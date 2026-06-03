Θρίλερ 16 ωρών σε τράπεζα στην Καλιφόρνια – Άνδρας είχε ταμπουρωθεί στο κτίριο και κρατούσε ομήρους (Photos/Video)

Μια πολύωρη ομηρία σε υποκατάστημα τράπεζας έθεσε σε επιφυλακή τις Αρχές και αναστάτωσε τους κατοίκους του Μπέικερσφιλντ στην Καλιφόρνια των ΗΠΑ, μέχρι τη στιγμή που επιχείρηση του FBI έβαλε τέλος στην κρίση, με τον δράστη να πέφτει νεκρός από πυρά πρακτόρων.

Η κρίση ξεκίνησε νωρίς το μεσημέρι της Τρίτης, 2/6, όταν η τοπική αστυνομία ενημερώθηκε για απειλή βόμβας στο κτίριο της Chase Bank, στο κέντρο της πόλης. Οι πρώτοι αστυνομικοί που έφτασαν στο σημείο διαπίστωσαν ότι ένας άνδρας είχε ταμπουρωθεί στο εσωτερικό μαζί με πολίτες. Κάποιοι από τους ομήρους είχαν καταφέρει να διαφύγουν, ωστόσο αρκετοί παρέμεναν εγκλωβισμένοι στο κτίριο.

Σύμφωνα με αμερικανικά Μέσα Ενημέρωσης, ο δράστης υποστήριζε ότι έφερε εκρηκτικό μηχανισμό προσαρμοσμένο στο σώμα του, ενώ πληροφορίες έκαναν λόγο και για παγίδευση ενός ομήρου με μηχανισμό ενεργοποίησης, κάτι που δεν επιβεβαιώθηκε από τις Αρχές.

Η αστυνομία προχώρησε άμεσα σε αποκλεισμό της περιοχής, εκκένωση γειτονικών κτιρίων και διακοπή της κυκλοφορίας στους γύρω δρόμους. Στην επιχείρηση συμμετείχαν διαπραγματευτές, μονάδες SWAT, πυροτεχνουργοί, κλιμάκια του FBI, καθώς και άλλες ομοσπονδιακές υπηρεσίες. Παράλληλα, τέθηκαν σε καθεστώς lockdown το δημαρχείο και τα κεντρικά γραφεία της αστυνομίας της πόλης.

Κατά τη διάρκεια των πολύωρων διαπραγματεύσεων, ο δράστης συναίνεσε στην απελευθέρωση δύο ομήρων, σε διαφορετικές χρονικές στιγμές, χωρίς να αναφερθούν τραυματισμοί. Οι Αρχές διατηρούσαν συνεχή επικοινωνία μαζί του, προσπαθώντας να δώσουν ειρηνική κατάληξη στην υπόθεση.

Παρά τις προσπάθειες, το αδιέξοδο συνεχίστηκε επί σχεδόν 16 ώρες, έως τις πρώτες πρωινές ώρες της Τετάρτης, με συγγενείς των ομήρων να έχουν συγκεντρωθεί στο σημείο και να αγωνιούν. Λίγο μετά τις 4:00 π.μ., και συγκεκριμένα περίπου στις 4:20, πράκτορες του FBI άνοιξαν πυρ κατά τη διάρκεια επιχείρησης στο κτίριο, τραυματίζοντας θανάσιμα τον ύποπτο. Ο θάνατός του διαπιστώθηκε επιτόπου, σηματοδοτώντας το τέλος της ομηρίας.

Σώοι όλοι οι όμηροι

Μετά την επέμβαση, όλοι οι όμηροι εντοπίστηκαν σώοι και απομακρύνθηκαν με ασφάλεια από το κτίριο, ενώ υποβλήθηκαν προληπτικά σε ιατρικό έλεγχο.

BAKERSFIELD, CALIFORNIA



🚨Breaking – Hostages Freed Following Bomb Threat at Bank in Bakersfield



Suspect Dead. More details awaited



Just before 5 a.m. Wednesday, video captured what appears to have been about seven hostages with armed SWAT agents leaving the Chase Bank,… pic.twitter.com/yMr7DVQXUc June 3, 2026

Μέχρι στιγμής, οι Αρχές δεν έχουν δημοσιοποιήσει τα στοιχεία του άνδρα, ούτε έχουν δώσει εξηγήσεις για τα κίνητρά του. Η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη και περισσότερες πληροφορίες αναμένονται από τις επίσημες ενημερώσεις των αρμόδιων υπηρεσιών.

Breaking News: The FBI killed a man suspected of holding people hostage in a California office building, ending an overnight standoff. https://t.co/MOp59SCN1z — The New York Times (@nytimes) June 3, 2026

Η τράπεζα ανακοίνωσε ότι συνεργάστηκε πλήρως με τις Αρχές καθ’ όλη τη διάρκεια της επιχείρησης. Σύμφωνα με το Associated Press, το κτίριο όπου εκτυλίχθηκε το περιστατικό στεγάζει, εκτός από το τραπεζικό κατάστημα, και γραφεία σχολικής περιφέρειας.

Σημειώνεται ότι το Μπέικερσφιλντ βρίσκεται περίπου 180 χιλιόμετρα βόρεια του Λος Άντζελες.

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