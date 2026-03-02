Πόλεμος στη Μέση Ανατολή: Τέταρτος αμερικανός στρατιώτης νεκρός στο πλαίσιο των επιχειρήσεων κατά του Ιράν

Ένας τέταρτος αμερικανός στρατιώτης σκοτώθηκε στη στρατιωτική επιχείρηση των ΗΠΑ κατά του Ιράν, ανακοίνωσε το μεικτό διοικητήριο των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων που είναι αρμόδιο για την περιοχή της Μέσης Ανατολής (CENTCOM).

Ο στρατιώτης είχε τραυματιστεί σοβαρά κατά τις αρχικές επιθέσεις του Ιράν και υπέκυψε στα τραύματά του, υπογραμμίζει η ανακοίνωση.

Δεν γίνεται καμία αναφορά στο πού σκοτώθηκαν οι στρατιώτες ή στα ονόματά τους.

Χθες, η CENTCOM ανακοίνωσε πως τρεις αμερικανοί στρατιώτες σκοτώθηκαν στο πλαίσιο των στρατιωτικών επιχειρήσεων που διεξάγει ο στρατός των ΗΠΑ εναντίον του Ιράν.

