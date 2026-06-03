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03.06.2026 20:15

Τρόμος σε πτήση: Επιβάτης επιχείρησε να ανοίξει την έξοδο κινδύνου εν ώρα ταξιδιού (Video)

03.06.2026 20:15
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Σκηνές αναστάτωσης εκτυλίχθηκαν σε πτήση της Frontier Airlines που εκτελούσε το δρομολόγιο από το Σαν Χουάν του Πουέρτο Ρίκο προς το Σικάγο, όταν επιβάτης επιχείρησε να ανοίξει την έξοδο κινδύνου, με σκοπό να πηδήξει από το αεροσκάφος κατά τη διάρκεια της πτήσης.

Το περιστατικό προκάλεσε έντονη κινητοποίηση μέσα στην καμπίνα, με τους επιβάτες να αντιδρούν άμεσα.

Αρχικά, αεροσυνοδός προσπάθησε να τον συγκρατήσει, ωστόσο ο επιβάτης φέρεται να αντέδρασε βίαια και να προσπάθησε να τη στραγγαλίσει. Στη συνέχεια, συνεπιβάτες επενέβησαν, καταφέρνοντας να τον ακινητοποιήσουν και να του δέσουν τα χέρια.

Η κατάσταση οδήγησε τον πιλότο στην απόφαση να αλλάξει πορεία και να κατευθύνει το αεροσκάφος προς το κοντινότερο αεροδρόμιο στο Μαϊάμι, όπου πραγματοποιήθηκε ασφαλής προσγείωση.

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