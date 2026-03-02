Μέση Ανατολή: «Δεν τον ξεκινήσαμε εμείς, αλλά θα τον τελειώσουμε» λένε οι ΗΠΑ και στέλνουν κι άλλες δυνάμεις – Ισραηλινά πλήγματα σε Τεχεράνη-Λίβανο – LIVE οι εξελίξεις

Κλιμακώνεται ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, καθώς βρισκόμαστε στην τρίτη ημέρα από τη συντονισμένη επίθεση των ΗΠΑ-Ισραήλ στο Ιράν που είχε ως αποτέλεσμα τη δολοφονία του ανώτατου Ιρανού ηγέτη Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, ενώ ακολούθησαν τα αντίποινα της Τεχεράνης στις χώρες του Κόλπου, εγείροντας φόβους η σύρραξη να μετατραπεί σε περιφερειακό πόλεμο. Νεκρή και η γυναίκα του Αλί Χαμενε, εκρήξεις στην Τεχεράνη, ισραηλινά πλήγματα και σαε Λίβανο.

Συναγερμός έχει σημάνει και στην Κύπρο με αποτέλεσμα να εκκενωθούν οι βρετανικές βάσεις σε Ακρωτήρι και Δεκέλεια, με τις κυπριακές Αρχές να ανακοινώνουν πως αναχαιτίστηκαν δύο drones. Και η Ελλάδα στέλνει δύο φρεγάτες και δύο F-16 στην Κύπρο, κατόπιν απόφασης του ΚΥΣΕΑ, για να συνδράμουν στην άμυνα της χώρας. Εμπλοκή και της Ελλάδας, καθώς, επικαλούμενος τις «απρόκλητες» επιθέσεις του Ιράν στην Κύπρο, ο υπουργός Άμυνας Νίκος Δένδιας, ανακοίνωσε ότι η Ελλάδα στέλνει στη Μεγαλόνησο δύο φρεγάτες και δύο μαχητικά τύπου F-16 για την ενίσχυση της άμυνάς της.

Ένας ανώτερος διοικητής του Σώματος των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης του Ιράν προειδοποίησε για εντατικοποίηση των πυραυλικών επιθέσεων στην Κύπρο, ισχυριζόμενος ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν επεκτείνει σημαντικά το στρατιωτικό τους αποτύπωμα στο νησί, σύμφωνα με ιρανικά μέσα ενημέρωσης.

Ο Αμερικανός στρατηγός Νταν Κέιν, επικεφαλής του Μικτού Επιτελείου Ενόπλων Δυνάμεων, δήλωσε τη Δευτέρα ότι θα χρειαστεί χρόνος για να επιτευχθούν οι στρατιωτικοί στόχοι στο Ιράν και ότι αναμένονται επιπλέον απώλειες Αμερικανών στρατιωτών, προσθέτοντας ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες συνεχίζουν να στέλνουν πρόσθετα στρατεύματα στη Μέση Ανατολή, ακόμη και μετά τη μαζική στρατιωτική ενίσχυση. Η Τεχεράνη απαντά με χτυπήματα και σε άλλες χώρες συμμάχους των Ηνωμένων Πολιτειών, πέρα από το Κουβέιτ και τα ΗΑΕ, καθώς στόχευσε σε Σαουδική Αραβία (σε διυλιστήριο της Aramco) και Κύπρο (σε βρετανική βάση στο Ακρωτήρι), ενώ το Ισραήλ εισέβαλε με χερσαίες δυνάμεις στο Λίβανο, για να εξολοθρεύσει τη Χεζμπολάχ.

«Δεν ξεκινήσαμε εμείς αυτόν τον πόλεμο, αλλά θα τον τελειώσουμε» είπε ο Πιτ Χέγκσεθ από το Πεντάγωνο. Ο ίδιος δήλωσε ότι το ιρανικό καθεστώς διεξάγει πόλεμο εναντίον των ΗΠΑ επί 47 ολόκληρα χρόνια, αλλά δεν το κήρυξε ανοιχτά. «Το έκαναν με το αίμα του λαού μας. Βόμβες αυτοκινήτων στη Βηρυτό, επιθέσεις με ρουκέτες στα πλοία μας, δολοφονίες στις πρεσβείες μας, βόμβες στο δρόμο στο Ιράκ και το Αφγανιστάν που χρηματοδοτούνται και εξοπλίζονται από την ιρανική Δύναμη και τους δολοφόνους του IRGC».

