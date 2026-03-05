Κύπρος: Αρνούνται να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους οι κάτοικοι Ακρωτηρίου, παρά την εντολή εκκένωσης (Video)

Η ένταση στη Μέση Ανατολή κλιμακώνεται, καθώς η σύρραξη που πυροδοτήθηκε μετά την κοινή επίθεση ΗΠΑ και Ισραήλ στο Ιράν έχει εισέλθει στην έκτη ημέρα της, προκαλώντας παγκόσμια ανησυχία.

Στην Κύπρο, ωστόσο, η εικόνα στο Ακρωτήρι είναι διαφορετική. Παρά τις πολεμικές σειρήνες και την επίσημη εντολή εκκένωσης, αρκετοί κάτοικοι αρνούνται να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους. Οι ίδιοι δηλώνουν ότι δεν φοβούνται και προτιμούν να παραμείνουν στον τόπο όπου έχουν μεγαλώσει και δημιουργήσει τη ζωή τους.

«Περάσαμε πόλεμο, αυτά είναι ασήμαντα»

«Δεν φύγαμε. Έχουμε φάρμα, έχουμε τις κότες μας τα κουνέλια μας. Δεν μπορούμε να φύγουμε από το χωριό», ανέφερε ένας κάτοικος στο Mega, προσθέτοντας: «Έχει πενήντα χρόνια που είμαι εδώ, δεν έχει ξαναγίνει κάτι τέτοιο».

Ένας άλλος κάτοικος υπογράμμισε την εμπειρία του από προηγούμενους καιρούς κρίσης: «Εμείς είμαστε οι άνθρωποι του πολέμου. Περάσαμε τον πόλεμο. Αυτά είναι ασήμαντα, σε σχέση με αυτά που ζήσαμε. Εγώ τουλάχιστον δεν νιώθω ότι κάτι με αναγκάζει να φύγω από το σπίτι μου. Πού να πάω; Έχει κανένα καταφύγιο στο Ακρωτήρι για να πάω; Άρα πού να τρέχω; Θα είμαι στο ξενοδοχείο προστατευμένος;».

Τέλος, ο νεότερος κάτοικος που επέλεξε να παραμείνει, περιέγραψε τη στιγμή που ήχησαν οι σειρήνες: «Είχα ήδη αποκοιμηθεί για δύο ώρες. Μπορούσα να φύγω, αλλά δεν βλέπω λόγο να φύγω. Δεν έχω παιδιά. Και δεν μου αρέσει να αλλάζω τη ρουτίνα μου», δήλωσε χαρακτηριστικά.

