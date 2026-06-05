«Θρίλερ» με ανάρτηση Σιακαντάρη: Χαιρέτησε την εισήγηση Φάμελλου, μίλησε για ένταξη στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ στην ΕΛΑΣ

Την εισήγηση του Σωκράτη Φάμελλου στην Πολιτική Γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ χαιρέτησε ο Γιώργος Σιακαντάρης, επικεφαλής της Ομάδας Εργασίας του Ινστιτούτου Αλέξη Τσίπρα.

Ο Γιώργος Σιακαντάρης έκανε λόγο για «ένταξη» των στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ, πυροδοτώντας σενάρια για εκλογική συμπόρευση (;), ενσωμάτωση του ΣΥΡΙΖΑ στην ΕΛΑΣ (;).

«Πολύ θετική η εισήγηση του Σωκράτη Φαμελλου και ακόμη πιο θετική η πιθανή ένταξη της εμπειρίας των στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ στο εγχείρημα της ΕΛΑΣ στο πλευρό της περαιτέρω πολιτικοποιησης του λόγου του νέου κόμματος», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ωστόσο, μετά από λίγα λεπτά διέγραψε την ανάρτησή του …

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