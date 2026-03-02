search
ΔΕΥΤΕΡΑ 02.03.2026 17:45
ΚΟΣΜΟΣ

02.03.2026 16:55

Θα χτυπήσουμε σκληρά την Κύπρο, λέει Ιρανός στρατηγός

02.03.2026 16:55
Sardar Jabbari

Ένας ανώτερος διοικητής του Σώματος των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης του Ιράν προειδοποίησε για εντατικοποίηση των πυραυλικών επιθέσεων στην Κύπρο, ισχυριζόμενος ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν επεκτείνει σημαντικά το στρατιωτικό τους αποτύπωμα στο νησί, σύμφωνα με ιρανικά μέσα ενημέρωσης.

Ο στρατηγός των Φρουρών της Επανάστασης, Σαρντάρ Τζαμπάρι, σύμφωνα με το ιρανικό μέσο Khabar Fouri, δήλωσε ότι η Ουάσινγκτον μετέφερε το μεγαλύτερο μέρος των αεροσκαφών της στην Κύπρο, μια κίνηση την οποία χαρακτήρισε ως πρόκληση που θα προκαλέσει μια δυναμική απάντηση.

«Οι Αμερικανοί μετέφεραν το μεγαλύτερο μέρος των αεροσκαφών τους στην Κύπρο. Θα εκτοξεύσουμε πυραύλους στην Κύπρο με τέτοια ένταση που οι Αμερικανοί θα αναγκαστούν να εγκαταλείψουν το νησί», δήλωσε ο Τζαμπάρι, σύμφωνα με το δημοσίευμα.

