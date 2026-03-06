search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 06.03.2026 17:18
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

06.03.2026 16:11

Τραμπ: Καμία συμφωνία με το Ιράν, μόνο άνευ όρων παράδοση – Μετά θα επιλεγεί μια «αποδεκτή ηγεσία»

06.03.2026 16:11
trump

«Δεν θα υπάρξει συμφωνία με το Ιράν», εκτός από «άνευ όρων παράδοση», είπε ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, μια εβδομάδα μετά την έναρξη του πολέμου με το Ισραήλ εναντίον της Τεχεράνης.

Πρόσθεσε ότι μετά από μια τέτοια εξέλιξη θα επιλεγεί μια «μεγάλη και αποδεκτή ηγεσία» και ότι οι ΗΠΑ, μαζί με τους συμμάχους τους, θα εργαστούν για να επαναφέρουν το Ιράν από το χείλος της καταστροφής. 

«Το Ιράν θα έχει ένα σπουδαιο μέλλον» είπε, ενώ ανέφερε ότι στόχος είναι «να πάμε εκεί και να καθαρίσουμε τα πάντα».

O Αμερικανός πρόεδρος είχε επαναλάβει ότι δεν θέλει μια ηγεσία που θα χρειαστεί «δέκα χρόνια για να επαναφέρει τη χώρα», επισημαίνοντας πως υπάρχουν πρόσωπα που θα μπορούσαν να αναλάβουν την ηγεσία του Ιράν και τα οποία η Ουάσιγκτον παρακολουθεί προκειμένου να διασφαλίσει ότι δεν θα σκοτωθούν από τις επιθέσεις.

Χαρακτήρισε μάλιστα «άχρηστο σχόλιο» τις δηλώσεις του Ιρανού υπουργού Εξωτερικών περί ετοιμότητας της Τεχεράνης για ενδεχόμενη αμερικανοϊσραηλινή χερσαία εισβολή, τονίζοντας ότι κάτι τέτοιο δεν βρίσκεται αυτή τη στιγμή στις προθέσεις του. «Είναι χάσιμο χρόνου. Έχουν χάσει τα πάντα».

Υπενθυμίζεται ότι ο Τραμπ δήλωσε στο Reuters την Πέμπτη ότι θέλει να… επιλέξει προσωπικά τον επόμενο ηγέτη του Ιράν.

Διαβάστε επίσης:

Σχεδόν 14.000 ακυρωμένες πτήσεις: Χάος στα ταξίδια στη Μέση Ανατολή

Πόλεμος στη Μέση Ανατολή: Το Κατάρ προειδοποιεί – Τέλος οι εξαγωγές πετρελαίου και LNG από τις χώρες του Περσικού

Κρίστι Νόεμ: Πώς ο Τραμπ κατέληξε να «καρατομήσει» την «ICE Barbie» – Τα αεροπλάνα, η παράνομη σχέση και η αυτοδιαφήμιση

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
gulf oil
ΚΟΣΜΟΣ

Αποσύρουν τα πετροδολάρια οι χώρες του Κόλπου; – Απειλή αποχώρησης από τις επενδύσεις στις ΗΠΑ

mesi-anatoli-234
ΚΟΣΜΟΣ

Νέο κύμα ισραηλινών βομβαρδισμών στο Ιράν, «κόλαση» και στη Βηρυτό – Βάσεις των ΗΠΑ στοχεύει η Τεχεράνη – Live οι εξελίξεις

1
ADVERTORIAL

Η αδρεναλίνη στα ύψη με το esports Road Tournament της Allwyn να κάνει pit stop στο Περιστέρι το Σάββατο 7 Μαρτίου – Ζήσε μια μοναδική εμπειρία ταχύτητας και διεκδίκησε ένα ταξίδι στο McLaren Technology Center στο Λονδίνο

patriot_0603_1920-1080_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Οι ΗΠΑ (μας) θέλουν «μικρό χωροφύλακα» – Γιατί η Ελλάδα στέλνει Patriot και F-16 στη Βουλγαρία

Iran-ANT1
MEDIA

ΑΝΤ1: Σημαντική αποκλειστική συνέντευξη Ιρανού Ακαδημαϊκού για την κρίση στη Μέση Ανατολή στο κεντρικό δελτίο (6/3)

Δείτε όλες τις ειδήσεις
recycling_new
ΕΛΛΑΔΑ

Απίθανο: Πολίτης πλήρωσε πρόστιμο 150 ευρώ επειδή πέταξε χάρτινο κουτί στην ανακύκλωση χωρίς να μειώσει τον όγκο του

nadia-kontogeorgi-new
LIFESTYLE

Νάντια Κοντογεώργη: «Είχα ατελείς γονείς, ήμουν ατελές παιδί, ήμασταν ατελής οικογένεια» (Video)

triantafillos-new
LIFESTYLE

Τριαντάφυλλος: Χώρισε μετά από 19 χρόνια γάμου - «Δεν ήμουν κι ο καλύτερος σύζυγος» (Video)

sanchez trump erdogan papandreou
ΚΑΛΧΑΣ

Ο ελιγμός Σάντσεθ, το μη σχέδιο Τραμπ, η δύσκολη θέση Ερντογάν, τα πρώτα γκάλοπ για τον πόλεμο και οι κάλπες, η… ανατροπή Παπανδρέου και η διαρκής δίκη  

papastavrou_kos_new
ΕΛΛΑΔΑ

Κως: Κόντρα για το θηριώδες ξενοδοχείο της Casa Coa που θα επιβαρύνει το κορεσμένο νησί - Η χωρίς λογική έγκριση από το ΥΠΕΝ

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 06.03.2026 17:18
gulf oil
ΚΟΣΜΟΣ

Αποσύρουν τα πετροδολάρια οι χώρες του Κόλπου; – Απειλή αποχώρησης από τις επενδύσεις στις ΗΠΑ

mesi-anatoli-234
ΚΟΣΜΟΣ

Νέο κύμα ισραηλινών βομβαρδισμών στο Ιράν, «κόλαση» και στη Βηρυτό – Βάσεις των ΗΠΑ στοχεύει η Τεχεράνη – Live οι εξελίξεις

1
ADVERTORIAL

Η αδρεναλίνη στα ύψη με το esports Road Tournament της Allwyn να κάνει pit stop στο Περιστέρι το Σάββατο 7 Μαρτίου – Ζήσε μια μοναδική εμπειρία ταχύτητας και διεκδίκησε ένα ταξίδι στο McLaren Technology Center στο Λονδίνο

1 / 3