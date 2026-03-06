Γιατί το Ιράν αντέχει παρά τις καταστροφικές απώλειες

Η αεροπορική εκστρατεία των ΗΠΑ και του Ισραήλ κατά του Ιράν έχει αποδεκατίσει τα υψηλότερα κλιμάκια της πολιτικής και στρατιωτικής ηγεσίας, έχει καταστρέψει κρίσιμες στρατιωτικές υποδομές διοίκησης και ελέγχου και μαχητικές δυνατότητες, και έχει προκαλέσει ζημιές σε κτίρια πολιτών σε όλη τη χώρα.

Στην Τεχεράνη, η επέκταση της σύγκρουσης φαίνεται να αποθαρρύνει τη διαδικασία διαδοχής μετά τη δολοφονία του Ανώτατου Ηγέτη Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ. Η κηδεία του Χαμενεΐ αναβλήθηκε αφού η ομάδα που ήταν επιφορτισμένη με την επιλογή του διαδόχου του έγινε στόχος ισραηλινών επιθέσεων. Μετά από αυτήν την επίθεση, τα ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης ανακοίνωσαν ότι η ψηφοφορία για τον επόμενο ανώτατο ηγέτη θα διεξαχθεί εξ αποστάσεως.

Ωστόσο, μέχρι στιγμής, περίπου έξι ημέρες μετά την έναρξη ενός πολέμου που έχει πλήξει 12 χώρες σε όλη τη Μέση Ανατολή, οι μεγάλες στρατιωτικές επιχειρήσεις δεν έχουν απειλήσει την εξουσία του ιρανικού καθεστώτος, σύμφωνα με Ευρωπαίους και Άραβες αξιωματούχους που ενημερώθηκαν για τις αξιολογήσεις της θέσης του καθεστώτος από την έναρξη της σύγκρουσης, όπως αναφέρει η Washington Post.

Το Ιράν, λένε οι αξιωματούχοι, ήταν προετοιμασμένο για αυτή τη σύγκρουση. Οι δομές διοίκησης που δημιουργήθηκαν για να επιβιώσουν από μια επίθεση αποκεφαλισμού φαίνεται να παραμένουν ουσιαστικά άθικτες, επιτρέποντας στα ιρανικά αντίποινα εναντίον του Ισραήλ, του Κατάρ και του Μπαχρέιν να ξεκινήσουν μέσα σε λίγες ώρες από τις αρχικές επιθέσεις. Και εντός της χώρας από την έναρξη της σύγκρουσης, οι Ιρανοί έχουν αναφέρει αυξημένη παρουσία ασφαλείας στους δρόμους της πόλης, με παραστρατιωτικές δυνάμεις Μπασίτζ να περιπολούν με μοτοσικλέτες.

«Οι ανώτεροι ηγέτες του Ιράν είναι νεκροί. Το λεγόμενο κυβερνητικό συμβούλιο που θα μπορούσε να έχει επιλέξει έναν διάδοχο, είναι νεκρό, αγνοείται ή κρύβεται σε καταφύγια, πολύ τρομοκρατημένο για να καταλάβει καν το ίδιο δωμάτιο», δήλωσε ο υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ σε ενημέρωση την Τετάρτη, επαινώντας τις επιτυχίες καθώς περιέγραφε πώς θα επεκταθούν οι επιχειρήσεις.

Ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε την Τρίτη ότι οι επιθέσεις σκότωσαν «τους περισσότερους ανθρώπους» που οι Ηνωμένες Πολιτείες προτιμούσαν να αντικαταστήσουν τα πρόσφατα σκοτωμένα μέλη του καθεστώτος.

Παρά την ένταση των επιθέσεων και την ευρεία φύση της καταστροφής, μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές για σημαντικές αποστασίες εντός των τάξεων του καθεστώτος ή για λαϊκές εξεγέρσεις, σύμφωνα με ευρωπαϊκές και αραβικές εκτιμήσεις που περιγράφονται στην Washington Post από αξιωματούχους αυτών των χωρών. Οι αμερικανικές υπηρεσίες πληροφοριών επίσης δεν είδαν σημάδια εξεγέρσεων ή αποστασιών τις πρώτες ημέρες της εκστρατείας, σύμφωνα με ένα άτομο που γνωρίζει την κατάσταση και μίλησε υπό τον όρο της ανωνυμίας για να περιγράψει μια συνεχιζόμενη επιχείρηση.

«Δεν υπάρχει ούτε ένα σημάδι ότι κάτι στο σύστημα σπάει ή αποστατεί. Τίποτα. Μηδέν», δήλωσε ένας ανώτερος Ευρωπαίος αξιωματούχος, μιλώντας υπό τον όρο της ανωνυμίας για να περιγράψει τις κυβερνητικές ενημερώσεις σχετικά με τις τελευταίες αξιολογήσεις της ισχύος του ιρανικού καθεστώτος. «Ο έλεγχος είναι πλήρης», είπε. Ο αξιωματούχος είπε ότι γνώριζε αναφορές για δυνάμεις ασφαλείας του καθεστώτος που δεν εμφανίστηκαν για την εκτέλεση των καθηκόντων τους, αλλά πίστευε ότι αυτό θα μπορούσε να οφείλεται σε εντολές να μην συγκεντρώνονται πλέον σε συγκροτήματα και στρατώνες, από φόβο μήπως στοχοποιηθούν.

