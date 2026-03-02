search
ΔΕΥΤΕΡΑ 02.03.2026 16:39
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

02.03.2026 11:54

Axios: Η επίθεση στο Ιράν θα γινόταν στις 21 Φεβρουαρίου – Γιατί αναβλήθηκε

02.03.2026 11:54
iran-epithesi-ipa-israil

Οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ είχαν αρχικά σχεδιάσει να επιτεθούν στο Ιράν μία εβδομάδα νωρίτερα από ό,τι τελικά έκαναν, όμως η επιχείρηση καθυστέρησε για επιχειρησιακούς και πληροφοριακούς λόγους, σύμφωνα με ανώτερους αξιωματούχους των δύο χωρών.

Αυτό αναφέρει το Axios, επισημαίνοντας ότι η καθυστέρηση αποδείχθηκε κρίσιμη, δίνοντας στον Ντόναλντ Τραμπ επιπλέον χρόνο για να αποφασίσει αν θα συνέχιζε τη διπλωματική οδό ή αν θα προχωρούσε σε στρατιωτική δράση, δύο παράλληλες στρατηγικές που ακολουθούσε επί σχεδόν δύο μήνες.

Το αρχικό σχέδιο και η αναβολή

Μετά τον δεύτερο γύρο συνομιλιών ΗΠΑ–Ιράν στις 17 Φεβρουαρίου, ο οποίος ολοκληρώθηκε χωρίς ουσιαστική πρόοδο, Αμερικανοί και Ισραηλινοί στρατιωτικοί σχεδιαστές προετοιμάζονταν για πλήγματα στις 21 Φεβρουαρίου.

Ωστόσο, το τελικό «πράσινο φως» δεν δόθηκε ποτέ.

Αξιωματούχοι αναφέρουν ότι ένας βασικός λόγος ήταν οι κακές καιρικές συνθήκες στην περιοχή. Παράλληλα, σύμφωνα με ισραηλινές πηγές, η Ουάσινγκτον ζήτησε περισσότερο χρόνο για καλύτερο συντονισμό με τις Ισραηλινές Ένοπλες Δυνάμεις.

Στέλεχος της αμερικανικής κυβέρνησης παραδέχθηκε ότι υπήρξε ζήτημα καιρού, αν και, όπως είπε, «απασχολούσε περισσότερο τους Ισραηλινούς».

Οι στόχοι της επιχείρησης

Σύμφωνα με ανώτερο Ισραηλινό αξιωματούχο, το αρχικό πλήγμα είχε σχεδιαστεί να στοχεύσει τον Ανώτατο Ηγέτη του Ιράν Αλί Χαμενεΐ και τους γιους του, καθώς και συγκεντρώσεις ανώτερων Ιρανών αξιωματούχων. Μεταξύ αυτών περιλαμβανόταν και μια τακτική εβδομαδιαία συνάντηση που πραγματοποιείται κάθε Σάββατο.

Την εβδομάδα που μεσολάβησε, οι υπηρεσίες πληροφοριών των δύο χωρών ανησυχούσαν ότι ο Χαμενεΐ ενδέχεται να μετακινηθεί σε υπόγειο καταφύγιο. Στόχος τους ήταν να μην υπάρξουν ενδείξεις άμεσης επίθεσης, ώστε οι ιρανικές ηγετικές μορφές να παραμείνουν σε κανονικές τοποθεσίες.

Αμερικανός αξιωματούχος δήλωσε ότι υπήρξε έκπληξη που ο Χαμενεΐ δεν κρυβόταν υπόγεια, προσθέτοντας ότι «ακόμη κι αν βρισκόταν πάνω από το έδαφος, θα μπορούσαμε να τον πλήξουμε».

Η τελευταία ευκαιρία στη Γενεύη

Η αναβολή άνοιξε επίσης τον δρόμο για έναν ακόμη γύρο διαπραγματεύσεων στη Γενεύη.

Οι εκτιμήσεις διίστανται ως προς τον ρόλο αυτών των συνομιλιών. Ορισμένες ισραηλινές πηγές υποστηρίζουν ότι στόχος ήταν να διατηρηθεί η εντύπωση πως η διπλωματία παραμένει προτεραιότητα, κερδίζοντας χρόνο μέχρι τη νέα ημερομηνία της επίθεσης.

Άλλοι αξιωματούχοι επιμένουν ότι οι συνομιλίες ήταν ουσιαστικές και πως, εάν υπήρχε σημαντική πρόοδος, ο Τραμπ θα μπορούσε να αναβάλει εκ νέου τη στρατιωτική δράση.

Στη Γενεύη, οι Αμερικανοί απεσταλμένοι παρουσίασαν τελική πρόταση που προέβλεπε δεκαετές μορατόριουμ στον εμπλουτισμό ουρανίου από το Ιράν και, στη συνέχεια, περιορισμένη και συμβολική δυνατότητα εμπλουτισμού. Οι ΗΠΑ προσφέρθηκαν επίσης να παρέχουν δωρεάν πυρηνικά καύσιμα για ειρηνικές χρήσεις.

