν.

Ενώ ο Λευκός Οίκος υποστηρίζει ότι το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν έχει εξαλειφθεί, επιδιώκει να διαπραγματευτεί την πρόσβαση στο ουράνιο. Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ έχει εναλλακτικά υπονοήσει ότι το υλικό θα μπορούσε να εξαχθεί από το Ιράν ή να καταστεί αδρανές στην εγχώρια αγορά υπό την επίβλεψη του ΔΟΑΕ.

Ωστόσο, οι αξιωματούχοι έχουν ανησυχήσει ότι η αποτυχία της κυβέρνησης των ΗΠΑ να εμπλέξει τον ΔΟΑΕ στους πιο πρόσφατους γύρους συνομιλιών μπορεί να δημιουργήσει νέους κινδύνους και να εγείρει μη ρεαλιστικές προσδοκίες.

«Δεν είμαστε μέρος αυτής της διαπραγμάτευσης. Συμμετείχαμε μέχρι τον τελευταίο γύρο που ολοκληρώθηκε τον Φεβρουάριο», δήλωσε ο Γενικός Διευθυντής του ΔΟΑΕ Ραφαέλ Μαριάνο Γκρόσι στο Al Jazeera σε συνέντευξή του την Τρίτη. «Κάτι που δεν είναι επαληθεύσιμο θα οδηγήσει σε μια κακή συμφωνία».

Με μια κρίσιμη συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου του ΔΟΑΕ να έχει προγραμματιστεί για τις 8 Ιουνίου στην αυστριακή πρωτεύουσα, οι αγορές παρακολουθούν στενά νέες πληροφορίες σχετικά με το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν. Οι ΗΠΑ και το Ισραήλ επιτέθηκαν στο Ιράν, πυροδοτώντας τον τρέχοντα πόλεμο, λιγότερο από 24 ώρες μετά την έκθεση του οργανισμού στις 27 Φεβρουαρίου που υπoδήλωνε δραστηριότητα κοντά σε βομβαρδισμένες πυρηνικές εγκαταστάσεις.

Οι επιθέσεις του περασμένου Ιουνίου πραγματοποιήθηκαν μια ημέρα αφότου το διοικητικό συμβούλιο της ΔΟΑΕ επέκρινε το Ιράν για την παρεμπόδιση των επιθεωρητών του.

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