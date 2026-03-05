Ο Τραμπ απολύει την Κρίστι Νόεμ και την αντικαθιστά με τον γερουσιαστή Μαρκγουέιν Μάλιν

Ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι ο Ρεπουμπλικάνος γερουσιαστής Μαρκγουέιν Μάλιν θα αντικαταστήσει την Κρίστι Νόεμ στη θέση του υπουργού Εσωτερικής Ασφάλειας.

Η Νόεμ είχε χάσει κατά καιρούς στην εύνοια του Τραμπ κατά τη διάρκεια της θητείας της, αλλά τα σχόλιά της αυτή την εβδομάδα ενώπιον των νομοθετών σχετικά με μια διαφημιστική καμπάνια και το αν ο Τραμπ την είχε εγκρίνει, εξόργισαν τον πρόεδρο.

Στις ακροάσεις του Κογκρέσου την Τρίτη και την Τετάρτη, οι νομοθέτες έθεσαν επίσης ερωτήσεις στη Νόεμ σχετικά με μια διαφημιστική καμπάνια αξίας 200 εκατομμυρίων δολαρίων που επέβλεψε, η οποία παρότρυνε οποιονδήποτε βρισκόταν παράνομα στις ΗΠΑ να φύγει οικειοθελώς. Η διαφημιστική καμπάνια, η οποία διεξήχθη κυρίως στα αγγλικά, περιλάμβανε τη Νόεμ. Σύμφωνα με το AdImpact, το Υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας έχει δαπανήσει σχεδόν 80 εκατομμύρια δολάρια για τη μετάδοση αυτών των διαφημίσεων από τις αρχές του 2025, χωρίς να συμπεριλαμβάνεται το κόστος παραγωγής.

Η Νόεμ δήλωσε την Τρίτη στην επιτροπή της Γερουσίας ότι ο πρόεδρος ενέκρινε την διαφημιστική καμπάνια πολλών εκατομμυρίων δολαρίων, έναν ισχυρισμό που ο Λευκός Οίκος αρνήθηκε.

«Ο Πρόεδρος δεν ενέκρινε μια διαφημιστική καμπάνια 220 ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΩΝ δολαρίων. Απολύτως όχι», δήλωσε αξιωματούχος του Λευκού Οίκου στο NBC News την Πέμπτη.

Ως Υπουργός Εσωτερικής Ασφάλειας, η Νόεμ έχει επιβλέψει μια πανεθνική εκστρατεία για την ενίσχυση των απελάσεων μεταναστών και την καταστολή άλλων μορφών μετανάστευσης, μια από τις βασικές προεκλογικές υποσχέσεις του Τραμπ.

Ωστόσο, οι ενέργειες της κυβέρνησης στη Μινεάπολη, συμπεριλαμβανομένης της ανάπτυξης χιλιάδων ομοσπονδιακών στρατευμάτων για τη διεξαγωγή δραστηριοτήτων επιβολής της μετανάστευσης χρησιμοποιώντας κατά καιρούς βάναυσες τακτικές, οδήγησαν σε έντονη διακομματική κριτική κατά της ηγεσίας της Νόεμ στο Υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας.

Διαβάστε επίσης:

Αξιωματούχος των ισραηλινών μυστικών υπηρεσιών: Ο πόλεμος μπορεί να διαρκέσει μήνες

Έτοιμο το Ιράν για πιθανή χερσαία εισβολή των «υπηρετών της κόλασης» – Οι Φρουροί της Επανάστασης λένε ότι χτύπησαν το αεροπλανοφόρο Λίνκολν – Live οι εξελίξεις

Κύπρος: Αρνούνται να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους οι κάτοικοι Ακρωτηρίου, παρά την εντολή εκκένωσης (Video)