Ο επικεφαλής του Ανώτατου Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας της Τεχεράνης, Αλί Λαριτζανί διέψευσε τους ισχυρισμούς των αμερικανικών μέσων ενημέρωσης ότι προτίθεται να συμφωνήσει σε επανέναρξη των συνομιλιών με την Ουάσινγκτον και κατήγγειλε ότι οι «παραληρηματικές φαντασιώσεις» του Αμερικανού προέδρου έχουν βυθίσει τη Μέση Ανατολή στο χάος».

Από την άλλη πλευρά, το Ισραήλ συνεχίζει για τρίτο 24ωρο τα πλήγματα κατά του ιρανικού καθεστώτος, την ώρα που η Χεζμπολάχ -ένας από τους πληρεξουσίους του Ιράν στη Μέση Ανατολή- έχει εμπλακεί και αυτή στον πόλεμο εξαπολύοντας επίθεση κατά βάσης του ισραηλινού στρατού «σε αντίποινα» για τη δολοφονία του Χαμενεΐ, προκαλώντας την άμεση αντίδραση του Τελ Αβίβ. Ο ισραηλινός στρατός κάλεσε σήμερα τους ενοίκους πολυκατοικιών της συνοικίας Μπουρτζ αλ-Μπαράζνεχ, στα νότια προάστια της Βηρυτού, να τις εκκενώσουν επειδή επίκεινται πλήγματα, καθώς το Ισραήλ εξαπέλυσε στη διάρκεια της νύκτας επίθεση εναντίον της Χεζμπολάχ στον Λίβανο.

Η Διεθνής Υπηρεσία Ατομικής Ενέργειας (ΙΑΕΑ), ανακοίνωσε ότι δεν υπάρχουν ενδείξεις ότι έχουν πληγεί πυρηνικές εγκαταστάσεις, ωστόσο Ιρανός διπλωμάτης ανέφερε ότι κατά την πρώτη ημέρα των επιδρομών στοχοποιήθηκε το πυρηνικό εργοστάσιο της Νατάνζ.

Η Γαλλία ανακοίνωσε ότι εξετάζει την άμεση εμπλοκή της στον πόλεμο, έχοντας ήδη στείλει στην περιοχή αεροπλανοφόρο, ενώ και η Βρετανία εκδήλωσε την πρόθεσή της να ενεργοποιήσει βάσεις και δυνάμεις στην ευρύτερη περιοχή κατά του Ιράν. Αντιθέτως Γερμανία και Αυστραλία, δήλωσαν ότι δεν εξετάζουν κάτι τέτοιο.

Η τυφλή επίθεση στο Ιράν έχει προκαλέσει και αποτροπιασμό, καθώς ήδη αναφέρονται εκατοντάδες άμαχοι στα θύματα, μεταξύ αυτών και 165 νεκροί από βομβαρδισμό σε δημοτικό σχολείο θηλέων. Την ίδια ώρα, ένας τέταρτος Αμερικανός στρατιώτης σκοτώθηκε στη στρατιωτική επιχείρηση των ΗΠΑ κατά του Ιράν, ανακοίνωσε το μεικτό διοικητήριο των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων που είναι αρμόδιο για την περιοχή της Μέσης Ανατολής (CENTCOM).

Τρεις ώρες μετά την ανακοίνωση του Υπουργείου Άμυνας του Κουβέιτ για συντριβή αεροσκαφών στο έδαφός του, ο αμερικανικός στρατός επιβεβαίωσε «κατά λάθος κατάρριψη» τριών αμερικανικών F-15E Strike Eagles κατά τη διάρκεια μάχης, από φίλια πυρά. Οι έξι Αμερικανοί διασώθηκαν σώοι, ανέφερε η Centcom.

Την ίδια ώρα η παγκόσμια οικονομία είναι στο κόκκινο, καθώς οι φόβοι για ενεργειακό κραχ φουντώνουν και Δεξαμενόπλοιο και η απειλή για τη ναυσιπλοΐα στο Στενό του Ορμούζ εντείνονται, ενώ ο Ντόναλντ Τραμπ δέχεται έντονες επικρίσεις στο εσωτερικό για το ρίσκο που ανέλαβε με τη στρατιωτική επιχείρηση στην πλέον εύφλεκτη περιοχή του πλανήτη.

