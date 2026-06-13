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13.06.2026 12:50

Διπλό φονικό στο Αίγιο: Το τελευταίο «αντίο» στην 54χρονη και τον 26χρονο γιο της

13.06.2026 12:50
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Μέσα σε βαρύ πένθος και έντονη συγκινησιακή φόρτιση συγγενείς, φίλοι και κάτοικοι του Λόγγου Αιγίου αποχαιρετούν σήμερα τη 54χρονη γυναίκα και τον 26χρονο γιο της, οι οποίοι έχασαν τη ζωή τους στο φρικτό διπλό έγκλημα που συγκλόνισε την τοπική κοινωνία.

Σύμφωνα με το thebest, η εξόδιος ακολουθία τελείται στον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου Λόγγου, όπου πλήθος κόσμου έχει συγκεντρωθεί για να αποτίσει φόρο τιμής στα δύο θύματα. Η μικρή κοινωνία του χωριού παραμένει συγκλονισμένη από την τραγωδίαμε τους κατοίκους να αδυνατούν να πιστέψουν όσα συνέβησαν.

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ΣΑΒΒΑΤΟ 13.06.2026 13:16
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