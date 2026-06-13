Διπλή δολοφονία στο Αίγιο: Απολογείται σήμερα ο 64χρονος ιταλός που φέρεται να σκότωσε την 54χρονη σύζυγό του και τον γιο της

Ενώπιον της ανακρίτριας απολογείται σε λίγη ώρα ο 65χρονος ιταλός, που κατηγορείται για την δολοφονία της 54χρονης συντρόφου του και του 26χρονου γιου της στο Αίγιο.

Ο κατηγορούμενος βρίσκεται αντιμέτωπος με το βαρύ κατηγορητήριο της ανθρωποκτονίας από πρόθεση κατά συρροή.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η υπεράσπιση αναμένεται να καταθέσει απολογητικό υπόμνημα.

Εν αναμονή των αποτελεσμάτων από τα εγκληματικολογικά εργαστήρια της ΕΛ.ΑΣ.

Την ίδια ώρα, η ΕΛ.ΑΣ. περιμένει τα επίσημα αποτελέσματα από τα εγκληματολογικά εργαστήρια για να «δέσει» την υπόθεση με τα ευρήματα από τον τόπο του εγκλήματος.

Ο 65χρονος, πάντως, συνεχίζει να αρνείται κατηγορηματικά κάθε εμπλοκή στο έγκλημα, δηλώνοντας αθώος. Ισχυρίζεται πως την ώρα του φονικού κοιμόταν σε διαφορετικό δωμάτιο της οικίας και δεν αντιλήφθηκε το παραμικρό, παρά μόνο όταν ξύπνησε και αντίκρισε τα δύο νεκρά σώματα.

Μιλώντας στο Mega, η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ., Κωνσταντία Δημογλίδου, επισήμανε πως οι Αρχές «έχουν αποκλείσει την παρουσία άλλου προσώπου στον χώρο». Τόνισε, ωστόσο, πως τα εργαστηριακά αποτελέσματα «μπορεί να αλλάξουν όλα τα δεδομένα της υπόθεσης».

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