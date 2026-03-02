Πόλεμος στη Μέση Ανατολή: Επίθεση με στόχο την εξόντωση Νετανιάχου εξαπέλυσαν οι Ιρανοί – «Δεν υπήρξαν θύματα», λέει το Ισραήλ

Επίθεση στο γραφείο του Ισραηλινού πρωθυπουργού, Μπένιαμιν Νετανιάχου, εξαπέλυσε το Ιράν το πρωί της Δευτέρας, σύμφωνα με το AzerNEWS, το οποίο επικαλείται το Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων του Σώματος των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης (IRGC)

Επιπλέον, το Ιράν έπληξε μια τοποθεσία όπου βρισκόταν ο διοικητής της Ισραηλινής Πολεμικής Αεροπορίας. Η τρέχουσα κατάσταση του Νετανιάχου παραμένει ασαφής και περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με την επιχείρηση αναμένεται να ανακοινωθούν αργότερα, σύμφωνα με το IRGC.

Λίγο αργότερα, το Ισραήλ ανέφερε ότι από την επίθεση του Ιράν δεν υπήρξαν θύματα.

