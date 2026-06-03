Χαβάη: Ανεμοστρόβιλος δημιουργήθηκε πάνω από το ηφαίστειο Κιλαουέα που «βρυχάται» – Εντυπωσιακό βίντεο από το σπάνιο φαινόμενο

Ξανά σε φάση έντονης δραστηριότητας έχει εισέλθει το ηφαίστειο Κιλαουέα στη Χαβάη, με σιντριβάνια λάβας να αναβλύζουν από τον κρατήρα και να συνθέτουν ένα εντυπωσιακό σκηνικό.

Το ηφαίστειο, που βρίσκεται στο Μεγάλο Νησί της Χαβάης, παρακολουθείται συνεχώς από επιστημονικές ομάδες, καθώς θεωρείται από τα πιο ενεργά παγκοσμίως.

Σημειώνεται ότι στις 23 Μαΐου είχε καταγραφεί στην περιοχή σεισμική δόνηση μεγέθους 6 Ρίχτερ, με τους ειδικούς να κάνουν λόγο από τότε για πιθανή επερχόμενη έκρηξη.

Την ίδια ώρα, πλάνα της Γεωλογικής Υπηρεσίας των ΗΠΑ (USGS) κατέγραψαν την εμφάνιση ενός ανεμοστρόβιλου, ο οποίος σχηματίστηκε πάνω από το ηφαίστειο την ώρα της έκρηξης.

Footage released from United States Geological Survey captured a whirlwind, known in Hawaiian as a puahiohio, forming over Hawaii’s Kilauea volcano. 😯🌋 Scientists said heat rising from recent lava flows likely helped create the rare atmospheric phenomenon. pic.twitter.com/L1WG5esJFS — New York Post (@nypost) June 3, 2026

Σύμφωνα με τους επιστήμονες, η έντονη θερμότητα που προέρχεται από τις ροές λάβας θεωρείται ότι πιθανότατα συνέβαλε στη δημιουργία του σπάνιου ατμοσφαιρικού φαινομένου.

Παράλληλα, η USGS μεταδίδει ζωντανά μέσω διαδικτύου την εξέλιξη της ηφαιστειακής δραστηριότητας, δίνοντας τη δυνατότητα παρακολούθησης των εντυπωσιακών εικόνων σε πραγματικό χρόνο.

Ρεκόρ συνεχούς εκροής λάβας

Το Κιλαουέα, ένα από τα πιο ενεργά ηφαίστεια στον πλανήτη, παρουσιάζει περιοδικές εκρήξεις από τις 23 Δεκεμβρίου 2024.

Το «επεισόδιο 48» (σ.σ. η πιο πρόσφατη έκρηξη) που σημειώθηκε την 1η Ιουνίου, διήρκεσε συνολικά 9 ώρες συνεχούς εκροής λάβας, καταγράφοντας νέο σχετικό ρεκόρ.

Καθ’ όλη τη διάρκεια του φαινομένου, το USGS διατήρησε το επίπεδο συναγερμού στο πορτοκαλί, καθώς η ηφαιστειακή ακτινοβολία δεν ήταν εκτεταμένη και είχε περιορισμένη διάρκεια.

Μετά τη λήξη του επεισοδίου, το επίπεδο συναγερμού υποβαθμίστηκε σε κίτρινο, με τις Αρχές να εκτιμούν ότι η δραστηριότητα έχει μειωθεί αισθητά, αν και η περιοχή παραμένει υπό επιτήρηση.

Την ίδια ώρα, οι επιστήμονες εκτιμούν ότι η επόμενη έκρηξη, δηλαδή το «επεισόδιο 49», ενδέχεται να έχει ακόμη μεγαλύτερη διάρκεια.

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