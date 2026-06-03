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03.06.2026 19:33

Ρούμπιο: Ο νόμος κρατά την Τουρκία εκτός του προγράμματος των F-35

03.06.2026 19:33
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Στην αναγνώριση ότι η αμερικανική νομοθεσία υποχρεώνει την κυβέρνηση των ΗΠΑ να διατηρήσει την Τουρκία εκτός του προγράμματος των F-35 προχώρησε ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο κατά τη διάρκεια ακρόασης στην Επιτροπή Διεθνών Υποθέσεων στη Βουλή των Αντιπροσώπων.

Ο κ. Ρούμπιο ρωτήθηκε από την βουλευτή των Δημοκρατικών Ντίνα Τίτους για τις δηλώσεις που έχει κάνει ο πρέσβης των ΗΠΑ στην Τουρκία Τομ Μπάρακ σχετικά με μια πιθανή επανένταξη της γειτονικής χώρας στο πρόγραμμα των F-35.

Στην απάντηση του, ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας αναγνώρισε ότι η Άγκυρα εξακολουθεί να κατέχει το ρωσικό σύστημα S-400. Με αυτό το δεδομένο, εξήγησε ότι βάσει της σχετικής νομοθεσίας η αμερικανική κυβέρνηση δεν έχει την επιλογή να εξετάσει το ενδεχόμενο της επανένταξης.

«Όπως γνωρίζετε, αυτό ρυθμίζεται από τον νόμο. Αυτή τη στιγμή δεν έχουμε αυτή την επιλογή, διότι το θέμα ρυθμίζεται από νομοθετικές διατάξεις, τόσο από τις προβλέψεις που έχουν συμπεριληφθεί στο νομοσχέδιο για τον αμυντικό προϋπολογισμό των ΗΠΑ (NDAA) όσο και από άλλες διατάξεις της αμερικανικής νομοθεσίας» (κυρώσεις νόμου CAATSA).

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