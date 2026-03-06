Κρίστι Νόεμ: Πώς ο Τραμπ κατέληξε να «καρατομήσει» την «ICE Barbie» – Τα αεροπλάνα, η παράνομη σχέση και η αυτοδιαφήμιση

Μετά από αρκετούς μήνες… άρνησης, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, απέλυσε χθες την Υπουργό Εσωτερικής Ασφάλειας Κρίστι Νοέμ, αφού συμβουλεύτηκε τους συμμάχους και τους συμβούλους του – οι οποίοι του είπαν ότι πλέον ήταν ώρα να απομακρυνθεί.

Σύμφωνα με σύμβουλο του Τραμπ που μίλησε στο Axios, η Νόεμ «“έκαψε” έναν τόνο καλής θέλησης. Ήταν παντού. Ήταν τα πάντα». Η απόλυση της Νόεμ από τον Τραμπ ήταν η μεγαλύτερη ανακατάταξη της κυβέρνησης της δεύτερης θητείας του. Έδειξε ότι η αντίδραση εναντίον της ήταν τόσο μεγάλη που ο Τραμπ ήταν πρόθυμος να απολύσει την επικεφαλής της εσωτερικής ασφάλειας της χώρας, ενώ ξεκινά έναν πόλεμο στο εξωτερικό.

Η θέση της Νοέμ γινόταν όλο και πιο επισφαλής ακόμη και πριν από αυτή την εβδομάδα, όταν έκανε δύο ταπεινωτικές εμφανίσεις ενώπιον των επιτροπών της Βουλής και της Γερουσίας. Κατά τη διάρκεια αυτών των δημόσιων συνεδριάσεων, η Νόεμ υποβλήθηκε σε διερεύνηση από τα δύο κόμματα σχετικά με ζητήματα κακοδιαχείρησης του υπουργείου, την αυτοπροβολή της με τεράστιο κόστος για τους φορολογούμενους και μια φημολογούμενη εξωσυζυγική σχέση με τον de facto επικεφαλής του προσωπικού της, Κόρεϊ Λεβαντόφσκι. Η ίδια δεν θέλησε να αρνηθεί το τελευταίο.

Τα πολυτελή αεροπλάνα

Η Νόεμ προσέλκυσε πρόσφατα την προσοχή αξιωματούχων της κυβέρνησης και ηγετών του Κογκρέσου για την δαπάνη ομοσπονδιακών κονδυλίων για την αγορά δύο πολυτελών τζετ Gulfstream και τη μίσθωση ενός Boeing Business Jet 737, το οποίο, σύμφωνα με την ίδια, θα χρησιμοποιούνταν για «εκτελεστικά αεροπορικά ταξίδια και απομακρύνσεις». Ωστόσο, το πολυτελές εσωτερικό του 737, με υπνοδωμάτιο και μπαρ, δεν θυμίζει σε καμία περίπτωση αεροπλάνο που χρησιμοποιείται για την απομάκρυνση παράνομων μεταναστών.

Το ενδιαφέρον είναι ότι η Νόεμ και ο Λεβαντόφσκι δάνεισαν το 737 στην Πρώτη Κυρία Μελάνια Τραμπ, η οποία το χρησιμοποίησε σε αρκετές πτήσεις από την Ουάσινγκτον προς τη Νέα Υόρκη. «Είναι έξυπνοι. Ο Κόρεϊ είναι πραγματικά έξυπνος. Δεν τους το αμφισβητώ αυτό. Επειδή μετέφεραν την Πρώτη Κυρία με το αεροπλάνο, νομίζουν ότι είναι άτρωτοι», δήλωσε αξιωματούχος της κυβέρνησης, χαρακτηρίζοντας την κίνηση να εμπλέξουν την Πρώτη Κυρία ως «ασφαλιστική πολιτική» για τη δαπάνη.

Ωστόσο, με κόστος για τα τρία αεροσκάφη, πάνω από 270 εκατομμύρια δολάρια, καθιστώντας την «τη χειρότερη συμφωνία αγοράς αεροσκάφους στον κόσμο», σύμφωνα με άλλο αξιωματούχο, η κατάσταση υποχρέωσε τον Τραμπ να ασχοληθεί προσωπικά: μίλησε με τον Λεβαντόφσκι αυτή την εβδομάδα για την αποχώρηση του ίδιου και της Νόεμ από το υπουργείο. «Δεν ήταν ένα καλό τηλεφώνημα», δήλωσε ο αξιωματούχος.

Η συμφωνία για τα αεροσκάφη και οι ακροάσεις στο Κογκρέσο σήμαναν το τέλος για την Νόεμ, της οποίας η φήμη στα μάτια του Τραμπ είχε πληγεί από τον τρόπο με τον οποίο χειρίστηκε την καταστολή της μετανάστευσης στο Μινεάπολη, όπου τραμπούκοι της ICE σκότωσαν δύο Αμερικανούς πολίτες. «Η Μινεάπολη ήταν απλά μια καταστροφή. Υποτίθεται ότι έπρεπε να σταματήσουμε την απάτη από τους παράνομους Σομαλούς, αλλά καταλήξαμε να πυροβολήσουμε δύο ανθρώπους στη μέση του δρόμου», είπε σύμβουλος του Τραμπ στο Axios.

