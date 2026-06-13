Πάτρα: 14χρονες ξυλοκόπησαν άγρια γυναίκα – Χειροπέδες και στους γονείς τους

Δύο 14χρονες συνελήφθησαν χθες το μεσημέρι στην Πάτρα από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πατρών, μετά από άγρια επίθεση σε βάρος ενήλικης γυναίκας.

Σύμφωνα με το pelop.gr, οι δύο ανήλικες, ενεργώντας από κοινού με ακόμη μία άγνωστη δράστιδα, φέρονται να επιτέθηκαν στη γυναίκα λόγω προσωπικών διαφορών. Κατά τις ίδιες πληροφορίες, της προκάλεσαν σωματικές βλάβες με κλωτσιές.

Για την ίδια υπόθεση συνελήφθησαν και τρεις γονείς των ανηλίκων, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία για παραμέληση της εποπτείας τους.

Παράλληλα, κατά τον αστυνομικό έλεγχο διαπιστώθηκε ότι ένας από τους γονείς κατείχε κυνηγετικό όπλο χωρίς να έχει ανανεώσει την άδεια κατοχής του. Για τον λόγο αυτόν αντιμετωπίζει και την αντίστοιχη κατηγορία για παράνομη κατοχή όπλου.

Η δικογραφία που σχηματίστηκε θα υποβληθεί στην αρμόδια εισαγγελική αρχή.

Οι έρευνες για την την ταυτοποίηση και τον εντοπισμό της τρίτης γυναίκας που φέρεται να συμμετείχε στην επίθεση συνεχίζονται.

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