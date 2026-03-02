Σαουδική Αραβία: Χτυπήθηκε διυλιστήριο της Saudi Aramco από ιρανικό drone (videos)

Πλήγμα από μη επανδρωμένα αεροσκάφος δέχθηκε το διυλιστήριο Ras Tanura του κρατικού πετρελαϊκού κολοσσού της Σαουδικής Αραβίας, Aramco.

Η εταιρεία προχώρησε στην αναστολή της λειτουργίας του διυλιστηρίου προληπτικά, σύμφωνα με πηγή του κλάδου που επικαλείται το Reuters, προσθέτοντας ότι η κατάσταση βρίσκεται υπό έλεγχο.

Να σημειωθεί ότι κοντά στο σημείο που σημειώθηκε το πλήγμα βρίσκεται η ελληνική πυροβολαρχία Patriot.

Το γραφείο Τύπου της Aramco δεν έχει ακόμη εκδώσει επίσημη δήλωση σχετικά με την επίθεση.

Εκπρόσωπος του υπουργείου Άμυνας της Σαουδικής Αραβίας δήλωσε στο Al Arabiya ότι δύο μη επανδρωμένα αεροσκάφη αναχαιτίστηκαν στις εγκαταστάσεις της Saudi Aramco στο Ras Tanura.

Το «βαρόμετρο» της παγκόσμιας ενέργειας

Το Ras Tanura θεωρείται ένας από τους ενεργειακούς πυλώνες του πλανήτη και το «βαρόμετρο» της παγκόσμιας ενέργειας.

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία από τις Ετήσιες Εκθέσεις της Saudi Aramco, πρόκειται για ένα από τα μεγαλύτερα διυλιστήρια στον κόσμο, το οποίο επεξεργάζεται καθημερινά 550.000 βαρέλια αργού πετρελαίου.

Το διυλιστήριο μετατρέπει το αργό πετρέλαιο σε βενζίνη, ντίζελ, καύσιμα αεριωθουμένων, LPG και άσφαλτο.

Έχει αναβαθμιστεί ώστε να παράγει καύσιμα χαμηλής περιεκτικότητας σε θείο, εναρμονισμένα με τα διεθνή περιβαλλοντικά πρότυπα Euro 5.

Η ιστορία του

1941-1945: Τα ιστορικά αρχεία της εταιρείας καταγράφουν την έναρξη της κατασκευής κατά τη διάρκεια του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου. Η πλήρης λειτουργία του το 1945 σηματοδότησε την είσοδο της χώρας στη σύγχρονη βιομηχανική εποχή.

Από μια απλή μονάδα απόσταξης, εξελίχθηκε σε ένα σύνθετο συγκρότημα που περιλαμβάνει μονάδες υδρογονοπυρόλυσης και καταλυτικής αναμόρφωσης.

Η «στρατηγική αορτή»

Η σημασία του Ras Tanura τεκμηριώνεται από διεθνείς οργανισμούς όπως ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας (IEA) και η EIA (U.S. Energy Information Administration):

Το διυλιστήριο είναι άμεσα συνδεδεμένο με το Ras Tanura Sea Island, τον μεγαλύτερο τερματικό σταθμό φόρτωσης πετρελαίου στον κόσμο. Από εδώ αναχωρεί το μεγαλύτερο μέρος του πετρελαίου που καταλήγει στις αγορές της Ασίας και της Ευρώπης.

Οικονομικοί αναλυτές από Bloomberg και Reuters επισημαίνουν ότι οποιαδήποτε διακοπή στη Ras Tanura προκαλεί άμεσο «σοκ» στις διεθνείς τιμές. Το διυλιστήριο λειτουργεί ως εγγυητής της ροής καυσίμων· αν σταματήσει, η έλλειψη στην αγορά γίνεται αισθητή σε λίγες μόλις ώρες.

Ενδεικτό είναι ότι σύμφωνα με το Saudi Press Agency (SPA) και διεθνή πρακτορεία, η προσωρινή παύση λειτουργίας λόγω της σημερινής επίθεσης οδήγησε σε άνοδο του Brent κατά 7-9%.

