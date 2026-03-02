Πόλεμος στη Μέση Ανατολή: Σκέφτεται εμπλοκή η Γαλλία, αποκλείουν Γερμανία και Αυστραλία

Την εμπλοκή της στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή φαίνεται ότι εξετάζει η Γαλλία.

Ο Γάλλος υπουργός Εξωτερικών Ζαν Νοέλ Μπαρό δήλωσε πως η χώρα του «είναι έτοιμη» να συμμετάσχει στην «άμυνα» των συμμάχων της στον Περσικό Κόλπο, δηλώντας ουσιαστικά έτοιμη να εμπλακεί στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή. Ωστόσο, δεν ξεκαθάρισε πώς θα γίνει κάτι τέτοιο.

Πάντως, ο Μπαρό άφησε αιχμές κατά ΗΠΑ και Ισραήλ καθώς δήλωσε ότι η επίθεση στο Ιράν θα έπρεπε να είχε συζητηθεί πριν ξεκινήσει. Ο ίδιος κάλεσε σε άμεση αποκλιμάκωση και πρόσθεσε ότι ο Εμανουέλ Μακρόν συνομίλησε με τον πρόεδρο του Ιράκ και εξέφρασε τη στήριξή του στις προσπάθειές του να αποφευχθεί η σύγκρουση.

«Όχι» από Γερμανία – Αυστραλία

Από την πλευρά του, ο Γερμανός ΥΠΕΞ, Γιόχαν Βάντεφουλ, ξεκαθάρισε ότι η Γερμανία δεν θα συμμετάσχει ενεργά σε στρατιωτική δράση κατά του Ιράν, αλλά θα εξετάσει το ενδεχόμενο να υπερασπιστεί τους στρατιώτες της που είναι σταθμευμένοι σε πολυεθνικές στρατιωτικές βάσεις στην Ιορδανία και το Ιράκ, σε περίπτωση που δεχθούν επίθεση.

«Η ομοσπονδιακή κυβέρνηση δεν έχει καμία πρόθεση να συμμετάσχει» στη σύγκρουση, δήλωσε ο Βαντεφούλ στο δημόσιο ραδιόφωνο Deutschlandfunk, προσθέτοντας ότι «δεν διαθέτουμε επίσης τους απαραίτητους στρατιωτικούς πόρους». Ωστόσο, ο υπουργός Εξωτερικών συνέχισε λέγοντας ότι είναι πιθανό «οι στρατιώτες της Bundeswehr να υπερασπιστούν τον εαυτό τους σε περίπτωση επίθεσης».

Σύμφωνα με τις γερμανικές ένοπλες δυνάμεις, οι στρατιωτικές βάσεις όπου είναι σταθμευμένοι Γερμανοί στρατιώτες αποτέλεσαν στόχο μετά την κλιμάκωση της έντασης στην περιοχή. Το Σαββατοκύριακο, πραγματοποιήθηκαν επιθέσεις σε πολυεθνικές βάσεις στο Ιρμπίλ στο βόρειο Ιράκ και στο Αλ-Αζράκ στην Ιορδανία. Οι στρατιώτες που βρίσκονταν εκεί δεν τραυματίστηκαν και είναι ασφαλείς, σύμφωνα με το γερμανικό πρακτορείο ειδήσεων dpa.

Αρνητική στη συμμετοχή της σε επιχειρήσεις εμφανίστηκε και η Αυστραλία, η οποία απέκλεισε το ενδεχόμενο να αναπτύξει στρατεύματα στη Μέση Ανατολή σε περίπτωση κλιμάκωσης της κρίσης.

Διαβάστε επίσης

Ιράν: Πόσο αντέχει το οπλοστάσιο;

Και μέσα σ΄όλα… η Μελάνια προεδρεύει σήμερα στη συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας

Σαουδική Αραβία: Χτυπήθηκε διυλιστήριο της Saudi Aramco από ιρανικό drone (videos)