Οι αξιωματούχοι δήλωσαν ότι η στρατιωτική και πολιτική διοίκηση του Ιράν έχει αποδειχθεί ανθεκτική λόγω του «πολυεπίπεδου συστήματος» που δημιούργησε το καθεστώς για να αντέξει σε μια κρίση, αποκεντρώνοντας την ηγεσία διορίζοντας πολλά άτομα για να αντικαταστήσουν αμέσως οποιαδήποτε βασική προσωπικότητα που μπορεί να σκοτωθεί.

Μετά τον θάνατο του Ιρανού υπουργού Άμυνας Αζίζ Νασιρζαντέχ σε επιθέσεις το Σάββατο, ο Ματζίντ Εμπνελρεζά διορίστηκε ως υπηρεσιακός υπουργός τη Δευτέρα από τον Ιρανό πρόεδρο Μασούντ Πεζεσκιάν, ο οποίος φημολογείται ότι ο ίδιος είχε γίνει στόχος στα αρχικά κύματα της επίθεσης. Έκτοτε, δημοσιεύματα των μέσων ενημέρωσης εικάζουν ότι ο Εμπνελρεζά σκοτώθηκε σε επόμενες επιθέσεις, αλλά τα ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης δεν έχουν απαντήσει στους ισχυρισμούς.

Πριν από τη σύγκρουση, ένας ανώτερος Άραβας αξιωματούχος δήλωσε ότι οι σύμμαχοι των ΗΠΑ στον Περσικό Κόλπο πίστευαν ότι το Ιράν θα ήταν πιο ευάλωτο σε εξωτερικές στρατιωτικές πιέσεις και ότι η πιθανή δολοφονία του ανώτατου ηγέτη θα ήταν ένα πρώιμο σημείο καμπής, πυροδοτώντας μια μαζική κινητοποίηση κατά του καθεστώτος.

«Περιμέναμε τις διαδηλώσεις στους δρόμους, αλλά μας εξέπληξε η ενότητά τους», είπε, μιλώντας υπό τον όρο της ανωνυμίας για να περιγράψει τον ευαίσθητο εσωτερικό σχεδιασμό.

Τον Ιανουάριο, καθώς το καθεστώς λύγιζε από μαζικές αντικυβερνητικές διαμαρτυρίες σε όλη τη χώρα και απάντησε με μια βάναυση καταστολή, πολλοί από τους γείτονες του Ιράν εκτίμησαν μια βαθιά αδυναμία στις πολιτικές και ασφαλιστικές ηγετικές δομές.

Αλλά εν μέσω μιας αδυσώπητης εκστρατείας βομβαρδισμών, η δομή διακυβέρνησης παρέμεινε σε μεγάλο βαθμό άθικτη και συνεχίζει να ασκεί μονομερή έλεγχο, εκπλήσσοντας τους έμπειρους παρατηρητές του Ιράν στην περιοχή. Τόσο οι Ευρωπαίοι όσο και οι Άραβες αξιωματούχοι προειδοποίησαν ότι το ιρανικό καθεστώς παραμένει αδιαφανές και η κατάρρευση του καθεστώτος μπορεί να είναι σχεδόν αδύνατο να προβλεφθεί από έξω.

Οι πληροφορίες σχετικά με τον αντίκτυπο των επιθέσεων των ΗΠΑ και του Ισραήλ κατά του Ιράν είναι σποραδικές. Η χώρα βρίσκεται υπό σχεδόν πλήρη διακοπή του διαδικτύου. Αλλά η αρχική οπτική ανάλυση από την Washington Post αποκάλυψε εκτεταμένες ζημιές σε στρατιωτικούς στόχους, κυβερνητικά κτίρια και δομές εσωτερικής ασφάλειας. Το Ισραήλ έχει επίσης ισχυριστεί πρόσφατα ότι σημειώθηκαν επιθέσεις που στόχευαν το κληρικό κατεστημένο του Ιράν.

Συνολικά, η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ αναφέρει ότι περισσότεροι από 2.000 στόχοι χτυπήθηκαν εντός του Ιράν σε διάστημα τεσσάρων ημερών. Οι Ισραηλινές Ένοπλες Δυνάμεις δήλωσαν ότι τα αεροπλάνα τους έχουν ρίξει περισσότερα από 4.000 πυρομαχικά στο Ιράν από το Σάββατο.

