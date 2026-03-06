search
06.03.2026 14:40

Πόλεμος στη Μέση Ανατολή: Το Κατάρ προειδοποιεί – Τέλος οι εξαγωγές πετρελαίου και LNG από τις χώρες του Περσικού

Το Κατάρ προειδοποιεί ότι όλοι οι παραγωγοί ενέργειας του Περσικού Κόλπου θα σταματήσουν τις εξαγωγές εντός των επόμενων εβδομάδων, εάν η σύγκρουση με το Ιράν συνεχιστεί και οδηγήσει την τιμή του πετρελαίου στα 150 δολάρια το βαρέλι, δήλωσε ο υπουργός Ενέργειας της χώρας, Σαάντ αλ Κααμπί, σε συνέντευξη που δημοσιεύθηκε την Παρασκευή στην εφημερίδα Financial Times.

Το Κατάρ σταμάτησε την παραγωγή υγροποιημένου φυσικού αερίου τη Δευτέρα, καθώς το Ιράν συνέχισε να επιτίθεται στις χώρες του Κόλπου ως αντίποινα για τις επιθέσεις του Ισραήλ και των ΗΠΑ. Η παραγωγή υγροποιημένου φυσικού αερίου της χώρας αντιστοιχεί σε περίπου το 20% της παγκόσμιας προσφοράς και διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην εξισορρόπηση της ζήτησης για το καύσιμο τόσο στην ασιατική όσο και στην ευρωπαϊκή αγορά.

Πρόσθεσε ότι οι επιπτώσεις της διαταραχής στο θαλάσσιο εμπόριο μέσω του Στενού του Ορμούζ θα επεκταθούν πολύ πέρα από τις αγορές ενέργειας και θα πλήξουν πολλούς κλάδους, καθώς η περιοχή παράγει μεγάλο μέρος των παγκόσμιων πετροχημικών προϊόντων και πρώτων υλών λιπασμάτων. Σήμερα η τιμή του πετρελαίου κινείται περίπου στα 85 δολάρια το βαρέλι, έχοντας ήδη αυξηθεί σημαντικά σε σχέση με τους προηγούμενους μήνες.

«Όλοι όσοι δεν έχουν κηρύξει ανωτέρα βία αναμένουμε ότι θα το πράξουν τις επόμενες ημέρες, εάν η κατάσταση συνεχιστεί. Όλοι οι εξαγωγείς στην περιοχή του Κόλπου θα πρέπει να κηρύξουν ανωτέρα βία», δήλωσε ο αλ Κααμπί στους Financial Times. «Εάν ο πόλεμος συνεχιστεί για μερικές εβδομάδες, η αύξηση του ΑΕΠ σε όλο τον κόσμο θα επηρεαστεί», πρόσθεσε.

«Οι τιμές της ενέργειας θα αυξηθούν για όλους. Θα υπάρξει έλλειψη ορισμένων προϊόντων και θα προκληθεί αλυσιδωτή αντίδραση σε εργοστάσια που δεν θα μπορούν να προμηθεύσουν», δήλωσε ο αλ Κααμπί, προσθέτοντας ότι ακόμη και αν ο πόλεμος τερματιζόταν αμέσως, θα χρειαζόταν «εβδομάδες έως μήνες» για να επιστρέψει το Κατάρ σε έναν κανονικό κύκλο παραδόσεων.

