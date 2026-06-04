Η Μοσάντ εξόπλισε τους Κούρδους με όπλα της Χαμάς και της Χεζμπολάχ κατά του Ιράν πριν ο Τραμπ ματαιώσει το σχέδιο λόγω… Ερντογάν

Η Μοσάντ εξόπλισε τις κουρδικές πολιτοφυλακές με όπλα που κατασχέθηκαν από τη Χαμάς και τη Χεζμπολάχ στο πλαίσιο ενός ευρύτερου σχεδίου που αποσκοπούσε στην ανατροπή του ιρανικού καθεστώτος, σύμφωνα με δημοσίευμα του ισραηλινού ynetnews, την Πέμπτη.

Τα όπλα είχαν κατασχεθεί κατά τη διάρκεια του πολέμου από τη Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας και τη Χεζμπολάχ στον Λίβανο. Η CIA συμμετείχε επίσης στο σχέδιο για τον εξοπλισμό των κουρδικών πολιτοφυλακών, αλλά τελικά το σχέδιο ακυρώθηκε από τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ μετά από πιέσεις του Τούρκου προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Στα τέλη Μαρτίου, η φιλοκυβερνητική τουρκική εφημερίδα Daily Sabah ανέφερε ότι η Άγκυρα είχε καταφέρει να ματαιώσει ένα φερόμενο ισραηλινό σχέδιο να στρατολογήσει κουρδικές δυνάμεις ως χερσαία δύναμη στον πόλεμο κατά του Ιράν.

Σύμφωνα με το εν λόγω δημοσίευμα, το Ισραήλ, σε συνεργασία με τις Ηνωμένες Πολιτείες, επιδίωξε να χρησιμοποιήσει κουρδικές οργανώσεις στο Ιράκ και εντός του Ιράν ως δύναμη πληρεξουσίων σε μια χερσαία επιχείρηση μετά την εναρκτήρια επίθεση της Επιχείρησης «Roaring Lion» στα τέλη Φεβρουαρίου. Το Ισραήλ έπληξε επίσης στρατιωτικούς στόχους κοντά στα σύνορα Ιράν-Ιράκ για να επιτρέψει την κίνηση Κούρδων μαχητών.

Η Daily Sabah ανέφερε ότι περίπου 500 πράκτορες έφυγαν από το Ιράκ για το Ιράν προκειμένου να συμμετάσχουν στις μάχες, αλλά το σχέδιο μπλοκαρίστηκε μετά την τουρκική παρέμβαση, η οποία περιελάμβανε επαφές υψηλού επιπέδου με την ηγεσία της κουρδικής περιοχής στο Ιράκ.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, η Άγκυρα προειδοποίησε τους Κούρδους ηγέτες, ιδίως τις οικογένειες Μπαρζανί και Ταλαμπανί, να μην συνεργαστούν με την κίνηση και ξεκαθάρισε ότι δεν θα υποστηρίξει τους Κούρδους εάν συμμετάσχουν στις μάχες εναντίον του Ιράν. Οι ηγέτες των δύο κύριων κουρδικών κομμάτων στο Ιράκ είναι ο Μασούντ Μπαρζανί και ο Μπάφελ Ταλαμπανί.

Η Τουρκία φέρεται επίσης να έστειλε αποτρεπτικά μηνύματα στο PKK, το Εργατικό Κόμμα του Κουρδιστάν, προειδοποιώντας ότι θα αναλάβει δράση εάν η ομάδα συμμετάσχει στην προσπάθεια. Το ρεπορτάζ ανέφερε επίσης τον φυλακισμένο ηγέτη του PKK Αμπντουλάχ Οτσαλάν, ο οποίος λέγεται ότι κάλεσε τις κουρδικές δυνάμεις να μην ανταποκριθούν στις ισραηλινές πρωτοβουλίες.

Σύμφωνα με το τουρκικό ρεπορτάζ, ο Ερντογάν έθεσε το ζήτημα σε συνομιλία με τον Τραμπ και εξέφρασε την αντίθεσή του στη χρήση κουρδικών δυνάμεων στον πόλεμο. Τούρκοι κυβερνητικοί αξιωματούχοι προειδοποίησαν ότι μια τέτοια κίνηση θα μπορούσε να πυροδοτήσει μια ευρύτερη σύγκρουση μεταξύ των λαών της περιοχής. Ο επικεφαλής των μυστικών υπηρεσιών της Τουρκίας, Ιμπραήμ Καλίν, προειδοποίησε επίσης σε συνέδριο στην Κωνσταντινούπολη για μια πιθανή «περιφερειακή πύρινη σφαίρα», λέγοντας ότι οι συνέπειες του πολέμου θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε μια παρατεταμένη αντιπαράθεση μεταξύ Τούρκων, Κούρδων, Αράβων και Περσών.

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