«Αναμφίβολα, το Ιράν έχει αποδυναμωθεί σημαντικά», δήλωσε ο Γκρέγκορι Μπρου, αναλυτής για το Ιράν στον Όμιλο Ευρασίας. Λαμβάνοντας υπόψη μόνο τις στρατιωτικές απώλειες του Ιράν, οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ κατέστρεψαν το μεγαλύτερο μέρος του ναυτικού της χώρας, ένα σημαντικό μέρος του πυραυλικού αποθέματός του και τα μέσα παραγωγής περισσότερων πυραύλων, είπε.

«Ανατινάζουν πολλά κτίρια, αλλά τα περισσότερα από αυτά τα κτίρια είναι πιθανώς άδεια. Καταστρέφουν το φυσικό οικοδόμημα της Ισλαμικής Δημοκρατίας», είπε ο Μπρου.

Εν τω μεταξύ, η αστυνομική δύναμη του Ιράν και οι Μπασίτζ συνέχισαν να λειτουργούν, σύμφωνα με Ιρανούς εντός της χώρας, δήλωσε ο Ευρωπαίος αξιωματούχος. Ο Μπρου είπε ότι αυτό συμβαίνει επειδή αυτές οι δυνάμεις δεν χειρίζονται βαρέα όπλα και μπορούν να διασκορπιστούν γρήγορα από κτίρια που στοχεύονται εύκολα από αέρος και στη συνέχεια να επανεμφανιστούν μόλις σταματήσουν οι μάχες.

Μετά τον 12ήμερο πόλεμο τον Ιούνιο, το Ιράν δόμησε τις ένοπλες δυνάμεις του εν αναμονή περαιτέρω επιθέσεων αποκεφαλισμού. Ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών, Αμπάς Αραγτσί, φάνηκε να αναφέρεται στην αναδιοργάνωση σε συνέντευξή του στο Al Jazeera την Κυριακή, στην οποία περιέγραψε τις ιρανικές στρατιωτικές μονάδες ως «απομονωμένες» και ενεργώντας βάσει «γενικών οδηγιών που τους έχουν δοθεί εκ των προτέρων».

Δεν είναι σαφές για πόσο καιρό θα μπορέσει το Ιράν να αντέξει απέναντι στις επιθέσεις των ΗΠΑ και του Ισραήλ. Νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, ο ρυθμός των ιρανικών αντιποίνων μειώθηκε, υποδηλώνοντας ότι το Ιράν έχει ελλείψεις σε πυρομαχικά ή δεν έχει πρόσβαση σε θαμμένα αποθέματα. Ωστόσο, την Πέμπτη σημειώθηκαν έντονες εκρήξεις ιρανικών επιθέσεων ως αντίποινα εναντίον του Μπαχρέιν, του Κατάρ και των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων. Καθώς η σύγκρουση εξελίσσεται και οι ένοπλες δυνάμεις του Ιράν αναγκάζονται να προσαρμοστούν και να καταρτίσουν νέα σχέδια, οι απώλειες ηγεσίας της χώρας θα μπορούσαν να γίνουν πιο σοβαρές.

Ωστόσο, Ιρανοί αξιωματούχοι έχουν σηματοδοτήσει ότι είναι προετοιμασμένοι για μια μακρά μάχη εναντίον στρατιωτικά ανώτερων αντιπάλων. Η Τεχεράνη πιστεύει ότι ο μόνος τρόπος για να επικρατήσει είναι αν μπορεί να ξεπεράσει τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ, σύμφωνα με έναν δεύτερο Ευρωπαίο αξιωματούχο που ενημερώθηκε για τις αξιολογήσεις της ισχύος του ιρανικού καθεστώτος από την αρχή του πολέμου.

«Καταλαβαίνουν ότι δεν θα μπορέσουν να νικήσουν τον ισχυρότερο στρατό στον κόσμο, αλλά με ασύμμετρο πόλεμο μπορούν να προσπαθήσουν να προκαλέσουν όσο το δυνατόν μεγαλύτερη ζημιά, για να κάνουν τις ΗΠΑ να επιδιώξουν αποκλιμάκωση», είπε. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο το Ιράν έχει δώσει προτεραιότητα σε αντίποινα εναντίον των χωρών του Περσικού Κόλπου και των χωρών που θα μπορούσαν να αρχίσουν να πιέζουν τις Ηνωμένες Πολιτείες να επιδιώξουν μια αποκλιμάκωση, δήλωσε ο αξιωματούχος.

Ο αξιωματούχος είπε ότι το Ιράν έχει στοιχηματίσει ότι το σύστημά του και ο λαός του είναι πιο ικανοί να αντέξουν παρατεταμένες δυσκολίες από εκείνους του Περσικού Κόλπου και των Ηνωμένων Πολιτειών, αλλά προειδοποίησε ότι όσο περισσότερο διαρκεί η σύγκρουση, τόσο πιο θανατηφόρα είναι πιθανό να γίνει από όλες τις πλευρές.

«Αυτό το καθεστώς είναι φτιαγμένο για να διαρκεί και δεν πρόκειται να φύγουν ήσυχα», είπε.