Ελπίδες για τη χρηματοδότηση

Στις ακροάσεις αυτής της εβδομάδας, η Νόεμ δυσκολεύτηκε επίσης να εξηγήσει γιατί τα χρήματα της FEMA (της ομοσπονδιακής υπηρεσίας πολιτικής προστασίας) που προορίζονταν για την ανακούφιση από τις καταστροφές πέρυσι εξακολουθούσαν να παραμένουν δεσμευμένα. «Δεν είχε καμία καλή θέληση στο Καπιτώλιο», είπε ο σύμβουλος. «Διαχειρίστηκε κακώς τη FEMA. Δεν εμφανίστηκε στις ακροάσεις. Ήταν ασεβής. Κανείς δεν τη συμπάθησε».

Αξιωματούχοι του Λευκού Οίκου ελπίζουν ότι η απόλυση της Νόεμ θα βοηθήσει να ξεπεραστεί το αδιέξοδο στο Κογκρέσο σχετικά με τη χρηματοδότηση του υπουργείου. Ο Τραμπ όρισε γρήγορα τον γερουσιαστή της Οκλαχόμα Μαρκγουέιν Μαλιν ως αντικαταστάτη της. Η υπηρεσία έχει κλείσει για σχεδόν τρεις εβδομάδες, καθώς οι εντάσεις με το Ιράν έχουν κλιμακωθεί, αφήνοντας την υπηρεσία κυβερνοασφάλειας του υπουργείου με προσωπικό σε άδεια και άλλους να εργάζονται χωρίς αμοιβή.

Οι Δημοκρατικοί απέρριψαν γρήγορα την ιδέα ότι η αποχώρηση της Νόεμ ήταν αρκετή για να κερδίσει τις ψήφους τους. «Οι Δημοκρατικοί παραπονιούνταν για την Νόεμ. Τώρα έφυγε», είπε ένας αξιωματούχος της κυβέρνησης. «Αν θέλουν να συνεχίσουν να πολεμούν τον πρόεδρο σε μια εποχή που χρειαζόμαστε ένα πλήρως χρηματοδοτούμενο υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας, ειδικά αφού έκανε μια μετακίνηση προσωπικού που ήθελαν, είναι δικό τους λάθος που φαίνονται παράλογοι».

Τεράστιο κόστος αυτοπροβολής

Σημειώνεται ότι ο Τραμπ αποστασιοποιήθηκε από τη διαμάχη σχετικά με τις συμβάσεις της διαφημιστικής καμπάνιας της Νόεμ για τη μετανάστευση, η παραγωγή και ο χρόνος προβολής της οποίας κόστισαν περίπου 200 εκατομμύρια δολάρια. Μέχρι την Πέμπτη, τουλάχιστον 79 εκατομμύρια δολάρια είχαν δαπανηθεί για την προβολή των διαφημίσεων για τη μετανάστευση, στις οποίες πρωταγωνιστούσε η Νόεμ, σύμφωνα με στοιχεία της AdImpact.

Λίγο πριν την απολύσει την Πέμπτη με μια νέα θέση στην κυβέρνηση που της επέτρεπε να σώσει την τιμή της, ο Τραμπ δήλωσε στο Reuters ότι «δεν ήξερε τίποτα» για την διαφημιστική καμπάνια, την οποία ο γερουσιαστής Τζον Κένεντι (Ρεπουμπλικανός από τη Λουιζιάνα) χαρακτήρισε ως αυτοπροβολή λόγω του τρόπου με τον οποίο παρουσίαζε τη Νοέμ. Ωστόσο, οι ισχυρισμοί του Τραμπ έρχονται σε αντίθεση με όσα δήλωσαν αξιωματούχοι του Λευκού Οίκου στο Axios πέρυσι, όταν εγκρίθηκε η διαφημιστική καμπάνια.

Ο Τραμπ είδε ακόμη και εκδοχές των διαφημίσεων πριν από την προβολή τους. Έκανε και κριτική σε μια διαφήμιση με την Νόεμ να ιππεύει ένα άλογο, λέγοντας ότι «δεν ήταν η καλύτερή της», ανέφερε ένας άλλος αξιωματούχος, επαναλαμβάνοντας τα σχόλια που έκανε η Νόεμ στο συνέδριο CPAC του περασμένου έτους. «Είπε: “Σε θέλω στις διαφημίσεις και θέλω το πρόσωπό σου στις διαφημίσεις”», θυμήθηκε η Νόεμ ότι της είπε ο Τραμπ τον Φεβρουάριο του 2025. «Αλλά», είπε ότι της είπε ο Τραμπ, «θέλω στην πρώτη διαφήμιση… Θέλω να με ευχαριστήσεις που έκλεισα τα σύνορα».

