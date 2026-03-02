Οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ είχαν αρχικά σχεδιάσει να επιτεθούν στο Ιράν μία εβδομάδα νωρίτερα από ό,τι τελικά έκαναν, όμως η επιχείρηση καθυστέρησε για επιχειρησιακούς και πληροφοριακούς λόγους, σύμφωνα με ανώτερους αξιωματούχους των δύο χωρών.

Αυτό αναφέρει το Axios, επισημαίνοντας ότι η καθυστέρηση αποδείχθηκε κρίσιμη, δίνοντας στον Ντόναλντ Τραμπ επιπλέον χρόνο για να αποφασίσει αν θα συνέχιζε τη διπλωματική οδό ή αν θα προχωρούσε σε στρατιωτική δράση, δύο παράλληλες στρατηγικές που ακολουθούσε επί σχεδόν δύο μήνες.

Το αρχικό σχέδιο και η αναβολή

Μετά τον δεύτερο γύρο συνομιλιών ΗΠΑ–Ιράν στις 17 Φεβρουαρίου, ο οποίος ολοκληρώθηκε χωρίς ουσιαστική πρόοδο, Αμερικανοί και Ισραηλινοί στρατιωτικοί σχεδιαστές προετοιμάζονταν για πλήγματα στις 21 Φεβρουαρίου.

Ωστόσο, το τελικό «πράσινο φως» δεν δόθηκε ποτέ.

Αξιωματούχοι αναφέρουν ότι ένας βασικός λόγος ήταν οι κακές καιρικές συνθήκες στην περιοχή. Παράλληλα, σύμφωνα με ισραηλινές πηγές, η Ουάσινγκτον ζήτησε περισσότερο χρόνο για καλύτερο συντονισμό με τις Ισραηλινές Ένοπλες Δυνάμεις.

Στέλεχος της αμερικανικής κυβέρνησης παραδέχθηκε ότι υπήρξε ζήτημα καιρού, αν και, όπως είπε, «απασχολούσε περισσότερο τους Ισραηλινούς».

Οι στόχοι της επιχείρησης

Σύμφωνα με ανώτερο Ισραηλινό αξιωματούχο, το αρχικό πλήγμα είχε σχεδιαστεί να στοχεύσει τον Ανώτατο Ηγέτη του Ιράν Αλί Χαμενεΐ και τους γιους του, καθώς και συγκεντρώσεις ανώτερων Ιρανών αξιωματούχων. Μεταξύ αυτών περιλαμβανόταν και μια τακτική εβδομαδιαία συνάντηση που πραγματοποιείται κάθε Σάββατο.

Την εβδομάδα που μεσολάβησε, οι υπηρεσίες πληροφοριών των δύο χωρών ανησυχούσαν ότι ο Χαμενεΐ ενδέχεται να μετακινηθεί σε υπόγειο καταφύγιο. Στόχος τους ήταν να μην υπάρξουν ενδείξεις άμεσης επίθεσης, ώστε οι ιρανικές ηγετικές μορφές να παραμείνουν σε κανονικές τοποθεσίες.

Αμερικανός αξιωματούχος δήλωσε ότι υπήρξε έκπληξη που ο Χαμενεΐ δεν κρυβόταν υπόγεια, προσθέτοντας ότι «ακόμη κι αν βρισκόταν πάνω από το έδαφος, θα μπορούσαμε να τον πλήξουμε».

Η τελευταία ευκαιρία στη Γενεύη

Η αναβολή άνοιξε επίσης τον δρόμο για έναν ακόμη γύρο διαπραγματεύσεων στη Γενεύη.

Οι εκτιμήσεις διίστανται ως προς τον ρόλο αυτών των συνομιλιών. Ορισμένες ισραηλινές πηγές υποστηρίζουν ότι στόχος ήταν να διατηρηθεί η εντύπωση πως η διπλωματία παραμένει προτεραιότητα, κερδίζοντας χρόνο μέχρι τη νέα ημερομηνία της επίθεσης.

Άλλοι αξιωματούχοι επιμένουν ότι οι συνομιλίες ήταν ουσιαστικές και πως, εάν υπήρχε σημαντική πρόοδος, ο Τραμπ θα μπορούσε να αναβάλει εκ νέου τη στρατιωτική δράση.

Στη Γενεύη, οι Αμερικανοί απεσταλμένοι παρουσίασαν τελική πρόταση που προέβλεπε δεκαετές μορατόριουμ στον εμπλουτισμό ουρανίου από το Ιράν και, στη συνέχεια, περιορισμένη και συμβολική δυνατότητα εμπλουτισμού. Οι ΗΠΑ προσφέρθηκαν επίσης να παρέχουν δωρεάν πυρηνικά καύσιμα για ειρηνικές χρήσεις.

Παράλληλα, σύμφωνα με αμερικανικές πηγές, η Ουάσινγκτον κατέστησε σαφές ότι σε περίπτωση απόρριψης της πρότασης θα ακολουθούσε στρατιωτική δράση.

Η απόφαση για χτύπημα

Η Τεχεράνη απέρριψε την πρόταση. Οι απεσταλμένοι ενημέρωσαν τον Αμερικανό πρόεδρο, ο οποίος έδωσε εντολή να προχωρήσει η επιχείρηση.

Όπως ανέφερε Αμερικανός αξιωματούχος, «έγινε σοβαρή προσπάθεια διαπραγμάτευσης με καλή πίστη, αλλά δεν υπήρξε αποτέλεσμα. Οι δυνάμεις ήταν έτοιμες και ο πρόεδρος αποφάσισε να προχωρήσει».

