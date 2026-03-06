Πόλεμος στο Ιράν: Το Ισραήλ στηρίζει τους Κούρδους του Ιράκ για πιθανή εξέγερση στα σύνορα με την Τεχεράνη – Συνομιλίες εδώ και ένα χρόνο

Το Ισραήλ βομβαρδίζει περιοχές του δυτικού Ιράν, σε μια εξέλιξη που συνδέεται με σχέδια στήριξης κουρδικών πολιτοφυλακών που εδρεύουν στο Ιρακινό Κουρδιστάν.

Σύμφωνα με πηγές που επικαλείται το Reuters, οι κουρδικές οργανώσεις εξετάζουν το ενδεχόμενο επίθεσης σε ιρανικές δυνάμεις ασφαλείας και κατάληψης πόλεων κοντά στα σύνορα, την ώρα που η Τεχεράνη αντιμετωπίζει τον πόλεμο με τις ΗΠΑ και το Ισραήλ.

Σχέδια για κουρδική εξέγερση στα σύνορα με το Ιράν

Η προοπτική μιας επίθεσης από κουρδικές δυνάμεις που βρίσκονται στο γειτονικό Ιράκ επανήλθε στο προσκήνιο τις τελευταίες ώρες, μετά από δηλώσεις του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ στο Reuters.

Ο Τραμπ ανέφερε ότι θα ήταν «υπέροχο» αν οι Κούρδοι περνούσαν τα σύνορα προς το Ιράν.

Σύμφωνα με τρεις πηγές που γνωρίζουν τις συζητήσεις μεταξύ Ισραηλινών και κουρδικών οργανώσεων, μια τέτοια εξέγερση θα μπορούσε να δημιουργήσει σοβαρές πιέσεις στην Τεχεράνη, η οποία ήδη αμύνεται απέναντι σε αεροπορικούς βομβαρδισμούς.

Οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι κουρδικές πολιτοφυλακές συζητούν με τις ΗΠΑ το πώς και εάν θα μπορούσαν να επιτεθούν σε ιρανικές δυνάμεις ασφαλείας.

Συνομιλίες Ισραήλ με Κούρδους εδώ και έναν χρόνο

Δύο πηγές από τις κουρδικές οργανώσεις του Ιράν και μία ισραηλινή πηγή ανέφεραν ότι το Ισραήλ συζητά εδώ και περίπου έναν χρόνο με ομάδες Κουρδοϊρανών ανταρτών που εδρεύουν στο ημιαυτόνομο Ιρακινό Κουρδιστάν.

Οι πηγές σημείωσαν ότι ένας αρχικός στόχος των κουρδικών δυνάμεων θα μπορούσε να είναι η κατάληψη ιρανικών εδαφών κατά μήκος των συνόρων.

Μεταξύ των πιθανών στόχων αναφέρθηκαν οι πόλεις Οσναβιέχ και Πιρανσάχρ.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, χιλιάδες μαχητές συγκεντρώνονται στην ιρακινή πλευρά των συνόρων και ενδέχεται να εξαπολύσουν επίθεση μέσα στην επόμενη εβδομάδα, αν και το Reuters δεν κατέστη δυνατό να επιβεβαιώσει ανεξάρτητα την πληροφορία.

Περιορισμένες δυνατότητες των κουρδικών πολιτοφυλακών

Ανεξάρτητες εκτιμήσεις τοποθετούν τη δύναμη των κουρδικών πολιτοφυλακών μεταξύ 5.000 και 8.000 μαχητών, οι οποίοι διαθέτουν κυρίως ελαφρύ οπλισμό.

Παρότι δεν έχουν τη δύναμη πυρός για μια μεγάλης κλίμακας επιχείρηση από μόνοι τους, πηγές εκτιμούν ότι με τη στήριξη των ΗΠΑ και του Ισραήλ θα μπορούσαν να προκαλέσουν προβλήματα στα σύνορα του Ιράν.

Ισραηλινή πηγή σημείωσε ότι το Ισραήλ δεν θεωρεί πιθανό οι Κούρδοι να ανατρέψουν το ιρανικό καθεστώς, αλλά ότι μια εξέγερση θα μπορούσε να υπονομεύσει τον έλεγχο της Τεχεράνης στην περιοχή και να αποσπάσει την προσοχή των Φρουρών της Επανάστασης.

Συνασπισμός κουρδικών οργανώσεων

Στα τέλη του προηγούμενου μήνα πέντε κουρδικές αντιπολιτευόμενες οργανώσεις στο Ιράν ανακοίνωσαν ότι σχημάτισαν συνασπισμό.

Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται:

το Κόμμα Ελεύθερης Ζωής του Κουρδιστάν (PJAK)

το Δημοκρατικό Κόμμα του Ιρανικού Κουρδιστάν (PDKI)

το Κόμμα Ελευθερίας του Κουρδιστάν (PAK)

Οι οργανώσεις αυτές έχουν συμμετάσχει στο παρελθόν σε εξεγέρσεις και διαθέτουν μαχητές που βρίσκονται στο Ιράκ.

Ωστόσο, δεν είναι σαφές αν θα λάβουν υποστήριξη από τους Κούρδους του Ιράκ, καθώς η ηγεσία του Ιρακινού Κουρδιστάν δηλώνει δημόσια ότι δεν σκοπεύει να εμπλακεί στον πόλεμο στο Ιράν.

Επιφυλάξεις από Ιράκ και Τουρκία

Η ισραηλινή πηγή ανέφερε ότι υπάρχει αντίσταση από την πλευρά των Κούρδων του Ιράκ και πως χωρίς τη δική τους υποστήριξη θα ήταν δύσκολο να κινητοποιηθούν οι Κούρδοι του Ιράν.

Παράλληλα, η αβεβαιότητα για τη διάρκεια του πολέμου – μετά και τις δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ – αυξάνει τους δισταγμούς.

Τούρκοι και Ιρακινοί αξιωματούχοι εκφράζουν επίσης επιφυλάξεις για μια εξέγερση των Κούρδων στο Ιράν, καθώς δεν στηρίζουν τις αυτονομιστικές τάσεις κουρδικών πληθυσμών που ζουν σε περιοχές του Ιράκ, της Τουρκίας, της Συρίας και του Ιράν.

Πληροφορίες από Κούρδους για τα πλήγματα

Οι ίδιες πηγές ανέφεραν ότι Κούρδοι εντός του Ιράν έχουν παράσχει πληροφορίες στις ΗΠΑ και το Ισραήλ για περιοχές κοντά στα σύνορα.

Ο Ισραηλινός αναλυτής Τζόναθαν Σπίερ δήλωσε ότι το Ισραήλ επιδιώκει «να εξοντώσει το καθεστώς με κάθε διαθέσιμο μέσο».

Ωστόσο, ο ειδικός στο Ιράν και πρώην αξιωματικός των ισραηλινών υπηρεσιών πληροφοριών Ντάνι Σιτρίνοβιτς εμφανίστηκε επιφυλακτικός, εκτιμώντας ότι μια εξέγερση δεν έχει ευρεία υποστήριξη.

«Νομίζω ότι όλοι περιμένουν να δουν αν το καθεστώς θα αντέξει ή όχι», είπε χαρακτηριστικά.

Ο ίδιος προειδοποίησε ότι η στήριξη μιας εξέγερσης θα μπορούσε να ενισχύσει εθνικιστικές αντιδράσεις στο Ιράν και να γυρίσει μπούμερανγκ για τις ΗΠΑ και το Ισραήλ.

Αιτήματα για οπλισμό και εγγυήσεις

Σύμφωνα με δύο κουρδικές πηγές, οι οργανώσεις βρίσκονται σε στενότερο συντονισμό με τις ΗΠΑ, όμως για οποιαδήποτε διασυνοριακή επιχείρηση θα απαιτηθεί αεροπορική υποστήριξη από ΗΠΑ και Ισραήλ.

Οι Κούρδοι δεν έχουν ακόμη λάβει οπλισμό, αλλά θα ζητήσουν:

συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας

μη επανδρωμένα αεροσκάφη

ελαφρύ οπλισμό

πυροβολικό

Παράλληλα, η κουρδική ηγεσία ζητά εγγυήσεις από την Ουάσινγκτον, φοβούμενη ότι οι ΗΠΑ θα μπορούσαν να την εγκαταλείψουν, όπως συνέβη στο παρελθόν με τους Κούρδους της βόρειας Συρίας.

Στόχος μια ημιαυτόνομη ζώνη στο Ιράν

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, ο στρατηγικός στόχος των κουρδικών οργανώσεων θα ήταν η δημιουργία μιας ημιαυτόνομης περιοχής σε ένα ομοσπονδιακό Ιράν, παρόμοιας με την αυτόνομη περιοχή του Κουρδιστάν στο Ιράκ.

Διαβάστε επίσης:

«Νόμιμος στόχος» η Ευρώπη αν εμπλακεί, λέει το Ιράν και χτυπά βάσεις των ΗΠΑ – Ισραηλινό σφυροκόπημα σε Τεχεράνη, Βηρυτό – Live οι εξελίξεις

Γιατί το Ιράν αντέχει παρά τις καταστροφικές απώλειες

Λευκός Οίκος: Οι επιχειρήσεις στο Ιράν θα ολοκληρωθούν εντός 4-6 εβδομάδων