search
ΠΕΜΠΤΗ 05.03.2026 21:35
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

05.03.2026 20:42

Κύπρος: Αρνούνται να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους οι κάτοικοι Ακρωτηρίου, παρά την εντολή εκκένωσης (Video)

05.03.2026 20:42
cyprus-akrotiri

Η ένταση στη Μέση Ανατολή κλιμακώνεται, καθώς η σύρραξη που πυροδοτήθηκε μετά την κοινή επίθεση ΗΠΑ και Ισραήλ στο Ιράν έχει εισέλθει στην έκτη ημέρα της, προκαλώντας παγκόσμια ανησυχία.

Στην Κύπρο, ωστόσο, η εικόνα στο Ακρωτήρι είναι διαφορετική. Παρά τις πολεμικές σειρήνες και την επίσημη εντολή εκκένωσης, αρκετοί κάτοικοι αρνούνται να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους. Οι ίδιοι δηλώνουν ότι δεν φοβούνται και προτιμούν να παραμείνουν στον τόπο όπου έχουν μεγαλώσει και δημιουργήσει τη ζωή τους.

«Περάσαμε πόλεμο, αυτά είναι ασήμαντα»

«Δεν φύγαμε. Έχουμε φάρμα, έχουμε τις κότες μας τα κουνέλια μας. Δεν μπορούμε να φύγουμε από το χωριό», ανέφερε ένας κάτοικος στο Mega, προσθέτοντας: «Έχει πενήντα χρόνια που είμαι εδώ, δεν έχει ξαναγίνει κάτι τέτοιο».

Ένας άλλος κάτοικος υπογράμμισε την εμπειρία του από προηγούμενους καιρούς κρίσης: «Εμείς είμαστε οι άνθρωποι του πολέμου. Περάσαμε τον πόλεμο. Αυτά είναι ασήμαντα, σε σχέση με αυτά που ζήσαμε. Εγώ τουλάχιστον δεν νιώθω ότι κάτι με αναγκάζει να φύγω από το σπίτι μου. Πού να πάω; Έχει κανένα καταφύγιο στο Ακρωτήρι για να πάω; Άρα πού να τρέχω; Θα είμαι στο ξενοδοχείο προστατευμένος;».

Τέλος, ο νεότερος κάτοικος που επέλεξε να παραμείνει, περιέγραψε τη στιγμή που ήχησαν οι σειρήνες: «Είχα ήδη αποκοιμηθεί για δύο ώρες. Μπορούσα να φύγω, αλλά δεν βλέπω λόγο να φύγω. Δεν έχω παιδιά. Και δεν μου αρέσει να αλλάζω τη ρουτίνα μου», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Διαβάστε επίσης:

Εκκενώθηκε ιρανικό πλοίο στα ανοιχτά της Σρι Λάνκα υπό τον φόβο ότι θα γίνει στόχος

Το Ιράν δεν βλέπει κανένα λόγο για διαπραγματεύσεις και προειδοποιεί τον Τραμπ – «Το Σχέδιο Α απέτυχε, το Σχέδιο Β θα είναι μεγαλύτερη αποτυχία»

Ένα drone κάθε τέσσερα λεπτά εκτοξεύει το Ιράν – «Σίγουρο» ότι μπορεί να αντιμετωπίσει μια χερσαία εισβολή των ΗΠΑ – Live οι εξελίξεις


google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
Arctic test
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Δοκιμασία 1.000 χιλιομέτρων για το Geely Starray EM-i στον Αρκτικό Κύκλο (videos)

kyriakos-mitsotakis
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης: Από σήμερα, οι γιατροί σε 47 μικρά νησιά θα λαμβάνουν επιπλέον 1.500 ευρώ τον μήνα

Khalaf Ahmad Al Habtoor
ΚΟΣΜΟΣ

Μεγιστάνας των ΗΑΕ σε Τραμπ: «Ποιος σου έδωσε την εξουσία να ξεκινήσεις πόλεμο στο Ιράν;»

MITSOTAKIS_PITA
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Athens Alitheia Forum: Με ομιλία Μητσοτάκη το Συνέδριο της ΓΓ Ενημέρωσης για τα fake news και τον τοξικό λόγο

lora_patra
ΕΛΛΑΔΑ

Επέστρεψε στην Πάτρα ο πατέρας της Λόρας, αρνήθηκε να τον δει

Δείτε όλες τις ειδήσεις
recycling_new
ΕΛΛΑΔΑ

Απίθανο: Πολίτης πλήρωσε πρόστιμο 150 ευρώ επειδή πέταξε χάρτινο κουτί στην ανακύκλωση χωρίς να μειώσει τον όγκο του

anoiksi
ΕΛΛΑΔΑ

Kαιρός: Πανίσχυρος αντικυκλώνας «κλειδώνει» την καλοκαιρία στην Ελλάδα!

klironomia diathiki
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

«Κόκκινες κληρονομιές»: Πώς γλιτώνουν όσοι κληρονομούν περιουσίες με χρέη, τι θα γίνεται με τους δανειστές

PODCAST MALFA SITE 03.03
PODCASTS

Podcast - Μπέσυ Μάλφα: «Τα κορίτσια μου, οι Σκιαδαρέσες, με απελευθέρωσαν από πολλά “πρέπει”!»

gerapetritis karystianou bakogiannis giannis
ΚΑΛΧΑΣ

Η λεπτή γραμμή στην Κύπρο, ο ρόλος Γεραπετρίτη, Δένδια, ο συναινετικός Ανδρουλάκης, η κόντρα Καρυστιανού με ΚΚΕ, ο Μπακογιάννης ξανά για το δήμο και το κρασί του Giannis

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΕΜΠΤΗ 05.03.2026 21:35
Arctic test
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Δοκιμασία 1.000 χιλιομέτρων για το Geely Starray EM-i στον Αρκτικό Κύκλο (videos)

kyriakos-mitsotakis
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης: Από σήμερα, οι γιατροί σε 47 μικρά νησιά θα λαμβάνουν επιπλέον 1.500 ευρώ τον μήνα

Khalaf Ahmad Al Habtoor
ΚΟΣΜΟΣ

Μεγιστάνας των ΗΑΕ σε Τραμπ: «Ποιος σου έδωσε την εξουσία να ξεκινήσεις πόλεμο στο Ιράν;»

1 / 3