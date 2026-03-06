Τραμπ: Καμία συμφωνία με το Ιράν, μόνο άνευ όρων παράδοση – Μετά θα επιλεγεί μια «αποδεκτή ηγεσία»

«Δεν θα υπάρξει συμφωνία με το Ιράν», εκτός από «άνευ όρων παράδοση», είπε ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, μια εβδομάδα μετά την έναρξη του πολέμου με το Ισραήλ εναντίον της Τεχεράνης.

Πρόσθεσε ότι μετά από μια τέτοια εξέλιξη θα επιλεγεί μια «μεγάλη και αποδεκτή ηγεσία» και ότι οι ΗΠΑ, μαζί με τους συμμάχους τους, θα εργαστούν για να επαναφέρουν το Ιράν από το χείλος της καταστροφής.

«Το Ιράν θα έχει ένα σπουδαιο μέλλον» είπε, ενώ ανέφερε ότι στόχος είναι «να πάμε εκεί και να καθαρίσουμε τα πάντα».

O Αμερικανός πρόεδρος είχε επαναλάβει ότι δεν θέλει μια ηγεσία που θα χρειαστεί «δέκα χρόνια για να επαναφέρει τη χώρα», επισημαίνοντας πως υπάρχουν πρόσωπα που θα μπορούσαν να αναλάβουν την ηγεσία του Ιράν και τα οποία η Ουάσιγκτον παρακολουθεί προκειμένου να διασφαλίσει ότι δεν θα σκοτωθούν από τις επιθέσεις.

Χαρακτήρισε μάλιστα «άχρηστο σχόλιο» τις δηλώσεις του Ιρανού υπουργού Εξωτερικών περί ετοιμότητας της Τεχεράνης για ενδεχόμενη αμερικανοϊσραηλινή χερσαία εισβολή, τονίζοντας ότι κάτι τέτοιο δεν βρίσκεται αυτή τη στιγμή στις προθέσεις του. «Είναι χάσιμο χρόνου. Έχουν χάσει τα πάντα».

Υπενθυμίζεται ότι ο Τραμπ δήλωσε στο Reuters την Πέμπτη ότι θέλει να… επιλέξει προσωπικά τον επόμενο ηγέτη του Ιράν.