Παράλληλα, σύμφωνα με αμερικανικές πηγές, η Ουάσινγκτον κατέστησε σαφές ότι σε περίπτωση απόρριψης της πρότασης θα ακολουθούσε στρατιωτική δράση.

Η απόφαση για χτύπημα

Η Τεχεράνη απέρριψε την πρόταση. Οι απεσταλμένοι ενημέρωσαν τον Αμερικανό πρόεδρο, ο οποίος έδωσε εντολή να προχωρήσει η επιχείρηση.

Όπως ανέφερε Αμερικανός αξιωματούχος, «έγινε σοβαρή προσπάθεια διαπραγμάτευσης με καλή πίστη, αλλά δεν υπήρξε αποτέλεσμα. Οι δυνάμεις ήταν έτοιμες και ο πρόεδρος αποφάσισε να προχωρήσει».

Διαβάστε επίσης:

Λίβανος: Φονικά «αντίποινα αυτοάμυνας» του Ισραήλ κατά της Χεζμπολάχ, σχεδιάζει χερσαία επίθεση – Τουλάχιστον 31 νεκροί και 149 τραυματίες στη Βηρυτό (videos)

Πακιστάν: Στους 25 οι νεκροί στις διαδηλώσεις υπέρ του Ιράν

Πόλεμος στη Μέση Ανατολή: Σκέφτεται εμπλοκή η Γαλλία, αποκλείουν Γερμανία και Αυστραλία

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
ypex
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Σύγκληση του Εθνικού Συμβουλίου Εξωτερικής Πολιτικής την Τετάρτη

AKROTIRI KYPROS
ΚΟΣΜΟΣ

Δυσαρέσκεια εκφράζει η Κύπρος στο Ηνωμένο Βασίλειο για τις ασαφείς οδηγίες για τη χρήση βρετανικών βάσεων – Διάβημα διαμαρτυρίας

petrelaio-new
ΚΟΣΜΟΣ

«Για κρίση πανικού» στην Ευρώπη κάνει λόγο το Politico – Η Ρωσία η μεγάλη ωφελημένη από πιθανή διαταραχή στη ροή του πετρελαίου

maksimou-9167
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Ενημέρωση κατά μόνας, όχι σύσκεψη αρχηγών» για την ελληνική εμπλοκή στο «Ιρανικό», λέει το Μαξίμου – Τι ζητά η αντιπολίτευση

us-navy-234
ΚΟΣΜΟΣ

Πόλεμος στη Μέση Ανατολή: Τέταρτος αμερικανός στρατιώτης νεκρός στο πλαίσιο των επιχειρήσεων κατά του Ιράν

Δείτε όλες τις ειδήσεις
karystianou-larisa
ΕΛΛΑΔΑ

Ρήξη Συλλόγου Τεμπών με Καρυστιανού: Γιατί δεν επιτράπηκε στη μητέρα της Μάρθης να μιλήσει στο Σύνταγμα, πού οδηγεί η κόντρα

oikonomia_2602_1920-1080_new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Η Ελλάδα των δύο ταχυτήτων - Το 2,8% κατέχει το 60% των καταθέσεων, το 42% δηλώνει οικονομική αδυναμία

routsi-karistianou1
ΕΛΛΑΔΑ

Πάνος Ρούτσι: «Παρακαλούσα τη Μαρία Καρυστιανού να μιλήσει», λέει τώρα - Η εκδοχή του για τον αποκλεισμό (Video)

Charles De Gaulle Faliro
ΚΟΣΜΟΣ

Οι Γάλλοι στέλνουν το αεροπλανοφόρο Charles de Gaulle στην ανατολική Μεσόγειο

uber
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Ταξί: Πόσα εκατ. ευρώ σε δημόσια έσοδα έχει φέρει η Uber στην Ελλάδα; Τι ισχυρίζεται μία μελέτη του ΙΟΒΕ

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΔΕΥΤΕΡΑ 02.03.2026 16:37
ypex
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Σύγκληση του Εθνικού Συμβουλίου Εξωτερικής Πολιτικής την Τετάρτη

AKROTIRI KYPROS
ΚΟΣΜΟΣ

Δυσαρέσκεια εκφράζει η Κύπρος στο Ηνωμένο Βασίλειο για τις ασαφείς οδηγίες για τη χρήση βρετανικών βάσεων – Διάβημα διαμαρτυρίας

petrelaio-new
ΚΟΣΜΟΣ

«Για κρίση πανικού» στην Ευρώπη κάνει λόγο το Politico – Η Ρωσία η μεγάλη ωφελημένη από πιθανή διαταραχή στη ροή του πετρελαίου

1 / 3